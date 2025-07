Les services consulaires du Canada en chiffres : faits saillants du rapport 2023 à 2024

OTTAWA, ON, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Vous êtes-vous déjà demandé quels types de services consulaires et d'aide d'urgence le gouvernement du Canada offre aux Canadiennes et Canadiens qui vivent ou voyagent à l'étranger, et combien de personnes utilisent ces services? Eh bien, voici votre chance de le découvrir!

Jetez un coup d'œil au rapport annuel sur les données consulaires 2023 à 2024, qui est maintenant disponible en ligne.

Rapport annuel sur les données consulaires du Canada 2023 à 2024 (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

Dans ce rapport, les lectrices et les lecteurs trouveront un aperçu des types de cas consulaires les plus courants et des principales destinations où ces cas ont été signalés entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024. Dans chaque section du rapport, nous avons inclus des conseils et des renseignements importants fournis par Affaires mondiales Canada (AMC) que les Canadiennes et Canadiens devraient connaître avant de voyager à l'étranger.

Le rapport comprend également quelques informations sur les interventions d'urgence consulaires menées par AMC au cours de l'exercice 2023 à 2024, ainsi que sur nos efforts pour communiquer des conseils de sécurité aux voyageuses et voyageurs par l'entremise du site Web d'AMC, des médias sociaux, des campagnes de sensibilisation, de la mobilisation des intervenantes et intervenants, et plus encore.

Données clés

Les agentes et agents canadiens ont fourni une assistance consulaire dans 6 934 cas et délivré 15 974 nouveaux documents de voyage à des voyageuses et voyageurs canadiens à l'étranger au cours de l'exercice 2023 à 2024.

Au cours de la même période, le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence, situé à Ottawa et ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a répondu à un total de 242 319 demandes de renseignements provenant de voyageuses et voyageurs canadiens ou de leurs proches.

Les décès, les arrestations et les détentions, ainsi que les cas liés à des accidents et à une assistance médicale, ont constitué les 3 principaux types de cas consulaires.

De 2023 à 2024, les interventions d'urgence d'AMC ont notamment consisté à aider plus de 3 800 citoyennes et citoyens canadiens, résidentes et résidents permanents du Canada et membres de leur famille immédiate à quitter en toute sécurité les régions touchées par les crises.

Rappel

Il est essentiel de gérer votre propre sécurité et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour réduire les risques lorsque vous voyagez ou vous vous déplacez à l'étranger.

À cet effet, voici les recommandations du gouvernement du Canada :

Peu importe la durée de votre séjour à l'étranger, il est important d'effectuer des recherches et de recueillir des renseignements qui vous aideront à prendre des décisions éclairées en matière de sécurité. Faites du site voyage.gc.ca un élément essentiel de votre processus de planification de voyage.

Ressources supplémentaires

SOURCE Affaires mondiales Canada