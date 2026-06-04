Les Canadiens peuvent économiser davantage grâce à Walmart+, l'abonnement qui se paie par lui-même.

MISSISSAUGA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - Walmart+ est maintenant offert au Canada. Ce programme d'abonnement unique n'est pas qu'un simple service de livraison pour les Canadiens, puisqu'il offre à la fois la livraison illimitée le jour même depuis la succursale, une expédition gratuite sans valeur d'achat minimum sur Walmart.ca et un abonnement à Crave, le tout à 8,97 $ par mois ou 89 $ par an.

Walmart+ arrive au Canada, offrant livraison illimitée, livraison gratuite sans achat minimum et Crave - le tout à seulement 8,97 $ par mois, soit le coût d’une seule livraison.

Le Canada est le premier marché de Walmart hors des États-Unis à offrir Walmart+. Ce programme offre tout ce que les clients apprécient du Laissez-passer de livraison, lancé au même bas prix de tous les jours de 89 $ en 2023, et plus encore! Les abonnés du Laissez-passer de livraison actuels deviendront automatiquement des abonnés de Walmart+.

« Walmart+ change la donne pour les Canadiens, en particulier les familles occupées qui comptent sur nos bas prix de tous les jours », a déclaré Catherine Theberge-Conner, responsable de l'abonnement, Walmart Canada. « Grâce à Walmart+, les Canadiens ont accès à une offre d'abonnement unique qui combine la livraison illimitée de l'épicerie et de la marchandise générale et des avantages qui dépassent la marchandise, le tout à seulement 89 $ par an. Les Canadiens adoreront la commodité, l'assortiment de produits et le rapport qualité-prix qu'ils obtiennent grâce à Walmart+, et ce n'est que le début! »

Au lancement de Walmart+, les avantages incluent :

La livraison gratuite illimitée le jour même depuis la succursale pour les commandes de plus de 35 $, avec les articles offerts aux mêmes bas prix de tous les jours que ceux en succursale. Les abonnés économisent sur la livraison express, un service de livraison en 2 heures ou moins.

pour les commandes de plus de 35 $, avec les articles offerts aux mêmes bas prix de tous les jours que ceux en succursale. Les abonnés économisent sur la livraison express, un service de livraison en 2 heures ou moins. La livraison gratuite sans minimum d'achat sur des milliers d'articles offerts sur Walmart.ca et sur l'appli Walmart.

offerts sur Walmart.ca et sur l'appli Walmart. Un abonnement à Crave Standard avec annonces publicitaires : Offrant du contenu original acclamé comme Rivalité passionnée, Projet haute couture Canada et Shoresy, des séries exclusives sur HBO et Max, des séries populaires sur CTV et Noovo, sans oublier les films à succès et plus encore, l'abonnement Walmart+ est le seul à offrir Crave comme avantage intégré sans frais supplémentaires. De plus, les abonnés peuvent accéder à du contenu sportif en direct, y compris des compétitions issues de ligues de premier plan au Canada et dans le monde.

« Crave est conçu pour offrir aux Canadiens un divertissement haut de gamme qui s'intègre naturellement dans leur vie quotidienne », a déclaré Steve Cummings, vice-président, ventes d'abonnements et partenariats, Bell Media. « Grâce à Walmart+, nous rendons cette expérience encore plus accessible en associant la programmation de contenu prisé de Crave à l'une des offres d'abonnement les plus attrayantes au pays. Il s'agit d'une occasion exceptionnelle d'atteindre un nouvel auditoire grâce à un service qui offre un excellent rapport qualité-prix et de la commodité jour après jour. »

Les abonnés de Walmart+ profiteront également de l'expérience souple et pratique de la cueillette et de la livraison de Walmart, y compris :

La possibilité d'ajouter des articles à une commande planifiée jusqu'à trois heures avant le début du créneau de cueillette ou de livraison sélectionné.

La livraison express en deux heures ou moins à tarif réduit.

La cueillette gratuite à la succursale.

« Pour la première fois, nous offrons l'expédition gratuite sans minimum d'achat, avec livraison dès le lendemain, pour des milliers d'articles offerts à Walmart.ca », a déclaré Andrew Go, vice-président, commerce électronique et marketing, Walmart Canada. « Cet avantage, offert uniquement par le biais de Walmart+, transformera la manière dont les Canadiens magasinent chez Walmart, en leur offrant encore plus de commodité, de valeur et de flexibilité chaque jour. »

Le service Walmart+ a été conçu pour aider les Canadiens à gagner du temps et à bénéficier d'un meilleur rapport qualité-prix lors de leur magasinage chez Walmart. Les nouveaux clients peuvent profiter d'un essai gratuit de 30 jours à Walmart+ à https://www.walmart.ca/fr/plus.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal mené par les associés et propulsé par la technologie qui compte plus de 400 succursales à l'échelle nationale servant plus de 1,5 million de clients par jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est également visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est un des plus grands employeurs au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est axé sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart Canada a amassé et remis plus de 940 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

SOURCE Walmart Canada

Pour obtenir plus de renseignements : Stephanie Fusco, Walmart Canada, [email protected].