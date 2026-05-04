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Des marges améliorées, des flux de trésorerie liés à l'exploitation solides et un endettement réduit reflètent les progrès réalisés sur le plan opérationnel

TORONTO, le 4 mai 2026 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de 2026. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Faits saillants du premier trimestre

Le bilan est solide, appuyé par des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 46,8 millions de dollars, l'amélioration du ratio de levier financier, qui s'est établi à 1,51 fois (1,62 fois au 31 décembre 2025) et l'amélioration de l'efficience du fonds de roulement, qui s'est fixé à 24,6 % (25,1 % au 31 décembre 2025); 1)

Le carnet de commandes appréciable s'est élevé à 521,7 millions de dollars, en hausse par rapport à 516,6 millions de dollars au 31 décembre 2025, tandis que les stocks sont passés de 547,6 millions de dollars au 31 décembre 2025 à 593,6 millions de dollars, ce qui reflète les achats ciblés de stocks dans la catégorie de la construction et de l'exploitation forestière pour soutenir la demande saisonnière prévue; 1)

Les produits ont reculé à 502,1 millions de dollars par rapport à 555,0 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des volumes d'équipement, notamment la livraison d'une grande pelle minière comparativement à deux au cours de la période correspondante de l'exercice précédent;

La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 150 points de base (« pdb »), passant de 19,1 % au premier trimestre de 2025 à 20,6 % au cours du trimestre à l'étude, ce qui reflète essentiellement les initiatives d'amélioration de la marge et la composition des ventes; 1)

»), passant de 19,1 % au premier trimestre de 2025 à 20,6 % au cours du trimestre à l'étude, ce qui reflète essentiellement les initiatives d'amélioration de la marge et la composition des ventes; Le résultat de base par action ajusté a été de 0,67 $, par rapport à 0,69 $ au trimestre correspondant de l'exercice précédent, et le résultat de base par action, de 0,82 $, par rapport à 0,60 $ au trimestre correspondant de l'exercice précédent; 1)

La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 8,1 %, en hausse de 30 pdb d'un exercice à l'autre.1)

« Nos résultats du premier trimestre reflètent les progrès constants réalisés en ce qui a trait à nos priorités opérationnelles, notamment l'amélioration des marges, des flux de trésorerie liés à l'exploitation solides et un endettement réduit malgré une baisse des produits d'un exercice à l'autre », a déclaré George McClean, président et chef de la direction. « En outre, les efforts soutenus en matière d'exploitation ont rapporté. De fait, nous avons pu maintenir un bilan solide et présenter des améliorations considérables en ce qui a trait à la marge bénéficiaire brute et à l'efficience du fonds de roulement. »

M. McClean a poursuivi : « Malgré l'incertitude persistante des clients et la prudence observée dans certains secteurs, une exécution rigoureuse demeure notre point de mire. Nous accordons la priorité au contrôle des coûts et à l'amélioration des marges, objectifs appuyés par une répartition prudente du capital. Ces actions nous permettent de gérer l'instabilité des marchés à court terme tout en continuant de renforcer nos assises afin d'offrir une performance à long terme. »

(en millions de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

31 mars

2026

2025

Variation RÉSULTATS CONSOLIDÉS











Produits 502,1 $ 555,0 $ (9,5) % Ventes d'équipement 131,1 $ 170,9 $ (23,3) % Service après-vente 136,1 $ 146,4 $ (7,0) % Pièces industrielles 137,6 $ 144,7 $ (4,9) % Services de réparation technique (« SRT ») 86,7 $ 81,6 $ 6,3 % Location d'équipement 10,6 $ 11,4 $ (7,7) %













Bénéfice net 17,8 $ 13,1 $ 35,9 % Résultat de base par action2) 0,82 $ 0,60 $ 35,8 %













Bénéfice net ajusté1), 3) 14,6 $ 14,9 $ (2,3) % Résultat de base par action ajusté1), 2), 3) 0,67 $ 0,69 $ (2,4) %













BAII ajusté1) 25,4 $ 28,0 $ (9,2) % BAIIA ajusté1) 40,5 $ 43,2 $ (6,3) %













Marge du BAII ajusté1) 5,1 % 5,0 % 10 pdb Marge du BAIIA ajusté1) 8,1 % 7,8 % 30 pdb













Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 46,8 $ 25,7 $ 21,1 $

Perspectives

Pour l'avenir, Wajax continue d'observer une solide demande des clients dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'énergie. La demande dans le secteur de l'exploitation minière est soutenue par un carnet de commandes qui comprend une grande pelle minière dont la livraison est prévue au cours des quatre prochains trimestres. Les conditions du marché dans les autres secteurs demeurent contrastées dans l'ensemble des régions, en raison de la détérioration continue des données macroéconomiques et de l'incertitude persistante liée à la dynamique tarifaire et commerciale entre le Canada et les États-Unis.

Le bilan et le carnet de commandes de Wajax demeurent solides. Les niveaux des stocks se situent à l'intérieur d'une fourchette opérationnelle normale, tandis que l'amélioration des marges et le contrôle des coûts demeurent des champs d'action clés. Bien que la prévisibilité de la demande varie selon les marchés finaux, l'exposition diversifiée de la Société et ses efforts soutenus en matière d'exécution lui permettent de composer efficacement avec les conditions de marché actuelles.

La direction est d'avis que la mise en œuvre constante de ses priorités stratégiques, appuyée par un bilan solide et une répartition prudente du capital, permettra à la Société de fournir une valeur durable à long terme.

Dividende

La Société a déclaré un dividende de 0,35 $ par action pour le deuxième trimestre de 2026, payable le 3 juillet 2026 aux actionnaires inscrits le 15 juin 2026.

Faits saillants du premier trimestre

Au premier trimestre de 2026, les produits ont diminué de 52,9 millions de dollars, ou 9,5 %, pour s'établir à 502,1 millions de dollars, contre 555,0 millions de dollars au premier trimestre de 2025. D'un point de vue régional : Les produits dans l'Ouest canadien se sont établis à 227,4 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 14,0 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, essentiellement en raison de la diminution des ventes d'équipement dans la construction et l'exploitation forestière et du recul des ventes dans l'exploitation minière, ce qui reflète la livraison d'une grande pelle minière au cours du premier trimestre de 2026, comparativement à la livraison de deux pelles au premier trimestre de l'exercice précédent. Les produits dans le centre du Canada se sont établis à 90,3 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 9,5 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, essentiellement en raison des produits moins élevés dans les catégories de la manutention et des pièces industrielles. Les produits dans l'Est du Canada se sont fixés à 184,4 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 3,3 % par rapport à l'exercice précédent, essentiellement attribuable à la diminution des ventes d'équipement dans les catégories de la construction et de l'exploitation forestière et de la manutention, de même qu'au recul des ventes des pièces industrielles. Ces baisses ont été partiellement compensées par la hausse des produits des SRT et l'augmentation des ventes d'équipement dans la catégorie des systèmes de puissance.

La marge bénéficiaire brute s'est établie à 20,6 % au premier trimestre de 2026, en hausse de 150 pdb par rapport à une marge bénéficiaire brute de 19,1 % pour la période correspondante de 2025. 1) La hausse de la marge s'explique essentiellement par les marges plus élevées réalisées sur les ventes des pièces industrielles et des SRT et par la proportion moins élevée des ventes d'équipement du point de vue de la composition des ventes. Ces hausses ont été contrebalancées en partie par des marges plus faibles réalisées sur les ventes du service après-vente.

La hausse de la marge s'explique essentiellement par les marges plus élevées réalisées sur les ventes des pièces industrielles et des SRT et par la proportion moins élevée des ventes d'équipement du point de vue de la composition des ventes. Ces hausses ont été contrebalancées en partie par des marges plus faibles réalisées sur les ventes du service après-vente. Les frais de vente et d'administration se sont établis à 74,2 millions de dollars au premier trimestre de 2026, soit une baisse de 5,1 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2025. Compte non tenu du profit latent sur les swaps sur rendement total de 2,2 millions de dollars (perte latente de 1,4 million de dollars en 2025), les frais de vente et d'administration ont diminué de 1,5 million de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette diminution est essentiellement attribuable à la rigueur constante en matière de contrôle des coûts et à l'efficience opérationnelle. Les frais de vente et d'administration en pourcentage des produits ont augmenté pour s'établir à 14,8 % au premier trimestre de 2026, contre 14,3 % à la période correspondante de 2025, ce qui s'explique par le recul des produits d'un exercice à l'autre. 1)

Le bénéfice avant charges financières et impôt sur le résultat (le « BAII ») a augmenté de 2,6 millions de dollars, ou 9,6 %, pour s'établir à 29,3 millions de dollars au premier trimestre de 2026, contre 26,7 millions de dollars pour la période correspondante de 2025. L'augmentation du BAII d'un exercice à l'autre est due essentiellement à la hausse des marges réalisées sur les ventes des pièces industrielles et des SRT, à la rigueur en matière de contrôle des coûts et à un profit latent sur les swaps sur rendement total de 2,2 millions de dollars au premier trimestre de 2026, contre une perte latente de 1,4 million de dollars au trimestre correspondant de 2025. Ces hausses ont été contrebalancées en partie par la diminution des volumes de ventes. Le BAII ajusté a diminué de 2,6 millions de dollars, ou 9,2 %, pour s'établir à 25,4 millions de dollars au premier trimestre de 2026, par rapport à 28,0 millions de dollars au premier trimestre de 2025, et la marge du BAII ajusté s'est accrue pour s'établir à 5,1 % au premier trimestre de 2026, par rapport à 5,0 % au trimestre correspondant de 2025. 1)

») a augmenté de 2,6 millions de dollars, ou 9,6 %, pour s'établir à 29,3 millions de dollars au premier trimestre de 2026, contre 26,7 millions de dollars pour la période correspondante de 2025. L'augmentation du BAII d'un exercice à l'autre est due essentiellement à la hausse des marges réalisées sur les ventes des pièces industrielles et des SRT, à la rigueur en matière de contrôle des coûts et à un profit latent sur les swaps sur rendement total de 2,2 millions de dollars au premier trimestre de 2026, contre une perte latente de 1,4 million de dollars au trimestre correspondant de 2025. Ces hausses ont été contrebalancées en partie par la diminution des volumes de ventes. Le BAII ajusté a diminué de 2,6 millions de dollars, ou 9,2 %, pour s'établir à 25,4 millions de dollars au premier trimestre de 2026, par rapport à 28,0 millions de dollars au premier trimestre de 2025, et la marge du BAII ajusté s'est accrue pour s'établir à 5,1 % au premier trimestre de 2026, par rapport à 5,0 % au trimestre correspondant de 2025. Pour le premier trimestre de 2026, les charges financières se sont établies à 5,1 millions de dollars, ce qui représente une réduction de 3,9 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Compte non tenu du profit latent sur les dérivés de taux d'intérêt de 0,5 million de dollars pour le trimestre et de la perte latente de 1,2 million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, les charges financières ont diminué de 2,2 millions de dollars, en raison surtout de la baisse des emprunts moyens aux termes de la facilité de crédit bancaire de Wajax.

La Société a dégagé un bénéfice net de 17,8 millions de dollars, ou 0,82 $ par action, pour le premier trimestre de 2026, comparativement à 13,1 millions de dollars, ou 0,60 $ par action, pour la période correspondante de 2025. La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 14,6 millions de dollars, ou 0,67 $ par action, au premier trimestre de 2026, contre 14,9 millions de dollars, ou 0,69 $ par action, pour la période correspondante de 2025. 1) Le bénéfice net ajusté du premier trimestre de 2026 ne tient pas compte des profits hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 3,2 millions de dollars après impôt, ou 0,15 $ par action (pertes de 1,8 million de dollars après impôt, ou 0,08 $ par action en 2025). 1)

Le bénéfice net ajusté du premier trimestre de 2026 ne tient pas compte des profits hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 3,2 millions de dollars après impôt, ou 0,15 $ par action (pertes de 1,8 million de dollars après impôt, ou 0,08 $ par action en 2025). La marge du BAIIA ajusté a augmenté, passant de 7,8 % au premier trimestre de 2025 à 8,1 % au premier trimestre de 2026. 1)

Des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 46,8 millions de dollars ont été inscrites pour le premier trimestre de 2026, comparativement à des entrées de trésorerie de 25,7 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation de 21,1 millions de dollars des entrées de trésorerie s'explique principalement par une hausse des créditeurs et charges à payer de 98,4 millions de dollars au cours du trimestre, par rapport à une baisse de 3,9 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette augmentation des entrées de trésorerie a été partiellement contrebalancée par une hausse ciblée des stocks de 44,0 millions de dollars au cours du trimestre pour soutenir la demande saisonnière prévue, comparativement à une baisse de 15,2 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, et par une hausse des clients et autres débiteurs de 29,7 millions de dollars au cours du trimestre, comparativement à une hausse de 11,3 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le carnet de commandes de la Société au 31 mars 2026 s'élevait à 521,7 millions de dollars, en hausse de 5,1 millions de dollars, ou 1,0 %, par rapport à un carnet de commandes de 516,6 millions de dollars au 31 décembre 2025, du fait principalement de l'augmentation du carnet de commandes pour la construction et l'exploitation forestière et la manutention, contrée en partie par un carnet de commandes moins garni pour l'exploitation minière, en grande partie en raison de la livraison d'une grande pelle minière au cours du trimestre, laquelle figurait au carnet de commandes au 31 décembre 2025. 1) Le carnet de commandes au 31 mars 2026 a diminué de 39,6 millions de dollars, ou 7,0 %, par rapport au carnet de commandes de 561,3 millions de dollars au 31 mars 2025, du fait surtout du carnet de commandes moindre pour l'exploitation minière, sous l'effet avant tout de la livraison de cinq grandes pelles minières depuis le 31 mars 2025, ainsi que de la baisse du carnet de commandes pour la manutention. 1) Ces diminutions ont été contrebalancées en partie par la hausse du carnet de commandes pour les systèmes de puissance, à la suite du contrat de sous-traitance visant les destroyers de classe Fleuves conclu avec Irving Shipbuilding Inc. au cours du quatrième trimestre de 2025, et la hausse des commandes pour les SRT. Au 31 mars 2026, le carnet de commandes comprenait une grande pelle minière (six grandes pelles minières au 31 mars 2025).

Le carnet de commandes au 31 mars 2026 a diminué de 39,6 millions de dollars, ou 7,0 %, par rapport au carnet de commandes de 561,3 millions de dollars au 31 mars 2025, du fait surtout du carnet de commandes moindre pour l'exploitation minière, sous l'effet avant tout de la livraison de cinq grandes pelles minières depuis le 31 mars 2025, ainsi que de la baisse du carnet de commandes pour la manutention. Ces diminutions ont été contrebalancées en partie par la hausse du carnet de commandes pour les systèmes de puissance, à la suite du contrat de sous-traitance visant les destroyers de classe Fleuves conclu avec Irving Shipbuilding Inc. au cours du quatrième trimestre de 2025, et la hausse des commandes pour les SRT. Au 31 mars 2026, le carnet de commandes comprenait une grande pelle minière (six grandes pelles minières au 31 mars 2025). Le fonds de roulement de 479,6 millions de dollars au 31 mars 2026 a diminué de 18,9 millions de dollars, par rapport à 498,6 millions de dollars au 31 décembre 2025, en raison principalement de l'accroissement des créditeurs et charges à payer, facteur atténué en partie par les stocks plus élevés et la hausse des clients et autres débiteurs. 1) L'efficience du fonds de roulement s'est établie à 24,6 %, soit une légère amélioration de 50 pdb par rapport à 25,1 % au 31 décembre 2025 du fait du recul du fonds de roulement moyen des quatre derniers trimestres. 1)

L'efficience du fonds de roulement s'est établie à 24,6 %, soit une légère amélioration de 50 pdb par rapport à 25,1 % au 31 décembre 2025 du fait du recul du fonds de roulement moyen des quatre derniers trimestres. Le ratio de levier financier de la Société s'est amélioré, passant de 1,62 fois au 31 décembre 2025, à 1,51 fois au 31 mars 2026. 1) Cette amélioration s'explique par la diminution du niveau d'endettement, découlant des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation au cours du trimestre. 1)

Cette amélioration s'explique par la diminution du niveau d'endettement, découlant des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation au cours du trimestre. Comme il a été annoncé le 12 février 2026, George McClean occupe le poste de président et chef de la direction, depuis le 3 mars 2026. M. McClean s'est également joint au conseil d'administration de la Société.

Avec prise d'effet le 3 mars 2026, Andrew Tam a été nommé chef des affaires juridiques de la Société. Auparavant, M. Tam occupait le poste de vice-président principal, chef du contentieux et secrétaire général. Il s'est joint à Wajax en 2011.

Détails sur la conférence téléphonique

La conférence téléphonique portant sur les résultats financiers du premier trimestre de Wajax sera diffusée sur le Web. Vous êtes invité à l'écouter en direct en anglais le mardi 5 mai 2026 à 14 h (heure de l'Est). Pour ce faire, veuillez vous rendre à l'adresse wajax.com et cliquer sur le lien menant à la diffusion Web sur la page « Investor Relations », « Events and Presentations », « Wajax Corporation - Q1 2026 Financial Results » (« Investisseurs », « Événements et présentations », « Corporation Wajax - Résultats financiers du T1 de 2026 »). Un enregistrement de la présentation sera disponible après la diffusion Web en direct.

À propos de Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

Notes :

1) Le « carnet de commandes », le « fonds de roulement », la « marge bénéficiaire brute », les « frais de vente et d'administration en pourcentage des produits », l'« efficience du fonds de roulement », le « ratio de levier financier », le « bénéfice net ajusté », le « résultat de base par action ajusté », le « BAII ajusté », la « marge du BAII ajusté » et la « marge du BAIIA ajusté » n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »). Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ailleurs dans le présent communiqué de presse. 2) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, aux fins du calcul du résultat de base par action pour le premier trimestre de 2026 s'est établi à 21 817 770 (21 802 252 en 2025). 3) Bénéfice net, compte non tenu de ce qui suit :

a. profits hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 3,2 millions de dollars (pertes de 1,8 million de dollars en 2025) après impôt, ou bénéfice de base par action de 0,15 $ (perte de base par action de 0,08 $ en 2025) pour le premier trimestre de 2026.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comprend certaines mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières qui n'ont pas de sens normalisé aux termes des PCGR. En conséquence, il est possible que ces mesures financières ne puissent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que ces mesures ne doivent pas être interprétées comme des substituts au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, aux activités d'investissement et aux activités de financement établis par les PCGR à titre d'indicateurs de la performance de la Société. La direction de la Société est d'avis que :

i) ces mesures sont couramment présentées et utilisées par des investisseurs et la direction; ii) les mesures non conformes aux PCGR sont couramment utilisées à titre d'indicateur de la performance d'exploitation en trésorerie de la Société, de la rentabilité et de sa capacité à lever des fonds et à rembourser sa dette; iii) le « bénéfice net ajusté », le « résultat de base par action ajusté » et le « résultat dilué par action ajusté » donnent une indication des résultats des principales activités de la Société avant la prise en compte des coûts (des recouvrements) non récurrents et des pertes (profits) hors trésorerie non récurrent(e)s liés aux instruments dérivés évalués à la valeur de marché. Ces ajustements du bénéfice net et du bénéfice de base et dilué par action permettent à la direction de la Société de comparer les périodes de manière cohérente en excluant les charges non fréquentes engagées hors du cours normal des activités commerciales principales de la Société, ainsi que l'incidence des pertes latentes (profits latents) découlant de la fluctuation des taux d'intérêt et du cours de l'action de la Société; iv) le « BAIIA ajusté » présente une indication des résultats des activités commerciales principales de la Société avant comptabilisation des coûts (recouvrements) non récurrents et des pertes (profits) hors trésorerie non récurrent(e)s attribuables aux instruments dérivés évalués à la valeur de marché. Ces ajustements du bénéfice net permettent à la direction de la Société de comparer les périodes de manière cohérente en excluant les charges non fréquentes engagées hors du cours normal des activités principales de la Société, l'incidence des pertes latentes (profits latents) découlant de la fluctuation des taux d'intérêt et du cours de l'action de la Société, l'incidence de la fluctuation des charges financières liées à la structure du capital, l'incidence des taux d'imposition et l'incidence de l'amortissement des actifs à long terme; v) le « BAIIA ajusté pro forma » est utilisé d'une manière similaire au BAIIA ajusté présenté ci-haut, mais, selon les modalités de la facilité de crédit bancaire, il est ajusté pour tenir compte du BAIIA des acquisitions d'entreprises survenues au cours de la période à l'étude comme si elles étaient survenues au début de la période de 12 mois consécutifs, et de la déduction des paiements d'obligations locatives. Le BAIIA ajusté pro forma est utilisé pour calculer le ratio de levier financier.

Les mesures financières non conformes aux PCGR sont celles définies ci-après :

Dette à long terme nette La dette à long terme nette comprend la dette bancaire et le total de la dette à long terme, déduction faite de la trésorerie. La dette à long terme nette est pertinente aux fins du calcul du ratio de la dette à long terme nette sur le capital total de la Société, lequel est un ratio non conforme aux PCGR couramment utilisé comme indicateur de la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette. Dette La dette comprend la dette à long terme nette et des lettres de crédit. Elle est pertinente aux fins du calcul du ratio de levier financier de la Société, lequel est un ratio non conforme aux PCGR couramment utilisé comme indicateur de la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette. Capital total Le capital total s'entend des capitaux propres majorés de la dette à long terme nette. BAIIA Acronyme qui désigne le bénéfice net (la perte nette) avant charges financières, impôt sur le résultat et amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) Bénéfice net (perte nette) avant les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, les profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et le profit ou la perte sur règlement des obligations au titre du régime complémentaire de retraite des hauts dirigeants de Wajax Limitée (le « RCRHD »). Résultat de base par action ajusté et résultat dilué par action ajusté Résultat de base et dilué par action avant les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, les profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et le profit ou la perte sur règlement des obligations au titre du RCRHD. BAII ajusté BAII avant les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, les profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et le profit ou la perte sur règlement des obligations au titre du RCRHD. BAIIA ajusté BAIIA avant les coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes, les profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et le profit ou la perte sur règlement des obligations au titre du RCRHD. BAIIA ajusté pro forma S'entend du BAIIA ajusté, lequel est ajusté pour tenir compte du BAIIA des acquisitions d'entreprises survenues au cours de la période à l'étude comme si elles étaient survenues au début de la période de douze mois consécutifs, et selon les modalités de la facilité de crédit bancaire, et de la déduction des paiements au titre des obligations locatives. Le BAIIA ajusté pro forma est utilisé pour calculer le ratio de levier financier. Fonds de roulement S'entend des actifs courants minorés des passifs courants, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés de la situation financière. Autres montants liés au fonds de roulement S'entend du fonds de roulement minoré des clients et autres débiteurs et des stocks, majoré des créditeurs et charges à payer, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés de la situation financière.

Les ratios non conformes aux PCGR sont ceux définis ci-après :

Marge du BAII ajusté S'entend du BAII ajusté (défini ci-dessus) divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net. Marge du BAIIA S'entend du BAIIA (défini ci-dessus) divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net. Marge du BAIIA ajusté S'entend du BAIIA ajusté (défini ci-dessus) divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net. Ratio de levier financier Ratio qui représente la dette (définie ci-dessus) établie à la clôture d'un trimestre en particulier, divisée par le BAIIA ajusté pro forma (défini ci-dessus) des douze derniers mois. La Société a pour objectif de maintenir son ratio de levier financier dans une fourchette comprise entre 1,5 fois et 2,0 fois. Ratio de la dette à long terme nette sur le capital total Ratio qui représente la dette à long terme nette (définie ci-dessus), divisée par le capital total (défini ci-dessus). Efficience du fonds de roulement S'entend du fonds de roulement moyen (défini ci-dessus) des quatre derniers trimestres en pourcentage des produits des douze derniers mois.

Les mesures financières additionnelles sont celles définies ci-après :

Marge du BAII S'entend du BAII divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net. Carnet de commandes Le carnet de commandes est un indicateur de gestion qui comprend la valeur de vente totale des promesses d'achat des clients pour des livraisons ou des mises en service à venir d'équipement, de pièces et de services connexes, y compris les projets liés aux SRT. Il n'existe pas de mesure financière conforme aux PCGR directement comparable au carnet de commandes. Marge bénéficiaire brute S'entend de la marge brute divisée par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net. Frais de vente et d'administration en pourcentage des produits S'entend des frais de vente et d'administration divisés par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.

Le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net ajusté, du résultat de base par action ajusté et du résultat dilué par action ajusté de la Société se présente comme suit :



Trimestres clos les

31 mars

2026

2025

Bénéfice net 17,8 $ 13,1 $ (Profits) pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, après impôt (3,2)

1,8

Bénéfice net ajusté 14,6 $ 14,9 $ Résultat de base par action ajusté1) 0,67 $ 0,69 $ Résultat dilué par action ajusté1) 0,65 $ 0,67 $

1) Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, le nombre moyen pondéré d'actions de base et après dilution en circulation était respectivement de 21 817 770 et de 22 339 380 (21 802 252 et 22 191 930, respectivement, en 2025).

Le rapprochement du BAII et du BAIIA, du BAII ajusté, du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté pro forma de la Société se présente comme suit :



Trimestres clos les Périodes de douze mois closes les

31 mars

2026

31 mars

2025

31 mars

2026

31 décembre

2025

BAII 29,3 $ 26,7 $ 109,3 $ 106,7 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 15,1

15,2

62,4

62,6

BAIIA 44,4 $ 42,0 $ 171,7 $ 169,3 $

















BAII 29,3 $ 26,7 $ 109,3 $ 106,7 $ Coûts de fermeture d'installations, de restructuration et autres coûts connexes1) --

--

8,2

8,2

Profit comptabilisé sur la vente de biens --

--

(0,3)

(0,3)

(Profits) pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, compte non tenu des dérivés de taux d'intérêt et des swaps de devises2) (3,9)

1,2

(5,7)

(0,6)

Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle3) --

--

(1,2)

(1,2)

Perte sur règlement des obligations au titre du RCRHD4) --

--

1,3

1,3

BAII ajusté 25,4 $ 28,0 $ 111,5 $ 114,1 $ Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 15,1

15,2

62,4

62,6

BAIIA ajusté 40,5 $ 43,2 $ 173,9 $ 176,7 $ Paiement d'obligations locatives5)







(45,7)

(44,1)

BAIIA ajusté pro forma







128,2 $ 132,5 $

1) En 2025, la Société a réduit ses effectifs en réponse à la situation économique et a également comptabilisé des indemnités de départ de membres de la haute direction. Ces coûts se rapportent principalement au titre des indemnités de cessation d'emploi et des indemnités de départ. 2) (Profits) pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés qui ne sont pas désignés à titre d'instruments de couverture aux termes des Normes internationales d'information financière (« IFRS »), compte non tenu des dérivés de taux d'intérêt puisque les variations de leur juste valeur ont une incidence sur les charges financières et compte non tenu des swaps de devises puisque les variations de leur juste valeur compensent les profits et les pertes de change sur la facilité de crédit renouvelable. 3) La variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle reflète les variations de la juste valeur estimée des paiements en fonction du rendement futur liés aux acquisitions d'entreprises. 4) En 2025, la Société a versé des paiements forfaitaires afin de régler les obligations au titre des prestations définies aux termes du RCRHD pour la majorité des participants. En raison du règlement des obligations au titre du RCRHD, la Société a comptabilisé une perte. 5) À compter de la période ouverte le 1er janvier 2019 et à la suite de l'adoption de l'IFRS 16, la Société a modifié sa définition de la dette à long terme nette pour exclure les obligations locatives qui ne sont pas considérées comme une dette. Par conséquent, les coûts locatifs correspondants doivent également être déduits du BAIIA aux fins du calcul du ratio de levier financier.

Le calcul de la dette à long terme nette, de la dette et du ratio de levier financier se présente comme suit :



31 mars

31 décembre



2026

2025

(Trésorerie) (3,0) $ (8,3) $ Dette à long terme 195,6

222,1

Dette à long terme nette 192,6 $ 213,8 $ Lettres de crédit 1,1

1,2

Dette 193,7 $ 215,0 $ BAIIA ajusté pro forma1) 128,2 $ 132,5 $ Ratio de levier financier2) 1,51

1,62



1) Pour les périodes de douze mois closes les 31 mars 2026 et 31 décembre 2025. 2) Calculé au moyen de la dette divisée par le BAIIA ajusté pro forma des quatre derniers trimestres. Ce ratio de levier financier est calculé par rapport au ratio de levier financier de la Société qui se situe dans une fourchette cible variant entre 1,5 fois et 2,0 fois. Le calcul comporte certaines différences par rapport au ratio de levier financier calculé aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire de la Société. Le ratio de levier financier aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire qui en découle ne diffère pas de manière importante. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Le calcul du capital total et de la dette à long terme nette par rapport au capital total se présente comme suit :



31 mars

31 décembre



2026

2025

Capitaux propres 546,4 $ 537,5 $ Dette à long terme nette 192,6

213,8

Capital total 739,1 $ 751,3 $ Ratio de la dette à long terme nette sur

le capital total 26,1 % 28,5 %

Le calcul du fonds de roulement et des autres montants liés au fonds de roulement de la Société se présente comme suit :



31 mars

31 décembre



2026

2025

Total des actifs courants 1 025,0 $ 935,5 $ Total des passifs courants 545,3

436,9

Fonds de roulement 479,6 $ 498,6 $ Clients et autres débiteurs (308,9)

(279,3)

Stocks (593,6)

(547,6)

Créditeurs et charges à payer 449,7

351,4

Autres montants liés au fonds de roulement 26,8 $ 23,2 $

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés portent sur des événements futurs ou sur la performance future de la Société. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés concernant des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes et d'expressions comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « estimer », « projeter », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative, ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou non, être prises, survenir ou se matérialiser. Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs que la Société ne peut prédire ou contrôler et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux formulés, implicitement ou explicitement, dans ces énoncés prospectifs. Dans la mesure où les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse représentent des informations financières prospectives ou des perspectives financières au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, ces informations sont fournies pour démontrer le potentiel de la Société et les lecteurs sont avertis qu'elles pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront. Par conséquent, le lecteur ne doit pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'en date du présent communiqué de presse, ils reflètent les opinions actuelles de la direction et ils sont fondés sur l'information dont cette dernière dispose à l'heure actuelle. Même si la direction croit que les attentes dont il est fait état dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ont notamment trait à l'attention portée à une exécution rigoureuse, et à la priorité en continu accordée au contrôle des coûts et à l'amélioration des marges, objectifs appuyés par une répartition prudente du capital, et à notre conviction que ces actions nous permettent de gérer l'instabilité des marchés à court terme tout en continuant de renforcer nos assises et d'offrir une performance à long terme; à la demande des clients prévue dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'énergie, à la livraison attendue dans les quatre prochains trimestres d'une grande pelle minière actuellement dans le carnet de commandes et à la perspective de la direction de voir les conditions de marché des autres secteurs demeurer contrastées dans l'ensemble des régions du fait de la détérioration continue des données macroéconomiques et de l'incertitude persistante liée à la dynamique tarifaire et commerciale entre le Canada et les États-Unis; à la conviction de la direction que l'exposition diversifiée de la Société et ses efforts soutenus en matière d'exécution lui permettent de composer avec les conditions de marché actuelles et que la mise en œuvre continue de ses priorités stratégiques, appuyée par un bilan solide et une répartition prudente du capital, permettra à la Société d'offrir une valeur durable à long terme; et à notre objectif de maintenir notre ratio de levier financier dans une fourchette cible de 1,5 à 2,0 fois. Ces énoncés reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler inexactes, entre autres, nos hypothèses à l'égard de l'absence de changements défavorables importants dans la conjoncture économique et commerciale en général; notre capacité de gérer notre entreprise malgré l'incertitude continue liée à la dynamique commerciale entre le Canada et les États-Unis, notamment l'imposition de droits de douane nouveaux ou changeants; les variations défavorables limitées de l'offre et de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et les autres marchandises ainsi que du cours du pétrole, du gaz naturel et des autres marchandises et leur volatilité; la stabilité des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; la capacité d'Hitachi Construction Machinery Americas Inc. (« Hitachi ») et de Wajax de concevoir et d'exécuter des stratégies de ventes, de marketing et autres liées à leur relation de distribution directe renforcée, laquelle a pris effet le 1er mars 2022; notre capacité continue à mettre en œuvre nos priorités stratégiques, y compris l'établissement de priorités en matière de croissance interne, la capacité de conclure et d'intégrer les acquisitions liées aux pièces industrielles et aux SRT, et la mise en place réussie de nouvelles plateformes de technologie de l'information de même que des nouveaux systèmes et logiciels, comme notre PGI; la performance financière future de la Société; les variations limitées des coûts de cette dernière; le niveau de concurrence sur ses marchés; l'aptitude constante de celle-ci à attirer et à fidéliser le personnel compétent, sa capacité régulière d'acquérir des produits et des stocks de qualité et d'entretenir des relations étroites avec ses fournisseurs, les membres de son personnel et ses clients. La liste d'hypothèses qui précède n'est pas exhaustive. Des facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents, notamment, la détérioration continue ou prolongée de la conjoncture économique et commerciale en général; l'incertitude continue ou prolongée liée à la dynamique commerciale entre le Canada et les États-Unis; les nouveaux droits de douane et/ou les mesures de représailles imposés au titre du commerce transfrontalier, notamment entre le Canada et les États-Unis; les variations défavorables de l'offre et de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et les autres marchandises ainsi que de leur cours; la poursuite ou le prolongement de la chute du cours du pétrole ou du gaz naturel; l'incapacité d'Hitachi et de Wajax d'élaborer et d'exécuter des stratégies de vente, de marketing et autres liées à la relation de distribution directe renforcée, qui a pris effet le 1er mars 2022; la baisse du niveau de confiance et des dépenses des clients; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries; la fluctuation des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; le niveau de la demande pour les produits et services offerts par la Société et leurs prix; la réduction de l'acceptation des produits de la Société sur les marchés; la résiliation de contrats de distribution ou de contrats avec les fabricants d'équipement d'origine; les difficultés imprévues d'ordre opérationnel (comme la défaillance d'une usine, d'un équipement ou du mode de fonctionnement conformément aux spécifications ou aux attentes, la flambée des coûts, notre incapacité à réduire les coûts à la suite du ralentissement des activités du marché, le manque de produits ou de stocks de qualité, l'interruption de l'approvisionnement, les moyens de pression et les incidents imprévus touchant la santé, la sécurité et l'environnement); l'incapacité de la Société à attirer et à conserver le personnel compétent et l'incapacité de la Société à entretenir des relations étroites avec ses fournisseurs, son personnel et ses clients. La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive.

Le lecteur peut obtenir de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs et aux activités de la Société à la rubrique « Gestion des risques et incertitudes » dans notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 (le « rapport de gestion de 2025 ») qui est déposé sous le profil de la Société dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont présentés entièrement sous réserve de la présente mise en garde. La Société ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements postérieurs ou pour d'autres motifs, à moins que ce ne soit exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le lecteur doit savoir que les risques décrits dans le rapport de gestion de 2025 ne sont pas les seuls risques qui peuvent avoir une incidence sur la Société. D'autres risques et incertitudes dont la Société n'a pas connaissance pour le moment, ou qu'elle juge négligeables à l'heure actuelle, pourraient également avoir une incidence défavorable significative sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation.

Pour obtenir de l'information supplémentaire, y compris le rapport annuel de 2025 de Wajax, veuillez consulter le profil de la Société dans le site Web de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

SOURCE Wajax Corporation

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : George McClean, président et chef de la direction, Courriel : [email protected]; Tania Casadinho, chef des finances, Courriel : [email protected], Téléphone : 905-212-3300