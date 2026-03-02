Symbole à laTSX : WJX

L'optimisation des stocks et le contrôle rigoureux des coûts permettent d'accroître les flux de trésorerie disponibles, de ramener le ratio de levier financier dans les cibles et de renforcer le bilan

TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Faits saillants du quatrième trimestre et de l'exercice complet

Les produits du quatrième trimestre, chiffrés à 560,0 millions de dollars, sont demeurés relativement stables par rapport à l'exercice précédent, tandis que les produits de l'exercice complet, établis à 2 145,3 millions de dollars, ont augmenté de 2,3 % par rapport à 2024;

Le résultat de base par action ajusté s'est élevé à 0,71 $ au quatrième trimestre et à 2,90 $ pour l'exercice complet, ce qui représente une hausse par rapport à 0,35 $ et à 2,44 $, respectivement, en 2024; 1)

La marge bénéficiaire brute du quatrième trimestre s'est établie à 18,0 %, en hausse de 100 points de base (« pdb ») d'un exercice à l'autre en raison des activités d'amélioration des marges. La marge bénéficiaire brute de l'exercice complet, s'est établie à 19,2 %, en baisse de 50 pdb, par rapport à 2024, ce qui reflète les dynamiques de marché plus concurrentielles au cours du premier semestre de 2025 par rapport au premier semestre de 2024; 1)

Les stocks de 547,6 millions de dollars ont diminué par rapport à 605,7 millions de dollars au 30 septembre 2025 et ont reculé de 126,4 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2024, ce qui s'explique par une amélioration de la rotation des stocks d'un exercice à l'autre et une plus grande optimisation;

Les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation se sont chiffrées à 81,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre et à 194,0 millions de dollars pour l'exercice complet, du fait de la gestion prudente du fonds de roulement;

Le ratio de levier financier s'est amélioré pour s'établir à 1,62 fois, comparativement à 2,28 fois au 30 septembre 2025 et à 2,61 fois au 31 décembre 2024, revenant ainsi dans la fourchette cible de levier financier de la direction de1,5 à 2,0 fois.1)

« Tout au long de l'année, notre équipe de direction a insisté vivement sur le contrôle rigoureux des coûts, l'optimisation des stocks et l'amélioration des marges afin de renforcer la rentabilité, d'augmenter les flux de trésorerie et de réduire le levier financier », a déclaré Iggy Domagalski, président et chef de la direction. « Les stocks ont diminué de 202,7 millions de dollars par rapport au sommet de mars 2024, ce qui a considérablement amélioré les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation et favorisé une réduction importante du levier financier, lequel a été ramené dans notre fourchette cible de 1,5 à 2,0 fois. Ces résultats découlent d'une exécution disciplinée et d'un bilan plus solide et plus résilient au moment où nous entamons 2026. »1)

M. Domagalski a poursuivi : « Nous avons affiché une solide croissance du bénéfice en 2025, le bénéfice de base ajusté par action s'étant établi à 0,71 $ au quatrième trimestre et à 2,90 $ pour l'exercice complet, en hausse de 104,1 % et de 19,2 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. La marge brute s'est améliorée de 100 points de base au cours du trimestre pour s'établir à 18,0 %, ce qui reflète une meilleure exécution, tandis que la marge brute de 19,2 % pour l'exercice complet a été légèrement inférieure à celle de l'exercice précédent en raison des conditions de marché plus concurrentielles, particulièrement au premier semestre de l'exercice par rapport au premier semestre de 2024. Malgré le rétrécissement de la marge d'un exercice à l'autre, nous avons constaté une forte appréciation des marges du service après-vente par rapport à 2024, ainsi qu'une amélioration des marges sur les pièces industrielles et les SRT au deuxième semestre de 2025 par rapport au deuxième semestre de 2024. Nous efforts continuent de porter sur les initiatives d'amélioration des marges afin de renforcer notre marge bénéficiaire, d'atténuer les pressions persistantes sur les marchés et d'entraîner la génération de bénéfices constants. »1)

(en millions de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre

2025

2024

Variation 2025

2024

Variation RÉSULTATS CONSOLIDÉS























Produits 560,0 $ 565,9 $ (1,0) % 2 145,3 $ 2 097,6 $ 2,3 % Ventes d'équipement 205,8 $ 208,4 $ (1,2) % 684,7 $ 618,6 $ 10,7 % Service après-vente 124,3 $ 132,8 $ (6,4) % 527,1 $ 535,0 $ (1,5) % Pièces industrielles 130,6 $ 133,6 $ (2,3) % 552,7 $ 572,0 $ (3,4) % Services de réparation technique (« SRT ») 87,8 $ 79,1 $ 11,1 % 334,3 $ 326,5 $ 2,4 % Location d'équipement 11,5 $ 12,1 $ (4,7) % 46,5 $ 45,5 $ 2,1 %

























Bénéfice net 12,1 $ 1,0 $ 1 073,7 % 57,5 $ 42,8 $ 34,3 % Résultat de base par action2) 0,56 $ 0,05 $ 1 073,7 % 2,64 $ 1,97 $ 34,0 %

























Bénéfice net ajusté1), 3) 15,4 $ 7,5 $ 104,1 % 63,2 $ 52,9 $ 19,5 % Résultat de base par action ajusté1), 2), 3) 0,71 $ 0,35 $ 104,1 % 2,90 $ 2,44 $ 19,2 %

























BAII ajusté1) 28,1 $ 19,3 $ 45,6 % 114,1 $ 105,8 $ 7,8 % BAIIA ajusté1) 44,0 $ 35,1 $ 25,2 % 176,7 $ 168,0 $ 5,2 %

























Marge du BAII ajusté1) 5,0 % 3,4 % 160 pdb 5,3 % 5,0 % 30 pdb Marge du BAIIA ajusté1) 7,9 % 6,2 % 170 pdb 8,2 % 8,0 % 20 pdb

























Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 81,5 $ 81,4 $ 0,1 $ 194,0 $ 75,1 $ 118,8 $

Perspectives

En 2026, la direction continuera d'axer ses efforts sur le contrôle rigoureux des coûts, l'optimisation des stocks et l'amélioration des marges au moyen d'une répartition prudente du capital et d'une exécution efficace afin d'accroître l'efficience, de renforcer les flux de trésorerie et de soutenir un rendement durable.

Selon les perspectives, Wajax continue d'observer une solide demande des clients dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'énergie, la demande dans le secteur de l'exploitation minière étant reflétée par la présence de deux grandes pelles minières dans le carnet de commandes qui seront livrées au cours des cinq prochains trimestres. Les conditions du marché dans les autres secteurs demeurent contrastées dans l'ensemble des régions et des secteurs, en raison de la détérioration continue des données macroéconomiques et de l'incertitude persistante liée à la dynamique tarifaire et commerciale entre le Canada et les États-Unis.

Wajax entame 2026 forte d'un bilan solidifié, d'un carnet de commandes solide et d'une performance opérationnelle améliorée. Les niveaux des stocks se situent à l'intérieur d'une fourchette opérationnelle normale, la marge et le contrôle des coûts demeurent une priorité et le levier financier est dans la fourchette cible de la Société. Bien que la prévisibilité de la demande varie selon les marchés finaux, l'exposition diversifiée de la Société et son approche en matière de répartition du capital et d'exécution soutiennent sa capacité à composer avec les conditions actuelles.

La direction est d'avis que le maintien de l'accent sur ses priorités, appuyé par une répartition prudente du capital et un bilan solide, soutiendra la création d'une valeur durable à long terme.

Dividende

La Société a déclaré un dividende de 0,35 $ par action pour le premier trimestre de 2026, payable le 2 avril 2026 aux actionnaires inscrits le 16 mars 2026.

Faits saillants du quatrième trimestre

Les produits du quatrième trimestre de 2025 se sont chiffrés à 560,0 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 5,9 millions de dollars, ou 1,0 %, par rapport à 565,9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2024. D'un point de vue régional : Les produits dans l'Ouest canadien se sont établis à 261,4 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 4,9 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, essentiellement attribuable à la baisse des ventes dans la construction et l'exploitation forestière, facteur contrebalancé en partie par une hausse des ventes d'équipement dans la catégorie de l'exploitation minière et des ventes des SRT. Les produits dans le centre du Canada se sont établis à 95,3 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 4,4 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, essentiellement en raison du recul des ventes d'équipement dans la catégorie de la manutention et de la baisse des ventes des pièces industrielles. Ces diminutions ont été contrées en partie par des ventes d'équipement plus élevées dans la catégorie de la construction et de l'exploitation forestière et par l'augmentation des ventes des SRT. Les produits dans l'Est du Canada se sont fixés à 203,3 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 6,2 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, essentiellement attribuable à l'augmentation des ventes des SRT et des ventes d'équipement dans les catégories des systèmes de puissance et de la construction et de l'exploitation forestière. Ces hausses ont été contrées en partie par la baisse des ventes d'équipement dans la catégorie de la manutention.

La marge bénéficiaire brute s'est établie à 18,0 % au quatrième trimestre de 2025, en hausse de 100 pdb par rapport à une marge bénéficiaire brute de 17,1 % pour la période correspondante de 2024. 1) La hausse de la marge s'explique essentiellement par les marges plus élevées réalisées sur les produits tirés des pièces industrielles, du service après-vente et de l'équipement, ce qui reflète les efforts mis par la direction sur les initiatives d'amélioration des marges dans ces secteurs d'es activités. L'augmentation de la marge s'explique également par une proportion plus élevée des ventes des SRT du point de vue de la composition des ventes.

Le BAII a augmenté de 12,2 millions de dollars, ou 109,5 %, pour s'établir à 23,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, contre 11,1 millions de dollars pour la période correspondante de 2024. L'augmentation du BAII d'un exercice à l'autre est due essentiellement à la hausse de la marge bénéficiaire brute. Le BAII ajusté a progressé de 8,8 millions de dollars, ou 45,6 %, pour s'établir à 28,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, par rapport à 19,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2024, et la marge du BAII ajusté s'est accrue pour s'établir à 5,0 % au quatrième trimestre de 2025, par rapport à 3,4 % au trimestre correspondant de 2024. 1)

Pour le quatrième trimestre de 2025, les charges financières se sont établies à 6,9 millions de dollars, ce qui représente une réduction de 1,5 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Compte non tenu de la perte latente sur les dérivés de taux d'intérêt de moins de 0,1 million de dollars pour le trimestre et du profit latent de 0,2 million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, les charges financières ont diminué de 1,8 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de 2024, en raison surtout de la baisse des taux d'intérêt et des emprunts moyens compte tenu à la fois de la facilité de crédit bancaire de Wajax et de toutes les débentures en circulation. Le 15 janvier 2025, Wajax a remboursé ses débentures non garanties de premier rang.

La Société a dégagé un bénéfice net de 12,1 millions de dollars, ou 0,56 $ par action, pour le quatrième trimestre de 2025, comparativement à 1,0 million de dollars, ou 0,05 $ par action, pour la période correspondante de 2024. La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 15,4 millions de dollars, ou 0,71 $ par action, au quatrième trimestre de 2025, contre 7,5 millions de dollars, ou 0,35 $ par action, pour la période correspondante de 2024. 1) Le bénéfice net ajusté du quatrième trimestre de 2025 ne tient pas compte des coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes de 3,2 millions de dollars après impôt, ou 0,15 $ par action, (4,3 millions de dollars après impôt, ou 0,20 $ par action, en 2024), des profits liés aux variations de la juste valeur de la contrepartie éventuelle de 1,2 million de dollars après impôt, ou 0,06 $ par action, (pertes de 2,3 millions de dollars après impôt, ou 0,10 $ par action, en 2024), des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,5 million de dollars après impôt, ou 0,02 $ par action, (profits de moins de 0,1 million de dollars après impôt, ou de moins de 0,01 $ par action, en 2024), des profits comptabilisés sur la vente de biens de 0,3 million de dollars après impôt, ou 0,01 $ par action (néant en 2024) et d'une perte sur règlement des obligations au titre du RCRHD de 1,0 million de dollars après impôt, ou 0,04 $ par action (néant en 2024). 1)

Des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 81,5 millions de dollars ont été inscrites pour le quatrième trimestre de 2025, comparativement à des entrées de trésorerie de 81,4 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation de 0,1 million de dollars des entrées de trésorerie s'explique principalement par une diminution de 7,8 millions de dollars des clients et autres débiteurs au cours du trimestre, comparativement à une hausse de 36,0 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, une baisse des stocks de 58,2 millions de dollars au cours du trimestre, comparativement à une baisse de 48,4 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent et une augmentation du bénéfice net compte non tenu des éléments sans incidence sur les flux de trésorerie de 8,0 millions de dollars. Les augmentations des entrées de trésorerie ont été en majeure partie contrebalancées par un fléchissement des créditeurs et charges à payer de 13,8 millions de dollars au cours du trimestre, par rapport à une hausse de 43,0 millions de dollars au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2025, le carnet de commandes de 516,6 millions de dollars a augmenté de 10,1 millions de dollars, ou 2,0 %, par rapport au carnet de commandes de 506,5 millions de dollars au 30 septembre 2025, en raison des ajouts au carnet de commandes des systèmes de puissance, du fait d'un contrat de sous-traitance (le « contrat de sous-traitance DFR ») conclu avec Irving Shipbuilding Inc. (« ISI ») dans le cadre duquel la Société veillera à l'approvisionnement de groupes électrogènes diesel pour les trois premiers destroyers de classe Fleuves et rivières qui seront livrés à la Marine royale canadienne. 1) Ces ajouts ont été contrés en partie par un carnet de commandes moins garni dans toutes les autres catégories, particulièrement dans la catégorie de l'exploitation minière, ce qui s'explique essentiellement par la livraison de deux grandes pelles minières au cours du trimestre qui étaient incluses dans le carnet de commandes au 30 septembre 2025. Le carnet de commandes au 31 décembre 2025 incluait deux grandes pelles minières (quatre grandes pelles minières au 30 septembre 2025).

L'amélioration du ratio de levier financier s'explique principalement par la diminution du niveau d'endettement, découlant des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation au cours du trimestre. Avec prise d'effet le 24 octobre 2025, la Société a modifié sa facilité de crédit bancaire garantie de premier rang de 500,0 millions de dollars pour faire passer son échéance du 1 er octobre 2027 au 24 octobre 2029. Il n'y a eu aucun changement à la limite de crédit. À la date de la modification, les marges varient entre 1,5 % et 3,3 %, dans le cas où les taux sont basés sur ceux des prêts au taux CORRA à terme en dollars canadiens et sur le taux SOFR pour les emprunts en dollars américains, et entre 0,5 % et 2,3 %, dans le cas où ils sont basés sur le taux préférentiel.

Après la clôture de l'exercice, en janvier 2026, la Société a versé des paiements forfaitaires d'un montant total de 1,7 million de dollars afin de régler les obligations au titre des prestations définies se rapportant aux participants restants du RCRHD. À la suite du règlement des obligations aux termes du régime de retraite des hauts dirigeants de Wajax Limitée plus tôt en 2025 et du règlement des obligations résiduelles au titre du RCRHD en janvier 2026, la Société n'a plus d'obligation au titre des prestations définies liées au régime de retraite.

Après la clôture de l'exercice et avec prise d'effet le 6 février 2026, André Dubé a démissionné de ses fonctions de vice-président principal, Ventes et opérations.

Après la clôture de l'exercice, le 12 février 2026, la Société a annoncé la nomination de George J. McClean à titre de président et chef de la direction. Son mandat commence le 3 mars 2026. M. McClean se joindra également au conseil d'administration de la Société.

Détails sur la conférence téléphonique

La conférence téléphonique portant sur les résultats financiers du quatrième trimestre de Wajax sera diffusée sur le Web. Vous êtes invité à l'écouter en direct en anglais le mardi 3 mars 2026 à 14 h (heure de l'Est). Pour ce faire, veuillez vous rendre à l'adresse wajax.com et cliquer sur le lien menant à la diffusion Web sur la page « Investor Relations », « Events and Presentations », « Q4 and Year-End 2025 Financial Results » (« Relations avec les investisseurs », « Événements et présentations », « Résultats du T4 et de l'exercice 2024 »). Un enregistrement de la présentation sera disponible après la diffusion Web en direct.

À propos de Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

Notes :

1) Le « carnet de commandes », le « fonds de roulement », la « marge bénéficiaire brute », les « frais de vente et d'administration en pourcentage des produits », l'« efficience du fonds de roulement », le « ratio de levier financier », le « bénéfice net ajusté », le « résultat de base et dilué par action ajusté », le « BAII ajusté » la « marge du BAII ajusté » et la « marge du BAIIA ajusté » n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »). Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ailleurs dans le présent communiqué de presse. 2) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, aux fins du calcul du résultat de base et dilué par action pour le quatrième trimestre de 2025 s'est établi respectivement à 21 774 775 (21 774 451 en 2024) et à 22 334 282 (22 210 260 en 2024).

Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, aux fins du calcul du résultat de base et dilué par action pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'est établi respectivement à 21 769 553 (21 719 568 en 2024) et à 22 239 538 (22 188 628 en 2024). 3) Bénéfice net, compte non tenu de ce qui suit :

a. coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes de 3,2 millions de dollars (4,3 millions de dollars en 2024) après impôt, ou perte de base et diluée par action de 0,15 $ et de 0,14 $, respectivement (perte de base et diluée par action de 0,20 $ et de 0,19 $, respectivement, en 2024) pour le quatrième trimestre de 2025.

b. coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes de 6,1 millions de dollars (4,3 millions de dollars en 2024) après impôt, ou perte de base et diluée par action de 0,28 $ et de 0,27 $, respectivement (perte de base et diluée par action de 0,20 $ et de 0,19 $, respectivement, en 2024) pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

c. pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,5 million de dollars (profits de moins de 0,1 million de dollars en 2024) après impôt, ou perte de base et diluée par action de 0,02 $ (bénéfice de base et dilué par action de moins de 0,01 $ en 2024) pour le quatrième trimestre de 2025.

d. pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,2 million de dollars (pertes de 3,6 millions de dollars en 2024) après impôt, ou perte de base et diluée par action de 0,01 $ (perte par action de 0,16 $ en 2024) pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

e. profits liés aux variations de la juste valeur de la contrepartie éventuelle de 1,2 million de dollars (pertes de 2,3 millions de dollars en 2024) après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,06 $ et de 0,05 $, respectivement (perte par action de 0,10 $ en 2024) pour le quatrième trimestre de 2025 et pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

f. profits comptabilisés sur la vente de biens de 0,3 million de dollars (néant en 2024) après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,01 $ (néant en 2024) pour le quatrième trimestre de 2025 et pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

g. perte sur règlement des obligations au titre du RCRHD de 1,0 million de dollars (néant en 2024) après impôt, ou perte de base et diluée par action de 0,04 $ (néant en 2024) pour le quatrième trimestre de 2025 et pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comprend certaines mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières qui n'ont pas de sens normalisé aux termes des PCGR. En conséquence, il est possible que ces mesures financières ne puissent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que ces mesures ne doivent pas être interprétées comme des substituts au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, aux activités d'investissement et aux activités de financement établis par les PCGR à titre d'indicateurs de la performance de la Société. La direction de la Société est d'avis que :

i) ces mesures sont couramment présentées et utilisées par des investisseurs et la direction; ii) les mesures non conformes aux PCGR sont couramment utilisées à titre d'indicateur de la performance d'exploitation en trésorerie de la Société, de la rentabilité et de sa capacité à lever des fonds et à rembourser sa dette; iii) le « bénéfice net ajusté », le « résultat de base par action ajusté » et le « résultat dilué par action ajusté » donnent une indication des résultats des principales activités de la Société avant la prise en compte des coûts (des recouvrements) non récurrents et des pertes (profits) hors trésorerie non récurrent(e)s liés aux instruments dérivés évalués à la valeur de marché. Ces ajustements du bénéfice net et du bénéfice de base et dilué par action permettent à la direction de la Société de comparer les périodes de manière cohérente en excluant les charges non fréquentes engagées hors du cours normal des activités commerciales principales de la Société, ainsi que l'incidence des pertes latentes (profits latents) découlant de la fluctuation des taux d'intérêt et du cours de l'action de la Société; iv) le « BAIIA ajusté » présente une indication des résultats des activités commerciales principales de la Société avant comptabilisation des coûts (recouvrements) non récurrents et des pertes (profits) hors trésorerie non récurrent(e)s attribuables aux instruments dérivés évalués à la valeur de marché. Ces ajustements du bénéfice net permettent à la direction de la Société de comparer les périodes de manière cohérente en excluant les charges non fréquentes engagées hors du cours normal des activités principales de la Société, l'incidence des pertes latentes (profits latents) découlant de la fluctuation des taux d'intérêt et du cours de l'action de la Société, l'incidence de la fluctuation des charges financières liées à la structure du capital, l'incidence des taux d'imposition et l'incidence de l'amortissement des actifs à long terme; v) le « BAIIA ajusté pro forma » est utilisé d'une manière similaire au BAIIA ajusté présenté ci-haut, mais, selon les modalités de la facilité de crédit bancaire, il est ajusté pour tenir compte du BAIIA des acquisitions d'entreprises survenues au cours de la période à l'étude comme si elles étaient survenues au début de la période de 12 mois consécutifs, et de la déduction des paiements d'obligations locatives. Le BAIIA ajusté pro forma est utilisé pour calculer le ratio de levier financier et le ratio de levier financier garanti de premier rang.

Les mesures financières non conformes aux PCGR sont celles définies ci-après :

Dette à long terme nette





La dette à long terme nette comprend la dette bancaire, les débentures et le total de la dette à long terme, déduction faite de la trésorerie. La dette à long terme nette est pertinente aux fins du calcul du ratio de la dette à long terme nette sur le capital total de la Société, lequel est un ratio non conforme aux PCGR couramment utilisé comme indicateur de la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette.









Dette





La dette comprend la dette à long terme nette et des lettres de crédit. Elle est pertinente aux fins du calcul du ratio de levier financier de la Société, lequel est un ratio non conforme aux PCGR couramment utilisé comme indicateur de la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette.









Capital total





Le capital total s'entend des capitaux propres majorés de la dette à long terme nette.









BAIIA





Acronyme qui désigne le bénéfice net (la perte nette) avant charges financières, impôt sur le résultat et amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles.









Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)





Bénéfice net (perte nette) avant les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, les profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et le profit ou la perte sur règlement des obligations au titre du RCRHD.









Résultat de base par action ajusté et résultat dilué par action ajusté





Résultat de base et dilué par action avant les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, les profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et le profit ou la perte sur règlement des obligations au titre du RCRHD.









BAII ajusté





BAII avant les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, les profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés. la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et le profit ou la perte sur règlement des obligations au titre du RCRHD.









BAIIA ajusté





BAIIA avant les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, les profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et le profit ou la perte sur règlement des obligations au titre du RCRHD.









BAIIA ajusté pro forma





S'entend du BAIIA ajusté, lequel est ajusté pour tenir compte du BAIIA des acquisitions d'entreprises survenues au cours de la période à l'étude comme si elles étaient survenues au début de la période de douze mois consécutifs, et selon les modalités de la facilité de crédit bancaire, et de la déduction des paiements au titre des obligations locatives. Le BAIIA ajusté pro forma est utilisé pour calculer le ratio de levier financier et le ratio de levier financier garanti de premier rang.









Fonds de roulement





S'entend des actifs courants minorés des passifs courants, présentés dans les états consolidés de la situation financière.









Autres montants liés au fonds de roulement





S'entend du fonds de roulement minoré des clients et autres débiteurs et des stocks, majoré des créditeurs et charges à payer et de la partie courante des débentures, présentés dans les états consolidés de la situation financière.

Les ratios non conformes aux PCGR sont ceux définis ci-après :

Marge du BAII ajusté

S'entend du BAII ajusté (défini ci-dessus) divisé par les produits, présentés dans les états consolidés du résultat net.





Marge du BAIIA

S'entend du BAIIA (défini ci-dessus) divisé par les produits, présentés dans les états consolidés du résultat net.





Marge du BAIIA ajusté

S'entend du BAIIA ajusté (défini ci-dessus) divisé par les produits, présentés dans les états consolidés du résultat net.





Ratio de levier financier

Ratio qui représente la dette (définie ci-dessus) établie à la clôture d'un trimestre en particulier, divisée par le BAIIA ajusté pro forma (défini ci-dessus) des douze derniers mois. La Société a pour objectif de maintenir son ratio de levier financier dans une fourchette comprise entre 1,5 fois et 2,0 fois.





Ratio de levier financier garanti de premier rang

Ratio qui représente la dette (définie ci-dessus) excluant les débentures établie à la clôture d'un trimestre en particulier, divisée par le BAIIA ajusté pro forma (défini ci-dessus) des douze derniers mois.





Ratio de la dette à long terme nette sur le capital total

Ratio qui représente la dette à long terme nette (définie ci-dessus), divisée par le capital total (défini ci-dessus).





Efficience du fonds de roulement

S'entend du fonds de roulement moyen (défini ci-dessus) des quatre derniers trimestres en pourcentage des produits des douze derniers mois

Les mesures financières additionnelles sont celles définies ci-après :

Marge du BAII S'entend du BAII divisé par les produits, présentés dans les états consolidés du résultat net.



Carnet de commandes Le carnet de commandes est un indicateur de gestion qui comprend la valeur de vente totale des promesses d'achat des clients pour des livraisons ou des mises en service à venir d'équipement, de pièces et de services connexes, y compris les projets liés aux SRT. Il n'existe pas de mesure financière conforme aux PCGR directement comparable au carnet de commandes.



Marge bénéficiaire brute S'entend de la marge brute divisée par les produits, présentés dans les états consolidés du résultat net.



Frais de vente et d'administration en pourcentage des produits S'entend des frais de vente et d'administration divisés par les produits, présentés dans les états consolidés du résultat net.

Le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net ajusté, du résultat de base par action ajusté et du résultat dilué par action ajusté de la Société se présente comme suit :



Trimestres clos les Exercices clos les

31 décembre 31 décembre

2025

2024

2025

2024

Bénéfice net 12,1 $ 1,0 $ 57,5 $ 42,8 $ Coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, après impôt 3,2

4,3

6,1

4,3

Profit comptabilisé sur la vente de biens, après impôt (0,3)

--

(0,3)

--

Pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, après impôt 0,5

--

0,2

3,6

Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle, après impôt (1,2)

2,3

(1,2)

2,3

Perte sur règlement des obligations au titre du RCRHD, après impôt 1,0

--

1,0

--

Bénéfice net ajusté 15,4 $ 7,5 $ 63,2 $ 52,9 $ Résultat de base par action ajusté1) 0,71 $ 0,35 $ 2,90 $ 2,44 $ Résultat dilué par action ajusté1) 0,69 $ 0,34 $ 2,84 $ 2,38 $

1) Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, le nombre moyen pondéré d'actions de base et après dilution en circulation était de 21 774 775 et de 22 334 282, respectivement (21 774 451 et 22 210 260, respectivement, en 2024).

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le nombre moyen pondéré d'actions de base et après dilution en circulation était de 21 769 553 et de 22 239 538, respectivement (21 719 568 et 22 188 628, respectivement, en 2024).

Le rapprochement du BAII et du BAIIA, du BAII ajusté, du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté pro forma de la Société se présente comme suit :



Trimestres clos les Exercices clos les

31 décembre

2025

31 décembre

2024

31 décembre

2025

31 décembre

2024

BAII 23,3 $ 11,1 $ 106,7 $ 96,5 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 15,9

15,8

62,6

62,2

BAIIA 39,2 $ 27,0 $ 169,3 $ 158,7 $

















BAII 23,3 $ 11,1 $ 106,7 $ 96,5 $ Coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes1) 4,3

5,8

8,2

5,8

Profit comptabilisé sur la vente de biens (0,3)

--

(0,3)

--

Pertes (profits) hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, compte non tenu des dérivés de taux d'intérêt et des swaps de devises2) 0,7

0,1

(0,6)

1,3

Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle3) (1,2)

2,3

(1,2)

2,3

Perte sur règlement des obligations au titre du RCRHD4) 1,3

--

1,3

--

BAII ajusté 28,1 $ 19,3 $ 114,1 $ 105,8 $ Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 15,9

15,8

62,6

62,2

BAIIA ajusté 44,0 $ 35,1 $ 176,7 $ 168,0 $ Paiement d'obligations locatives5)







(44,1)

(39,2)

BAIIA ajusté pro forma







132,5 $ 128,7 $

1) Les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes se composent de coûts liés à la réduction des effectifs en réponse à la conjoncture engagés en 2025 et en 2024 qui se rapportent principalement aux coûts liés aux indemnités de cessation d'emploi et aux indemnités de départ de membres de la haute direction engagés en 2025. 2) Pertes (profits) hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés qui ne sont pas désignés à titre d'instruments de couverture aux termes des Normes internationales d'information financière (« IFRS »), compte non tenu des dérivés de taux d'intérêt puisque les variations de leur juste valeur ont une incidence sur les charges financières et compte non tenu des swaps de devises puisque les variations de leur juste valeur compensent les profits et les pertes de change sur la facilité de crédit renouvelable. 3) La variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle reflète les variations de la juste valeur estimée des paiements en fonction du rendement futur liés aux acquisitions d'entreprises. 4) En 2025, la Société a versé des paiements forfaitaires afin de régler les obligations au titre des prestations définies aux termes du RCRHD pour la majorité des participants. En raison du règlement des obligations au titre du RCRHD, la Société a comptabilisé une perte. 5) À compter de la période ouverte le 1er janvier 2019 et à la suite de l'adoption de l'IFRS 16, la Société a modifié sa définition de la dette à long terme nette pour exclure les obligations locatives qui ne sont pas considérées comme une dette. Par conséquent, les coûts locatifs correspondants doivent également être déduits du BAIIA aux fins du calcul du ratio de levier financier.

Le calcul de la dette à long terme nette, de la dette, du ratio de levier financier et du ratio de levier financier garanti de premier rang se présente comme suit :



31 décembre

2025

31 décembre

2024

Trésorerie (8,3) $ (7,4) $ Débentures --

57,0

Dette à long terme 222,1

283,0

Dette à long terme nette 213,8 $ 332,7 $ Lettres de crédit 1,2

3,7

Dette 215,0 $ 336,3 $ BAIIA ajusté pro forma1) 132,5 $ 128,7 $ Ratio de levier financier2) 1,62

2,61

Ratio de levier financier garanti de premier rang3) 1,62

2,17



1) Pour les exercices clos le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2024. 2) Calculé au moyen de la dette divisée par le BAIIA ajusté pro forma des quatre derniers trimestres. Ce ratio de levier financier est calculé par rapport au ratio de levier financier de la Société qui se situe dans une fourchette cible variant entre 1,5 fois et 2,0 fois et diffère du ratio de levier financier calculé aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire de la Société. 3) Calculé au moyen de la dette compte non tenu des débentures divisée par le BAIIA ajusté pro forma des quatre derniers trimestres. Bien que ce calcul comporte certaines différences par rapport au ratio de levier financier calculé aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire de la Société, le ratio de levier financier aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire qui en découle ne diffère pas de manière importante. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Le calcul du capital total et de la dette à long terme nette par rapport au capital total se présente comme suit :



31 décembre

2025

31 décembre

2024

Capitaux propres 537,5 $ 512,3 $ Dette à long terme nette 213,8

332,7

Capital total 751,3 $ 844,9 $ Ratio de la dette à long terme nette sur le capital total 28,5 % 39,4 %

Le calcul du fonds de roulement et des autres montants liés au fonds de roulement de la Société se présente comme suit :



31 décembre

2025

31 décembre

2024

Total des actifs courants 935,5 $ 1 094,3 $ Total des passifs courants 436,9

561,9

Fonds de roulement 498,6 $ 532,4 $ Clients et autres débiteurs (279,3)

(303,5)

Stocks (547,6)

(673,1)

Débentures - partie courante --

57,0

Créditeurs et charges à payer 351,4

421,5

Autres montants liés au fonds de roulement 23,2 $ 34,3 $

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés portent sur des événements futurs ou sur la performance future de la Société. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés concernant des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes et d'expressions comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « estimer », « projeter », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative, ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou non, être prises, survenir ou se matérialiser. Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs que la Société ne peut prédire ou contrôler et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux formulés, implicitement ou explicitement, dans ces énoncés prospectifs. Dans la mesure où les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse représentent des informations financières prospectives ou des perspectives financières au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, ces informations sont fournies pour démontrer le potentiel de la Société et les lecteurs sont avertis qu'elles pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront. Par conséquent, le lecteur ne doit pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'en date du présent communiqué de presse, ils reflètent les opinions actuelles de la direction et ils sont fondés sur l'information dont cette dernière dispose à l'heure actuelle. Même si la direction croit que les attentes dont il est fait état dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ont notamment trait aux efforts constants mis par la direction pour améliorer les marges afin de renforcer notre marge bénéficiaire, d'atténuer les pressions persistantes sur les marchés et d'entraîner la génération de bénéfices constants; au recours par la direction à une répartition prudente du capital et à une exécution efficace afin de favoriser le contrôle des coûts, l'optimisation des stocks et l'amélioration des marges, et d'accroître l'efficience, de renforcer les flux de trésorerie et de soutenir un rendement durable; à la demande prévue des clients dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'énergie; au calendrier de livraison de deux grandes pelles minières actuellement dans le carnet de commandes et à la perspective de la direction de voir les conditions de marché des autres secteurs demeurer contrastées dans l'ensemble des régions du fait de la détérioration des données macroéconomiques et de l'incertitude liée à la dynamique tarifaire et commerciale entre le Canada et les États-Unis; à la conviction de la direction que l'exposition diversifiée de la Société et son approche à l'égard de la répartition du capital et de l'exécution soutiennent sa capacité à composer avec les conditions actuelles, et que le maintien de l'accent sur ses priorités, appuyé par une répartition prudente du capital et un bilan solide, soutiendra la création d'une valeur durable à long terme; au calendrier prévu pour la livraison et la mise en service des groupes électrogènes diesel pour les trois premiers destroyers de classe Fleuves et rivières qui seront livrés par ISI à la Marine royale canadienne, ainsi qu'à la valeur estimée du contrat de sous-traitance au titre de cet approvisionnement; et à notre objectif de maintenir notre ratio de levier financier dans une fourchette cible de 1,5 à 2,0 fois. Ces énoncés reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler inexactes, entre autres, nos hypothèses à l'égard de l'absence de changements défavorables importants dans la conjoncture économique et commerciale en général; notre capacité de gérer notre entreprise malgré l'incertitude continue liée à la dynamique commerciale entre le Canada et les États-Unis, notamment l'imposition de droits de douane nouveaux ou changeants; les variations défavorables limitées de l'offre et de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et les autres marchandises ainsi que du cours du pétrole, du gaz naturel et des autres marchandises et leur volatilité; la stabilité des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; la capacité d'Hitachi Construction Machinery Americas Inc. (« Hitachi ») et de Wajax de concevoir et d'exécuter des stratégies de ventes, de marketing et autres liées à leur relation de distribution directe renforcée, laquelle a pris effet le 1er mars 2022; notre capacité continue à mettre en œuvre nos priorités stratégiques, y compris l'établissement de priorités en matière de croissance interne, la capacité de conclure et d'intégrer les acquisitions liées aux pièces industrielles et aux SRT, et la mise en place réussie de nouvelles plateformes de technologie de l'information de même que des nouveaux systèmes et logiciels, comme notre PGI; la performance financière future de la Société; les variations limitées des coûts de cette dernière; le niveau de concurrence sur ses marchés; l'aptitude constante de celle-ci à attirer et à fidéliser le personnel compétent, sa capacité régulière d'acquérir des produits et des stocks de qualité et d'entretenir des relations étroites avec ses fournisseurs, les membres de son personnel et ses clients. La liste d'hypothèses qui précède n'est pas exhaustive. Des facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents, notamment, la détérioration continue ou prolongée de la conjoncture économique et commerciale en général; l'incertitude continue ou prolongée liée à la dynamique commerciale entre le Canada et les États-Unis; les nouveaux droits de douane et/ou les mesures de représailles imposés au titre du commerce transfrontalier, notamment entre le Canada et les États-Unis; les variations défavorables de l'offre et de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et les autres marchandises ainsi que de leur cours; la poursuite ou le prolongement de la chute du cours du pétrole ou du gaz naturel; l'incapacité d'Hitachi et de Wajax d'élaborer et d'exécuter des stratégies de vente, de marketing et autres liées à la relation de distribution directe renforcée, qui a pris effet le 1er mars 2022; la baisse du niveau de confiance et des dépenses des clients; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries; la fluctuation des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; le niveau de la demande pour les produits et services offerts par la Société et leurs prix; la réduction de l'acceptation des produits de la Société sur les marchés; la résiliation de contrats de distribution ou de contrats avec les fabricants d'équipement d'origine; les difficultés imprévues d'ordre opérationnel (comme la défaillance d'une usine, d'un équipement ou du mode de fonctionnement conformément aux spécifications ou aux attentes, la flambée des coûts, notre incapacité à réduire les coûts à la suite du ralentissement des activités du marché, le manque de produits ou de stocks de qualité, l'interruption de l'approvisionnement, les moyens de pression et les incidents imprévus touchant la santé, la sécurité et l'environnement); l'incapacité de la Société à attirer et à conserver le personnel compétent et l'incapacité de la Société à entretenir des relations étroites avec ses fournisseurs, son personnel et ses clients. La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive.

Le lecteur peut obtenir de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs et aux activités de la Société à la rubrique « Gestion des risques et incertitudes » dans notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 (le « rapport de gestion de 2025 ») qui est déposé sous le profil de la Société dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont présentés entièrement sous réserve de la présente mise en garde. La Société ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements postérieurs ou pour d'autres motifs, à moins que ce ne soit exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le lecteur doit savoir que les risques décrits dans le rapport de gestion de 2025 ne sont pas les seuls risques qui peuvent avoir une incidence sur la Société. D'autres risques et incertitudes dont la Société n'a pas connaissance pour le moment, ou qu'elle juge négligeables à l'heure actuelle, pourraient également avoir une incidence défavorable significative sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation.

Pour obtenir de l'information supplémentaire, y compris le rapport annuel de 2025 de Wajax, veuillez consulter le profil de la Société dans le site Web de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

