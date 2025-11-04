Succès retentissant pour la première édition du P'tit Déj Comédie Club : plus de 85 000 $ amassés pour nourrir les enfants

BOUCHERVILLE, QC , le 4 nov. 2025 /CNW/ - Rires, générosité et solidarité étaient au rendez-vous hier lors de la toute première édition du P'tit Déj Comédie Club, un événement-bénéfice au profit du Club des petits déjeuners, présenté au Théâtre Manuvie à Brossard.

De gauche à droite: Claude Lacas (formateur, consultant et conférencier) , Caroline Lacas (Léveillé Ford) , Laurent Paquin (humoriste, auteur et ambassadeur du Club des petits déjeuners) , Tommy Kulczyk (président et chef de la direction du Club des petits déjeuners), Danielle Labranche (conseillère, projets spéciaux, programmes au Club des petits déjeuners) et Martine Jalbert (consultante et planificatrice en organisation d’événements) (Groupe CNW/Club des petits déjeuners)

Présenté par Léveillé Ford, le spectacle a permis d'amasser 85 400 $ grâce au mouvement de solidarité du grand public, des partenaires et d'humoristes de renom. Alors que l'année scolaire bat son plein, les familles québécoises et partout au pays sont confrontées à des choix difficiles en raison de la hausse du coût de la vie et de la montée des prix des aliments. Les dons collectés permettront de soutenir les programmes de petits déjeuners et d'offrir à chaque enfant la chance d'atteindre son plein potentiel. Le Club et ses partenaires aident actuellement à rejoindre plus de 36 000 enfants dans le Grand Montréal et plus de 99 000 dans la province.

Rire aujourd'hui pour nourrir demain

Animée avec brio par Laurent Paquin, humoriste, auteur et ambassadeur de longue date du Club, la soirée a mis en vedettes cinq humoristes québécois bien aimés du grand public : François Bellefeuille, Korine Côté, Billy Tellier, Stéphanie Fallu et Mégan Brouillard, avec des transitions musicales assurées par Éric Desranleau, ancien membre de Mes Aïeux. Ponctuée de rires et de moments mémorables, cette soirée a non seulement mis le petit déjeuner à l'avant-plan, mais a aussi démontré que festivités et solidarité peuvent faire bon ménage.

« L'humour rassemble, mais ce qui me touche encore plus, c'est de voir à quel point les gens se sont mobilisés pour nourrir autant le ventre que l'avenir des enfants. C'est un privilège pour moi de prêter ma voix au Club des petits déjeuners et de contribuer, à ma façon, à offrir des matins plus doux aux élèves », a déclaré Laurent Paquin, co-idéateur de l'événement et ambassadeur du Club.

Un village pour faire rire …et nourrir!

Cette édition n'aurait pas été la même sans la passion et la générosité d'hommes et de femmes remarquables qui ont uni leurs forces pour en faire un succès : Claude Lacas (formateur, consultant et conférencier), Danielle Labranche (conseillère, projets spéciaux, programmes au Club des petits déjeuners), Martine Jalbert (consultante et planificatrice en organisation d'événements) et, bien entendu, Laurent Paquin.

Le Club remercie également tous les humoristes, les partenaires, les spectateur(-trices) et les donateur(-trices) qui ont fait de cet événement une soirée inoubliable.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec au menu pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

Pour information ou photos de l'événement : [email protected]