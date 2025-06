OTTAWA, ON, le 11 juin 2025 /CNW/ - Lorsque vous ferez vos valises pour participer aux célébrations de la Fierté mondiale en 2025, veillez à vous informer sur les pays que vous visiterez, afin que vos voyages soient aussi sûrs et agréables que possible.

Il est important de garder à l'esprit que les lois, les normes culturelles et les coutumes sociales concernant l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles (OSIGEGCS) peuvent différer considérablement de ce que nous connaissons au Canada.

Personne ne devrait avoir peur de montrer ses vraies couleurs. Lieu : Cataño, Porto Rico. (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

Prenez le temps d'apprendre à connaître votre destination. Les Conseils aux voyageurs et avertissements du gouvernement du Canada constituent un bon point de départ.

N'oubliez pas que dans certains pays, les relations homosexuelles sont illégales ou que les personnes 2ELGBTQI+ peuvent être confrontées à des problèmes juridiques liés à la morale publique ou aux lois sur le vagabondage.

Il est toujours bon de faire des recherches pour comprendre ce que vous pourriez rencontrer durant vos voyages, par exemple, consulter la carte des lois sur l'orientation sexuelle dans le monde de l'Association internationale des lesbiennes, des gays, des personnes bisexuelles, trans et intersexuelles (ILGA) qui fournit des informations précieuses sur le paysage juridique des personnes 2SLGBTQI+ dans le monde.

Et n'oubliez pas de vous inscrire au service d'inscription des Canadiens à l'étranger. C'est un moyen pratique de rester en contact avec le gouvernement canadien en cas d'événement inattendu, comme des troubles civils, pendant votre voyage. Outre la compréhension des lois, il est essentiel de tenir compte de votre sécurité personnelle.

Soyez conscient de votre présence en ligne et de la manière dont vos comptes de médias sociaux ou vos applications de rencontres pourraient être perçus par les autorités dans les pays où la discrimination contre la communauté 2ELGBTQI+ est répandue. Faites toujours preuve de prudence lorsque vous manifestez votre affection en public, car certaines régions peuvent être hostiles à de tels gestes. Restez informé et vigilant quant aux coutumes locales et évitez de vous mettre en danger.

Les personnes qui voyagent avec des enfants ou qui envisagent d'adopter ou de recourir à une mère porteuse à l'étranger doivent savoir que certains pays ne reconnaissent pas les structures familiales 2ELGBTQI+ ou ont des politiques discriminatoires. Se renseigner sur les lois relatives à l'adoption et s'assurer que les documents relatifs à vos enfants sont en règle peut vous aider à éviter des complications inutiles.

Surtout, n'oubliez pas que les services consulaires sont là pour vous aider pendant votre séjour à l'étranger.

Communiquez avec le bureau du gouvernement canadien à l'étranger le plus proche ou le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence ouvert en tout temps pour obtenir une aide consulaire lorsque vous êtes à l'extérieur du Canada. Si vous rencontrez des difficultés, le gouvernement canadien peut vous aider à garantir votre sécurité et le respect de vos droits.

Pour en savoir plus sur la façon de voyager en toute sécurité et en toute confiance pendant la saison de la Fierté 2025, consultez les ressources officielles du gouvernement du Canada en matière de voyage pour obtenir plus d'information et de conseils pratiques.

SOURCE Affaires mondiales Canada