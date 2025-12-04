BOUCHERVILLE, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration du Club des petits déjeuners est fier d'annoncer la nomination de Julie Desharnais à titre de présidente et cheffe de la direction de l'organisation. Elle entrera officiellement en poste le 12 janvier prochain.

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le milieu communautaire et philanthropique, Mme Desharnais a occupé divers postes où elle s'est distinguée par un leadership mobilisateur, une vision stratégique affirmée et une passion constante pour inspirer les équipes qu'elle dirige, toujours animée par la volonté de contribuer à une société plus juste et inclusive.

« C'est un privilège de me joindre à une organisation qui change concrètement la vie des enfants chaque matin partout au pays, des provinces de l'Atlantique jusqu'à la Colombie-Britannique et dans les territoires. Je mettrai toute mon expérience au service du Club afin de poursuivre, aux côtés de nos équipes, de nos partenaires et de nos communautés, le travail remarquable accompli au fil des années », affirme Julie Desharnais.

Ayant débuté sa carrière comme travailleuse sociale en milieu scolaire, Mme Desharnais a ensuite œuvré au sein du réseau philanthropique hospitalier, notamment comme présidente et directrice générale de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont au cours des cinq dernières années. Elle a également cumulé des expériences significatives au sein d'organisations pancanadiennes, dont la Société canadienne du cancer. Reconnue pour sa capacité à établir des relations de confiance durables avec les donateurs, les partenaires et les gouvernements, elle a su mobiliser des ressources essentielles pour soutenir des missions à fort impact social.

« La nomination de Julie Desharnais s'inscrit dans une continuité naturelle pour le Club des petits déjeuners. Son expérience et sa vision stratégique viendront enrichir le travail remarquable déjà accompli par nos équipes. Ensemble, elles permettront de renforcer l'impact du Club auprès des enfants à travers le pays », témoigne Jacques Mignault, président du conseil d'administration du Club des petits déjeuners.

Dans le cadre de cette transition, le conseil d'administration tient également à remercier chaleureusement M. Tommy Kulczyk pour son engagement exceptionnel à la tête de l'organisation. Sous sa direction, le Club a connu une croissance et une transformation remarquables, faisant passer le nombre d'enfants rejoints de 243 000 à plus de 890 000 aujourd'hui.

« J'ai eu le privilège de collaborer avec une équipe exceptionnelle, dont le dévouement fait une réelle différence chaque jour. Alors que je m'apprête à prendre ma retraite, je passe le flambeau avec la certitude que l'organisation poursuivra sa progression grâce à cette formidable équipe, » affirme Tommy Kulczyk, président et chef de la direction sortant.

Forte de l'engagement de son personnel et de son conseil d'administration, l'organisation abordera cette transition dans un esprit de continuité, en poursuivant son engagement à offrir un petit déjeuner nutritif au plus grand nombre d'enfants dans les écoles partout au pays.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et pour sa valorisation de produits alimentaires locaux à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

