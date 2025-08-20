BOUCHERVILLE, QC, le 20 août 2025 /CNW/ - Alors que des milliers d'élèves s'apprêtent à retourner sur les bancs d'école, une dure réalité s'impose : le Club des petits déjeuners, l'organisme le plus important en alimentation scolaire au pays, constate un nombre record d'enfants fréquentant les programmes de petits déjeuners qu'il soutient. En effet, au moins un enfant sur trois au pays affirme ressentir la faim dès son arrivée à l'école presque tous les jours1. Devant cette réalité, l'organisme lance une campagne de levée de fonds et appelle la population canadienne à se joindre au mouvement de solidarité pour nourrir les enfants.

Dans un contexte d'insécurité alimentaire accrue, de flambée des prix des aliments, de hausse du coût de la vie et d'impact des tarifs douaniers, les familles canadiennes font face à des choix impossibles, affectant en premier lieu le bien-être des enfants et leur capacité d'apprendre. Aujourd'hui, près de 2,5 millions de jeunes2 vivent dans un foyer atteint par l'insécurité alimentaire, ce qui représente le tiers des enfants au pays. Il s'agit d'une hausse alarmante de près de 20 % en un an3. Malgré les récents engagements des gouvernements, l'ampleur des besoins continue de croître, ce qui crée une pression immense sur les écoles et les organismes tels que le Club, qui sont de plus en plus sollicités.

« Derrière ces chiffres se cache un potentiel immense : des talents, des voix, des rêves, qui sont à risque faute d'accès à des aliments nutritifs. Les programmes de petits déjeuners ne sont pas une solution universelle à la conjoncture actuelle, mais demeurent une intervention salutaire pour des milliers d'élèves durant l'année scolaire », affirme Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners. « Chaque enfant mérite une chance égale de réussite, peu importe ses circonstances », souligne-t-il.

À table pour l'égalité des chances

Le Club des petits déjeuners et ses partenaires communautaires ont constaté une augmentation moyenne de 30 % du nombre d'enfants rejoints par les programmes de petits déjeuners existants au cours des dernières années, d'un océan à l'autre. Aujourd'hui plus de 880,000 d'enfants bénéficient d'un petit déjeuner nutritif grâce à plus de 4,900 programmes soutenus par le Club et ses partenaires, et la demande ne cesse de croître. « Nous saluons les efforts déployés par tous les paliers de gouvernement, notamment par le biais du Programme national d'alimentation scolaire, qui a contribué à aider les écoles à répondre aux besoins grandissants. En dépit de cette avancée, l'apport de tous les secteurs demeure essentiel pour maintenir et étendre le soutien afin que chaque enfant ait l'énergie nécessaire pour apprendre », commente Judith Barry, co-fondatrice et directrice des relations gouvernementales au Club des petits déjeuners. « Qu'ils soient en milieu urbain ou en région éloignée, les élèves méritent l'accès à une alimentation scolaire nutritive pour soutenir leur développement et leur apprentissage. Cet enjeu, c'est l'affaire de tous. » renchérit-elle. En effet, le Club a observé qu'une école sur trois au pays identifie l'accès à des aliments sains et abordables comme un défi majeur dans son quotidien.

L'éducation est essentielle. Une alimentation nutritive l'est tout autant. Faisons le choix de bien nourrir les enfants à l'école.

Fier de ses 30 ans d'existence, le Club des petits déjeuners soutient un éventail de modèles opérationnels grâce à son réseau de partenaires pancanadiens. Le Club souhaite poursuivre son soutien et s'assurer que l'offre nutritionnelle est complète, ce qui inclut l'accès aux aliments des trois catégories du Guide alimentaire canadien (aliments protéinés, fruits et légumes, et aliments à grains entiers) en plus d'appuyer l'approvisionnement local et la souveraineté alimentaire des communautés.

Le Club des petits déjeuners invite la population canadienne à joindre le mouvement de solidarité et à croire au pouvoir du petit déjeuner. Dès aujourd'hui, chaque personne peut aider un enfant à atteindre son plein potentiel en textant « CLUB » au 20222 ou en effectuant un don au clubdejeuner.org/rentrée.

Pour cette importante campagne de financement, le Club peut également compter sur la générosité des Producteurs de lait du Québec et de la Fondation MTY, qui doubleront tous les dons jusqu'au 31 octobre. Pour sensibiliser le public, des publicités seront diffusées à la télévision, en ligne et sur les réseaux sociaux tout au long de la campagne. Ensemble, aidons les enfants à atteindre leur plein potentiel.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et pour sa valorisation de produits alimentaires locaux à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

