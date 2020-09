MISSISSAUGA, ON, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Walmart Canada a annoncé aujourd'hui les 73 récipiendaires du programme de bourse d'études pour les associés de Walmart Canada.

Cette initiative annuelle attribue 2 000 $ aux associés d'exception de Walmart ou leur personne à charge afin d'investir dans leur première année d'éducation postsecondaire. Les avantages de ce programme s'étendent aux personnes à charge des associés qui ont fait preuve de résultats scolaires exceptionnels.

Les récipiendaires de la bourse ont été sélectionnés en tenant compte de leurs réalisations scolaires, de l'engagement communautaire, de leurs activités parascolaires et de leurs besoins financiers.

« Nous sommes heureux d'attribuer les bourses d'études aux associés Walmart à un groupe d'étudiants méritant et diversifié, surtout en ces temps incertains. », a déclaré Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice, ressources humaines et affaires de la Compagnie chez Walmart Canada. « Nous sommes très fiers de ces associés et des membres de leur famille. De plus, nous sommes impressionnés par tous les candidats de cette année. Walmart est très fière de soutenir les leaders de demain. »

« Je suis honorée et enthousiaste de recevoir cette bourse d'études; elle contribuera certainement à financer mes études. », a déclaré Chandni Ambwani, associée affectée aux commandes d'épicerie en ligne à la succursale Walmart de Delta, en Colombie-Britannique. « En tant qu'associé, j'ai réussi à améliorer mes compétences essentielles, telles que le travail d'équipe et une attitude professionnelle avec mes pairs et superviseurs. Cela me sera utile pendant mon cheminement pour devenir oncologue pédiatrique. »

La bourse d'études pour les associés de Walmart Canada est offerte aux étudiants du secondaire qui travaillent pour Walmart, ou dont les parents travaillent pour Walmart en succursale, aux centres de distribution ou au siège social. Y sont admissibles, tous les finissants du secondaire qui veulent poursuivre leurs études dans un collège ou une université du Canada reconnu, et ce, immédiatement après l'obtention de leur diplôme.

Depuis 1994, Walmart Canada a attribué plus de 1 200 bourses d'études postsecondaires totalisant plus de 2,5 millions de dollars canadiens aux étudiants d'un océan à l'autre.

Walmart Canada offre une panoplie de programmes éducatifs aux associés comme le programme Développement avancé : notre programme d'aide à l'éducation qui donne l'occasion aux associés de Walmart et leurs personnes à charge admissibles ainsi que des subventions pour les frais de scolarité selon le poste occupé par l'associé. Walmart Canada soutient l'apprentissage en continu de ses associés, offert par le biais des ressources éducatives de Walmart en succursale comme l'Académie Walmart, au siège social ainsi qu'en ligne.

La Compagnie Walmart du Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité par 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 90 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez d'autres renseignements à walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada.

