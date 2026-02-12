Symbole TSX : WJX

TORONTO, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Wajax Corporation (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la nomination de George J. McClean à titre de président et chef de la direction. Son mandat commence le 3 mars 2026. M. McClean se joindra également au conseil d'administration de la société. Sa nomination découle d'un processus complet de relève du chef de la direction lancé en octobre 2025.

M. McClean se joint à Wajax appuyé par 30 ans d'expérience de direction au Canada et sur la scène internationale, y compris différents postes de haute direction et de direction chez The Master Group. Il a également occupé les fonctions de président et de membre du groupe de direction mondial de Sonepar Canada Inc. et de président de Tire Distributors Inc., ainsi que différents postes de haute direction chez General Motors et W.W. Grainger, Inc. Au-delà de ces rôles de direction, M. McClean a été membre du conseil d'administration et conseiller auprès d'organisations comme Walker Industries, la Trillium Health Partners Foundation, le Groupe CAA et les Services de sécurité et de prévention au travail. Son champ d'expertise comprend la fabrication, la distribution, le commerce de détail, les services et les solutions d'ingénierie. Il possède aussi une vaste expérience de la numérisation, de l'analytique avancée et de la transformation culturelle.

« George est un leader exceptionnel qui a démontré sa capacité à produire des résultats, à bâtir une culture et à mettre en œuvre une stratégie au sein d'environnements complexes », a déclaré Edward Barrett, président du conseil d'administration. « Son expérience dans la direction de transformations majeures, la promotion de l'excellence opérationnelle et la croissance d'entreprises au Canada et à l'étranger font de lui le chef de la direction idéal pour le prochain chapitre de Wajax. Le conseil est convaincu que sous la direction de George, Wajax s'appuiera sur les bases solides établies par Iggy Domagalski et l'équipe de direction, et continuera de faire progresser sa stratégie de croissance et de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. »

M. Barrett a ajouté : « Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Iggy Domagalski pour son leadership et son engagement inébranlable envers Wajax. Iggy a positionné Wajax pour une croissance durable, et nous sommes reconnaissants de ses nombreuses contributions à l'entreprise. »

Commentant sa nomination, M. McClean a déclaré : « Wajax est l'une des entreprises industrielles les plus respectées au Canada, qui a une fière histoire et un avenir prometteur. Je suis honoré de me joindre à l'équipe de Wajax et je suis impatient de travailler avec nos employés talentueux et nos clients et fournisseurs partenaires. Ensemble, nous nous appuierons sur les bases solides de Wajax, accélérerons la croissance et concentrerons nos efforts sur l'obtention de résultats exceptionnels. Mes priorités sont le renforcement de l'autonomie de notre personnel et la mise en œuvre d'initiatives stratégiques qui créeront de la valeur à long terme et amélioreront notre position de chef de file de l'industrie. »

M. McClean est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business et d'une maîtrise en droit de la Osgoode Hall Law School. Il détient aussi les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et d'ICD.D de l'Institut des administrateurs de sociétés. Il a reçu de nombreux prix en matière de leadership et de sécurité, notamment à titre de président de National Tire Distributors Inc., lorsque l'entreprise a été nommée Employeur le plus sécuritaire dans le secteur de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement au Canada et qu'il a reçu le prix d'excellence remis au chef de la direction de l'année. Il participe activement à différentes initiatives communautaires et à la gouvernance, siégeant à plusieurs conseils d'administration et cabinets de direction.

Fondée en 1858, Wajax (TSX: WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces ainsi que du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Wajax, veuillez visiter le site Web de l'entreprise à l'adresse https://www.wajax.com.

Des renseignements supplémentaires, y compris le rapport annuel 2024 de Wajax, sont disponibles dans le profil de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

