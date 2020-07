Walmart Canada annonce un investissement important de 3,5 milliards $ dans les stratégies de croissance et la transformation de l’expérience client

Cet investissement aura une incidence sur tous les aspects de l'entreprise et vise à augmenter la rapidité de l'expérience d'achat sur les plateformes électroniques, la construction de deux nouveaux centres de distribution afin d'accélérer l'acheminement des produits, la mise en œuvre de succursales intelligentes réinventées, une expérience optimisée du programme OMNI et des outils numériques modernes pour s'assurer que les associés puissent offrir un service à la clientèle hors pair.

Au fur et à mesure que les activités de Walmart Canada prennent de l'ampleur, considérant le développement de l'épicerie en ligne et du commerce électronique, Walmart ne renoncera pas à fidéliser ses clients en continuant d'offrir des bas prix de tous les jours sur les articles en ligne et dans les succursales.

Cet investissement permettra aussi de créer des centaines d'emplois dans le secteur de la construction au Canada et d'établir des partenariats avec des entreprises canadiennes de haute technologie.

Succursales de l'avenir réinventées et modernisées

Rénovation de plus de 150 succursales au cours des 3 prochaines années, c'est-à-dire plus d'un tiers des succursales du réseau

Nouvel investissement en plus de celui de plus de 1 milliard $ déjà consacré à la rénovation et à l'ouverture de succursales au cours des cinq dernières années

Accélération de la numérisation afin de créer des « succursales intelligentes », y compris :

L'utilisation d'étiquettes de tablette électroniques, des numériseurs pour les tablettes afin de surveiller les volumes des produits, de la robotique et des caméras à vision par ordinateur pour simplifier les tâches, minimiser les contacts ainsi que maximiser l'efficacité et l'exactitude



Un nouveau programme d'expérience client aux caisses afin de réduire les points de contact, y compris les fonctions « Tapez » sur les lecteurs de cartes, une zone de caisses libre-service agrandie et l'utilisation de la technologie de paiement sur les appareils mobiles « Réglez vos achats », afin que les associés puissent permettre aux clients de régler leurs achats partout dans l'aire de vente

Accélération du programme OMNI et création de milliers de nouveaux emplois pour ce secteur

Service de cueillette Walmart complet dans environ 270 succursales, soit 70 % des emplacements au Canada , d'ici 2020

, d'ici 2020 Mise à l'essai d'emplacements hybrides, c.-à-d. des supercentres avec des secteurs de réapprovisionnement dans la réserve afin d'accélérer le processus pour les cueillettes et les livraisons

Investissement dans de nouvelles technologies pour :

Accélérer le service de cueillette, y compris par l'envoi de préavis



Améliorer l'exploitation de notre centre de réapprovisionnement afin d'accélérer le processus et la traçabilité.

Investissement de l'ordre de 1,1 milliard $ pour la construction de deux nouveaux centres de distribution et la rénovation d'un centre existant, favorisant la création de centaines d'emplois dans le secteur de la construction

Vaughan, ON : un nouveau modèle de centre de distribution de 550 000 pieds carrés au 11110 Jane Street (Autoroute 400 et Teston Road) dont l'ouverture est prévue en 2024.

un nouveau modèle de centre de distribution de 550 000 pieds carrés au 11110 Jane Street (Autoroute Teston Road) dont l'ouverture est prévue en 2024. Cet établissement exploitera des systèmes technologiques et d'automatisation de fine pointe en collaboration avec l'entreprise Vanderlande.

Surrey , C.-B. : un nouveau centre de distribution de 300 000 pieds carrés actuellement en construction au 19500 26 e Avenue, dont l'ouverture est prévue en 2022.

un nouveau centre de distribution de 300 000 pieds carrés actuellement en construction au 19500 26 Avenue, dont l'ouverture est prévue en 2022. Nous travaillerons de concert avec la firme Witron pour assurer la technologie logistique de distribution de ce nouveau centre.

Cornwall, ON : de nouveaux systèmes automatisés dans le centre distribution actuel pour la gestion des vêtements, des produits santé et beauté et d'autres petits articles de marchandise générale, dont le lancement est prévu pour le début de 2021.

de nouveaux systèmes automatisés dans le centre distribution actuel pour la gestion des vêtements, des produits santé et beauté et d'autres petits articles de marchandise générale, dont le lancement est prévu pour le début de 2021. Ces systèmes sont dotés du processus d'apprentissage automatique faisant partie de la technologie Cobot, qui permet une collaboration étroite avec les associés afin d'améliorer la précision et l'efficacité des activités d'exploitation.

Augmentation de la capacité du système de distribution par l'introduction de nouvelles technologies

Mise en œuvre de nouveaux systèmes de gestion d'entrepôts de haute technologie ayant la capacité de répondre aux besoins du programme OMNI, tant pour les succursales que pour le commerce électronique

Investissement dans la télématique et les capteurs de l'internet des objets dans plus de 2 200 remorques afin de partager des informations en temps réel sur la qualité et la fraîcheur des aliments

Lancement d'un logiciel de pointe fondé sur l'intelligence artificielle en partenariat avec o9 Solutions afin de prévoir plus précisément et de mieux planifier les quantités d'articles pour s'assurer que les clients de Walmart trouvent ce qu'ils veulent quand ils le veulent

Réduction de la chaîne de blocs de paiement pour le transport avec l'aide de DLT Labs à Toronto , chef de file en matière de solutions pour les systèmes de paiement dans le secteur des transports

, chef de file en matière de solutions pour les systèmes de paiement dans le secteur des transports Utilisation d'un logiciel de formation d'apprentissage automatique pour appuyer la formation et la sécurité des associés en première ligne dans nos centres de distribution ainsi que l'exploitation de la flotte avec Axonify, une microentreprise de Waterloo spécialisant dans la formation du personnel de première ligne

« Des millions de clients choisissent de faire leurs achats dans nos succursales et en ligne sur notre site tous les jours et c'est un honneur pour nous de pouvoir les servir », a déclaré Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « L'investissement important que nous avons annoncé aujourd'hui nous assure d'excellentes perspectives de croissance et nous permet d'améliorer notre entreprise pour le bienfait de nos associés et de nos clients. Nous redoublerons nos efforts quant à assurer une expérience client exceptionnelle, et ce, non seulement pour conserver notre renommée, mais pour devenir un chef de file et le meilleur détaillant au Canada. »

« Nous ferons de notre mieux pour assurer une expérience de qualité à chaque visite de nos, que ce soit en ligne ou dans une succursale. Nous nous engageons à nous améliorer et à concentrer nos efforts afin de garantir l'excellence de notre service à la clientèle pour le programme OMNI », a déclaré Sam Wankowski, chef de l'exploitation de Walmart Canada. « Ce qui signifie que nos succursales seront optimisées, que le service sera plus rapide et nous continuerons de faire ce que Walmart fait le mieux : accorder l'importance aux clients et offrir des bas prix de tous les jours. »

« Le commerce de détail se situe dans une phase plus dynamique que jamais et cet investissement vise à assurer que le développement de notre chaîne d'approvisionnement fasse l'envie dans le monde. L'amélioration de la chaîne d'approvisionnement nous permettra de fournir à nos clients les produits qu'ils recherchent plus rapidement. Cet investissement transformera notre chaîne d'approvisionnement et créera des centaines d'emplois dans le secteur de la construction au Canada, » a déclaré John Bayliss, vice-président principal de la logistique de Walmart Canada.

