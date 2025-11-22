BOUCHERVILLE, QC, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Les clients et associés de Walmart Canada ont recueilli 3,8 millions de dollars pour aider les enfants à commencer leurs matinées avec un petit-déjeuner nutritif.

Du 29 août au 31 octobre, dans les magasins et sites de Walmart Canada partout au pays ainsi que sur Walmart.ca, les Canadiens se sont mobilisés pour amasser la somme impressionnante de 3,8 millions de dollars au profit du Club des petits déjeuners, incluant un don corporatif d'un million de dollars de Walmart Canada. Ces fonds permettront d'offrir des petits-déjeuners nutritifs aux enfants à travers le pays afin qu'ils puissent arriver en classe rassasiés, concentrés et prêts à apprendre

Cette campagne s'inscrit dans une collaboration qui change des vies depuis plus de vingt ans. Depuis 2003, Walmart Canada, ses clients et ses associés ont contribué plus de 75 millions de dollars au Club des petits déjeuners, aidant d'innombrables enfants à commencer leur journée avec un petit-déjeuner nutritif dans un environnement bienveillant et inclusif.

Depuis 30 ans, le Club des petits déjeuners œuvre sans relâche pour donner à chaque élève d'un océan à l'autre du pays une chance égale de réussite en leur donnant accès à un petit-déjeuner nutritif. Grâce à l'appui de partenaires comme Walmart, le Club rejoint désormais plus de 890 000 enfants dans plus de 5 000 programmes de petits déjeuners à travers le pays.

« Cette campagne illustre parfaitement ce que nous pouvons accomplir lorsque les communautés et les entreprises unissent leurs forces pour soutenir les enfants », a déclaré Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners. « Nous sommes fiers de pouvoir compter sur des partenaires comme Walmart, dont l'engagement fait une réelle différence dans le bien-être des enfants partout au pays. »

« Nous sommes extrêmement fiers de ce que nos associés et nos clients ont accompli ensemble lors de la campagne du Club des petits déjeuners cette année », a affirmé Rob Nicol, vice-président, Affaires corporatives et communications, Walmart Canada. « Leur soutien signifie qu'encore plus d'enfants pourront commencer leur journée scolaire prêts à apprendre, grandir et s'épanouir. »

Walmart Canada, le Club des petits déjeuners et des milliers de donateurs contribuent à aider les enfants à atteindre leur plein potentiel, un petit-déjeuner à la fois.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 30 ans, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à avoir un petit déjeuner nutritif et à réaliser leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et pour sa valorisation de produits alimentaires locaux à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans chaque province et chaque territoire à travers le pays. Pour en savoir plus, visitez clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 magasins qui accueillent chaque jour 1,5 million de clients dans tout le pays. Le magasin en ligne phare de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité quotidiennement par 1,5 million de clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du Canada et se classe parmi les 10 marques les plus influentes du pays. Walmart Canada s'est engagé à promouvoir la régénération, en mettant l'accent sur l'équité des chances, la durabilité, l'entraide communautaire, ainsi que sur l'éthique et l'intégrité. Depuis 1994, Walmart Canada a recueilli et fait don de plus de 850 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez plus de renseignements sur walmartcanada.ca et sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Club des petits déjeuners

