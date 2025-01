Les cinq premiers nouveaux Supercentres ouvriront leurs portes en Alberta et en Ontario , d'ici 2027.

Le nouveau centre de distribution de Vaughan, l'installation la plus avancée du détaillant au Canada , ouvrira ses portes au printemps 2025.

MISSISSAUGA, ON, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Walmart Canada est heureuse d'annoncer un investissement historique de 6,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années alors que l'entreprise entre en mode de croissance au Canada.

Walmart Canada construira des douzaines de nouvelles succursales partout au pays, en commençant par cinq nouveaux Supercentres en Ontario et en Alberta d'ici 2027.

Le Supercentre Walmart de Port Credit ouvrira ses portes à l'été 2025. Situé au cœur de Mississauga , en Ontario , ce nouveau Supercentre est soigneusement conçu en pensant aux clients occupés qui trouveront l'assortiment complet de Walmart à bas prix de tous les jours sous un même toit.

Le Supercentre Walmart d' Oakville au Centre commercial Hopedale ouvrira ses portes à la fin de 2025. Ce Supercentre mettra en vedette l'assortiment complet de fruits et légumes frais, de viande, de produits surgelés, de produits laitiers et de boulangerie de Walmart, ainsi qu'un solide assortiment d'épicerie sèche et d'un large éventail de marchandises générales. Les pharmaciens autorisés offriront également les produits et services de pharmacie et de soins de santé de Walmart Canada à l'ensemble de la communauté d' Oakville .

Trois nouveaux Supercentres ouvriront d'ici 2027 à Calgary , Edmonton et Fort McMurray en Alberta.

Le centre de distribution de Vaughan, l'installation la plus avancée de Walmart Canada, ouvrira également ses portes au printemps 2025. Nous investissons dans la modernisation de nos centres de distribution dans le cadre de notre mission d'expansion, dans la révolution et la transformation de notre chaîne d'approvisionnement de premier plan afin de mieux servir nos associés et nos clients canadiens.

« Walmart Canada est sur une voie de croissance ambitieuse pour servir encore plus de Canadiens, mieux et différemment que jamais. Cet investissement de 6,5 milliards de dollars est le plus important que nous ayons fait au Canada pour agrandir notre empreinte depuis notre arrivée ici il y a 30 ans », a déclaré Gui Loureiro, chef de la direction régionale de Walmart Canada, Chili, Mexique et Amérique centrale. « Et alors que Gonzalo Gebara termine ses dernières semaines en tant que président et chef de la direction de Walmart Canada, avant de rentrer chez lui en Argentine, je tiens à le remercier pour son leadership solide et sa vision dans l'établissement de ces plans de croissance. »

Prioriser notre programme de croissance

Alors que Walmart Canada se tourne vers l'avenir pour continuer à offrir des services à ses clients partout au pays, elle fait équipe avec une autre entreprise canadienne qui est également en mode de croissance.

Le détaillant annonce aujourd'hui qu'il a signé une entente avec Canada Cartage, le plus important fournisseur de services de flotte au pays pour acheter les activités de flotte de Walmart Canada.

« Canada Cartage possède une expertise approfondie dans les services de flotte et sert les entreprises canadiennes depuis plus de 110 ans », a déclaré Matt Kelly, vice-président de la chaîne d'approvisionnement, Walmart Canada. « Grâce à Canada Cartage, nous pouvons servir nos clients encore mieux et de manière plus flexible, et offrir aux associés de la flotte des possibilités de croissance intéressantes chez l'un des fournisseurs de services de chaîne d'approvisionnement les plus importants et les plus fiables au Canada. »

Les annonces d'aujourd'hui surviennent alors que Walmart Canada clôture son investissement historique de 3,5 milliards de dollars au Canada, annoncé en 2020, et célèbre l'impact qu'il a eu au cours des quatre dernières années, notamment :

Modernisation de plus de 180 succursales, y compris la transformation du Supercentre de Square One à Mississauga en son emplacement phare.

en son emplacement phare. Quatre toutes nouvelles succursales : deux à Victoria , en Colombie-Britannique (Hillside) et à Montréal, au Québec (Marché Central), et deux relocalisées à Edmonton , en Alberta (Kingsway) et à Vaughan, en Ontario.

, en Colombie-Britannique (Hillside) et à Montréal, au Québec (Marché Central), et deux relocalisées à , en et à Vaughan, en Ontario. Plus de 800 millions de dollars investis pour ouvrir le centre de distribution de Cornwall , le centre de distribution de Surrey , le centre de distribution du comté de Rocky View , le centre de distribution de Moncton et le centre de distribution de Vaughan (ouverture au printemps 2025).

« Partout au pays, nous faisons des investissements stratégiques dans nos offres en ligne et en succursale pour être plus pertinents que jamais pour plus de clients. Des nouveaux arrivants et des citadins aux Canadiens à revenu plus élevé, de plus en plus de clients choisissent Walmart pour leurs besoins d'achat », a déclaré Joe Schrauder, chef de l'exploitation, Walmart Canada

Investir dans nos associés

En tant qu'entreprise menée par le personnel et propulsée par la technologie, investir dans nos associés a été un objectif essentiel pour Walmart Canada. En 2024, l'entreprise a investi près de 200 millions de dollars en augmentations salariales pour les travailleurs de première ligne, dans le cadre de son parcours pour investir dans le succès et la croissance à long terme des associés grâce à une combinaison de salaires plus élevés, de régimes d'avantages sociaux de premier plan, de formation professionnelle et de possibilités d'éducation.

« Nous sommes incroyablement fiers de la façon dont nous avons continué d'investir dans nos associés pour les aider à grandir avec nous alors que nous servons mieux les Canadiens en tant que détaillant omnicanal mené par les associés », a déclaré AnnMarie Mercer, chef des ressources humaines de Walmart Canada. « Ces investissements sont continus et constituent une partie importante de la façon dont nous continuons d'attirer et de maintenir en poste nos incroyables associés pour bâtir la main-d'œuvre de l'avenir. »

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal mené par les associés et propulsé par la technologie qui compte plus de 400 succursales à l'échelle nationale qui sert plus de 1,5 million de clients par jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme de philanthropie de Walmart Canada est axé sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart Canada a amassé et remis plus de 750 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

