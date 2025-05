OTTAWA, ON, le 22 mai 2025 /CNW/ - Voyager à l'étranger pendant les mois d'été et visiter les pays de votre liste de destinations de rêve peut constituer l'expérience d'une vie, surtout si vous venez de passer les huit derniers mois le nez dans un manuel ou à travailler ardemment à votre poste de 9 à 5. Que vous partiez pour une longue expédition avec sac à dos en solitaire ou pour de courtes vacances avec des amis ou votre famille, il est important de lire les Conseils aux voyageurs et avertissements pour chaque destination que vous souhaitez visiter et de prendre les mesures nécessaires pour vous assurer un voyage sécuritaire et agréable.

Faites de voyage.gc.ca la première étape de la planification de votre voyage, et n’oubliez pas de consulter nos conseils aux voyageurs. (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

Voici quelques renseignements importants que vous pouvez trouver sur voyage.gc.ca pour des destinations populaires de la liste de destinations à visiter une fois dans sa vie :

Grèce

Les incendies de forêt sont fréquents entre juillet et septembre dans une grande partie de la Grèce. Veillez à consulter les prévisions météorologiques et les derniers renseignements sur les incendies avant votre départ.

Les accidents impliquant des touristes louant des motos, des scooters ou des cyclomoteurs sont fréquents, en particulier sur les îles. Faites preuve de prudence au moment de choisir une agence de location et conduisez prudemment, en particulier sur les routes très fréquentées et sur les terrains accidentés ou irréguliers.

Si vous avez la nationalité grecque ou si vous y êtes admissible, vous pourriez être soumis au service militaire obligatoire. Avant de vous rendre en Grèce, vérifiez auprès de l'ambassade de la Grèce au Canada que vous avez le statut de résident permanent au Canada et pour obtenir de plus d'informations.

Respectez le patrimoine culturel et les sites archéologiques en comprenant et en respectant les lois, et en laissant les sites intacts.

Consultez les Conseils aux voyageurs pour la Grèce du gouvernement du Canada pour obtenir de plus amples renseignements avant de partir à la découverte de la Grèce.

Thaïlande

La saison des pluies s'étend de juin à octobre. Vérifiez les prévisions météorologiques et prenez des précautions, car les inondations et les coulées de boue peuvent rendre les déplacements difficiles et réduire l'accès aux services essentiels.

N'oubliez pas qu'il est illégal d'importer, de posséder ou d'utiliser des cigarettes électroniques et des vapoteuses, alors laissez-les à la maison! Il est également illégal de promouvoir la consommation d'alcool et on pourrait vous condamner à une amende si vous publiez des photos avec de l'alcool sur les médias sociaux.

Si vous envisagez de louer des scooters ou de participer à des activités comme la tyrolienne, l'escalade ou le paravoile, faites des recherches et choisissez une entreprise bien établie et réputée. Assurez-vous que votre assurance voyage couvre le tourisme d'aventure et inclut le sauvetage par hélicoptère et l'évacuation médicale.

Consultez les Conseils aux voyageurs pour la Thaïlande du gouvernement du Canada pour obtenir de plus amples renseignements lors de la préparation de votre voyage en Thaïlande.

Costa Rica

Les ouragans se produisent généralement de la mi-mai à la fin novembre, la saison des pluies se prolongeant parfois jusqu'en janvier. Surveillez les dernières prévisions météorologiques et planifiez en conséquence.

Si vous souhaitez découvrir les forêts tropicales, les volcans et bien d'autres choses encore en visitant les parcs nationaux du Costa Rica, renseignez-vous à l'avance sur les exigences d'entrée, car vous devrez peut-être effectuer une réservation en ligne.

Les délits mineurs ciblant les touristes, comme les vols, sont très fréquents. Assurez-vous que vos biens (y compris votre passeport) sont en sécurité, évitez de montrer des signes de richesse et soyez toujours conscient de votre environnement.

Consultez les Conseils aux voyageurs pour le Costa Rica du gouvernement du Canada pour obtenir de plus amples renseignements avant de vous rendre au Costa Rica.

Et n'oubliez pas : la sécurité avant tout!

Souscrivez à une assurance voyage complète et lisez les petits caractères pour savoir ce qu'elle couvre et ce qu'elle ne couvre pas. Mieux vaut prévenir que guérir!

Restez en contact régulier avec vos proches restés au pays et indiquez clairement à quelle fréquence vous pourrez donner de vos nouvelles. Communiquez votre itinéraire détaillé et tout changement éventuel, ainsi que les coordonnées de vos compagnons de voyage.

Prenez connaissance des lois relatives aux drogues illégales, car les conséquences de la possession, de la consommation ou du trafic peuvent être graves. Même si le cannabis est légal dans votre pays de destination, sa consommation peut faire l'objet de restrictions.

Respectez les dates d'expiration de votre visa, car le dépassement de la durée de séjour peut entraîner des amendes, l'expulsion et même la détention par les services d'immigration.

Inscrivez-vous au service d'Inscription des Canadiens à l'étranger pour être avisé en cas d'urgence à votre destination ou dans votre pays.

Notez également les coordonnées du Bureau canadien le plus proche de votre destination et du Centre de surveillance et d'intervention d'urgence à Ottawa ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, car ils peuvent fournir des services consulaires (comme le remplacement d'un passeport!) et aider vos proches à vous localiser s'ils ne parviennent pas à vous joindre.

Voyager à l'étranger est une expérience passionnante et formatrice. Préparez-vous et restez informé pour améliorer votre voyage!

Ressources

SOURCE Affaires mondiales Canada