MISSISSAUGA, ON, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Walmart Canada a annoncé aujourd'hui un investissement supplémentaire de 46 millions de dollars en augmentations salariales et en bonification des avantages sociaux pour les associés de la chaîne d'approvisionnement admissibles.

Il s'agit de la plus récente étape du parcours du détaillant visant à investir dans ses associés grâce à la combinaison de salaires, de régimes d'avantages sociaux de premier plan, de formation professionnelle et d'offres de programmes d'études sans frais pour l'associé.

Walmart Canada annonce un investissement supplémentaire de 46 millions de dollars dans les salaires des associés de sa chaîne d’approvisionnement. (Groupe CNW/Wal-Mart Canada Corp.)

Plus tôt cette année, Walmart Canada a annoncé de nouveaux investissements de plus de 145 millions de dollars dans les salaires des associés de la logistique, de la flotte et des succursales.

« Walmart Canada est une entreprise menée par ses associés et nous sommes fiers d'offrir des salaires concurrentiels et parmi les meilleurs régimes d'avantages sociaux sur le marché canadien, a déclaré AnnMarie Mercer, chef des ressources humaines de Walmart Canada. Investir dans nos associés est essentiel afin de continuer à attirer d'excellents associés qui veulent rester et grandir au sein de l'entreprise. »

Des révisions de rémunération régulières, comme celle-ci, font partie de notre stratégie visant à investir dans de bons emplois dotés de salaires attrayants. Ce n'est un secret pour personne que nos associés sont notre plus grand atout, et l'une des meilleures façons de veiller à embaucher et garder en poste les meilleurs talents est d'offrir un salaire et des avantages sociaux concurrentiels, et ce, pour tous les postes.

Les salaires ne constituent qu'un volet du programme de rémunération totale offert à tous les associés de Walmart Canada. Voici d'autres volets du programme :

Prime annuelle selon le rendement de l'entreprise

Gamme complète d'avantages sociaux, y compris une couverture améliorée pour les médicaments sur ordonnance et des couvertures pour les soins de santé et soins dentaires, les traitements de fertilité et les soins en santé mentale

Accès à des soins virtuels sans frais et confidentiels en tout temps, programmes d'aide aux employés et programmes de bien-être gérés par TELUS Santé

Carte de remise Walmart pour économiser 10 % sur les produits d'épicerie et la marchandise générale en vente dans les succursales Walmart et sur Walmart.ca

Régime de participation différée aux bénéfices et programme d'achat d'actions à prix réduit

« Walmart Canada dispose d'une chaîne d'approvisionnement de premier plan et nos associés sont essentiels pour nous aider à servir nos clients, a déclaré Matt Kelly, vice-président de la chaîne d'approvisionnement de Walmart Canada. Ce nouvel investissement témoigne de notre profonde gratitude pour le travail acharné et le dévouement constants de nos associés. »

De plus, Walmart Canada a fait une priorité d'investir dans la formation professionnelle et dans les programmes d'éducation sans frais pour ses associés. En septembre 2023, le détaillant a annoncé son engagement à offrir de la formation afin que ses associés possèdent les compétences nécessaires pour les emplois de l'avenir. Grâce au programme Apprendre pour mieux vivre (APMV), Walmart couvre la totalité des frais de scolarité et des livres pour les cours qui enseignent les compétences nécessaires au succès de l'entreprise aujourd'hui et à l'avenir. À ce jour, plus de 3 000 associés se sont prévalus de cette offre.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 750 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les médias sociaux de Walmart Canada : Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Wal-Mart Canada Corp.

