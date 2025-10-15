Walmart Canada annonce le retour de sa deuxième collection Fraîche des Fêtes en série limitée, en collaboration avec Tori Wesszer, avant le début de la période des Fêtes

La gamme exclusive, née de cette collaboration, comprendra de nouvelles décorations et pièces de réception élégantes, polyvalentes et abordables, parfaites pour décorer une maison pendant les Fêtes.

MISSISSAUGA, ON , le 15 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Walmart Canada annonce le retour tant attendu de sa collection d'articles de maison et de décorations en série limitée, en collaboration avec l'auteure de livres de recettes et influenceuse en matière de style de vie Tori Wesszer. De nouvelles pièces chics pour les Fêtes s'ajouteront aux articles préférés qui seront présentés le mercredi 22 octobre dans certaines succursales et en ligne.

Forte du succès de la première collection des Fêtes de l'année dernière et de la très attendue collection du printemps, la deuxième collection des Fêtes propose des articles qui capturent l'esprit festif, dans le style d'inspiration parisienne de Wesszer, le tout aux bas de tous les jours de Walmart, rendant ainsi la décoration et les réceptions accessibles à tous les Canadiens.

La dernière collaboration de Wesszer donne naissance à une collection des Fêtes inspirée de sa conviction que la décoration intérieure élégante doit être accessible à tous. Inspirée des tendances 2025 telles que l'élégance parisienne et les designs intemporels, la gamme comprend pour la toute première fois un sapin à DEL de 7,5 pieds, ainsi que des accessoires raffinés comme des sapins en verre, des décorations inspirées de la gastronomie, des clochettes, des boucles, des minimaisons et des couronnes. Proposant des articles à partir de seulement 3,98 $, la gamme comprend des décorations, de la vaisselle et bien plus encore, alliant couleurs riches, textures et tissus pour apporter fantaisie, chaleur et convivialité à la période des Fêtes.

« En collaboration avec Tori Wesszer, nous sommes ravis de proposer à nouveau cette collection très appréciée, laquelle compte désormais de nouveaux articles pour la maison. Caractérisée par un sens aigu du détail, cette gamme sélectionnée avec soin offre aux Canadiens des articles de décoration pour les Fêtes à la fois inspirants et abordables », affirme Krista Thomas, vice-présidente des articles de maison et des biens durables chez Walmart Canada.

« Remettre cette collection au goût du jour est pour moi l'occasion de partager à nouveau mon amour pour les Fêtes. Cette collection capture l'essence même de la joie des Fêtes avec une touche parisienne classique, a déclaré Tori Wesszer. Je suis ravie de pouvoir à nouveau travailler avec Walmart Canada et de collaborer à une collection qui reflète mon style pour les Fêtes. »

La collection sera offerte en exclusivité dans certaines succursales de Walmart Canada et en ligne à Walmart.ca. Pour en savoir plus, suivez-nous sur les réseaux sociaux : @walmartcanada.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal mené par les associés et propulsé par la technologie qui compte plus de 400 succursales à l'échelle nationale servant plus de 1,5 million de clients par jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 850 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

À propos de Tori Wesszer

Tori Wesszer est une diététiste autorisée, blogueuse spécialisée en alimentation et style de vie, fondatrice d'une jeune entreprise technologique et auteure de livres de recettes populaires. Elle habite dans la magnifique vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. Elle offre aux femmes et à leur famille les moyens de vivre mieux et plus sainement en commençant par le cœur du foyer : la cuisine. Par l'entremise de son service de planification de repas pour gagner du temps, Fraîche Table, son blogue, Fraîche Living, et ses livres de recettes, Fraîche Food, Full Hearts et Fraîche Food, Fuller Hearts (une collaboration avec Jillian Harris), Tori propose des recettes faciles à suivre, ainsi que des menus et des conseils pratiques et accessibles sur la décoration et le mode de vie pour que chacun puisse vivre sainement.

Personne-ressource : Mishel Chavoulski, APEX Public Relations, [email protected]