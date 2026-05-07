TORONTO, Ontario, le 7 mai 2026 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que les candidats désignés dans sa circulaire d'information de la direction de la Société datée du 3 mars 2026 ont été élus comme administrateurs de Wajax. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs, tenu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société ayant eu lieu le 5 mai 2026 à Toronto, en Ontario, sont présentés ci-dessous.

Lors du vote par scrutin, chacun des dix (10) candidats suivants proposés par la direction a été élu comme administrateur de Wajax :

Candidat Voix pour % de voix pour Voix contre % de voix contre Leslie Abi-karam 10,380,228 98.33 % 176,276 1.67 % Thomas M. Alford 10,323,244 97.79 % 233,260 2.21 % A. Jane Craighead 10,501,648 99.48 % 54,856 0.52 % George J. McClean 10,507,406 99.53 % 49,098 0.47 % Terrance L. McKibbon 10,418,289 98.69 % 138,215 1.31 % David G. Smith 10,499,324 99.46 % 57,180 0.54 % Elizabeth A. Summers 10,481,766 99.29 % 74,738 0.71 % Alexander S. Taylor 9,305,129 88.15 % 1,251,375 11.85 % Marc P. Tellier 10,490,766 99.38 % 65,738 0.62 % Susan Uthayakumar 10,380,505 98.33 % 175,999 1.67 %

La Société a également annoncé la nomination d'A. Jane Craighead au poste de présidente du conseil d'administration, de Thomas M. Alford au poste de président du comité de gouvernance du conseil d'administration et de David G. Smith au poste de président du comité des ressources humaines et de la rémunération du conseil d'administration.

Edward M. Barrett, administrateur de la Société depuis 2006 et président du conseil depuis 2022, a pris sa retraite du conseil à la fin de l'assemblée. « Au nom de nos actionnaires, de la direction et de nos collègues administrateurs, je tiens à remercier sincèrement Ed pour ses précieuses contributions à Wajax », a déclaré George McClean, président et chef de la direction de la Société. « Nous lui souhaitons tout le succès possible dans sa retraite du conseil d'administration de Wajax. »

Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX: WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces ainsi que du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel.

SOURCE Wajax Corporation

Pour en savoir plus, veuillez communiquer: George McClean, président et chef de la direction, Courriel : [email protected]; Tania Casadinho, chef des finances, Courriel : [email protected], Téléphone : 905 212-3300