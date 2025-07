OTTAWA, ON, le 15 juill. 2025 /CNW/ - De l'eau, de la chaleur, de l'humidité et du vent : des éléments parfaits pour une journée paradisiaque de voile sur un plan d'eau calme et limpide. Pourtant, en haute mer, cette belle image peut rapidement se transformer en un tableau beaucoup plus sombre et nettement plus redoutable lorsque ces éléments fusionnent et tourbillonnent avec force vers les côtes. Harvey, Ian, Sandy, Irma et Katrina… tous ces ouragans majeurs ont causé beaucoup de destruction et fait un grand nombre de victimes.

Il en va de même pour des actions prises séparément qui peuvent être bénéfiques, et dont la combinaison peut entraîner des incidences importantes.

Les tempêtes tropicales, même faibles, peuvent rapidement s'intensifier et devenir des ouragans majeurs, mettant gravement en danger votre sécurité. Le gouvernement du Canada attribue des niveaux de risque aux destinations internationales afin d'aider les voyageurs à prendre des décisions éclairées. Lorsqu'un avertissement de tempête tropicale est émis, le niveau de risque pour une destination peut être modifié afin de déconseiller les voyages non essentiels. Vous devriez être prêts à annuler vos plans à tout moment selon le niveau de risque en vigueur et de l'évolution de la situation sur place.

L'ensemble est plus grand que la somme des parties

Ce raisonnement s'applique également aux Canadiens qui voyagent ou séjournent dans des régions exposées aux ouragans.

En ce début de la saison des ouragans (du 1er juin à la fin du mois de novembre pour l'océan Atlantique et du 15 mai au 30 novembre pour l'océan Pacifique), le gouvernement canadien suggère à ses ressortissants de prendre les 8 mesures suivantes. Ensemble, elles peuvent contribuer de manière significative à votre sécurité à l'étranger. Rappelez-vous qu'en cas d'ouragan, vous pourriez faire face à de graves risques pour votre sécurité.

Consultez régulièrement, avant et pendant votre séjour à l'étranger, la section Catastrophes naturelles et climat des pages web Conseils aux voyageurs et avertissements afin de prendre des décisions éclairées sur votre destination et savoir si elle est sujette aux ouragans. Ignorer les avertissements officiels pourrait avoir une incidence sur votre couverture d'assurance et votre sécurité. Votre politique d'assurance pourrait être annulée si un avertissement aux voyageurs est en vigueur pour votre destination. Inscrivez-vous auprès du service gratuit d'Inscription des Canadiens à l'étranger pour permettre au gouvernement de vous alerter en cas d'urgence dans le pays où vous êtes. Suivez voyage.gc.ca sur les réseaux sociaux pour recevoir des mises à jour en continu sur les conditions de sécurité à l'étranger. Prenez en note les coordonnées du bureau canadien à l'étranger le plus près de votre destination pour savoir qui contacter en cas d'urgence. Soyez conscient que la capacité à vous aider pourrait être limitée. Préparez-vous à toute éventualité, par exemple : devoir changer ou annuler votre voyage, rester coincé à l'étranger, être confronté à des pannes de courant majeures, être contraint à demeurer dans votre chambre d'hôtel, etc. Révisez votre assurance voyage pour en connaître tous les détails de la couverture et pour l'adapter selon vos besoins. Informez-vous auprès de sources d'information officielles lors de situations d'urgence. Consultez la page Les tempêtes violentes à l'extérieur du Canada pour en savoir davantage.

Saison des ouragans 2024 : des chiffres qui frappent

Lorsqu'une tempête atteint des vents soutenus d'au moins 63 km/h, elle est officiellement nommée.

Une saison « normale » compte en moyenne 14 tempêtes nommées, 7 ouragans et 3 ouragans majeurs.

En 2024, lors de la saison des ouragans en Atlantique, 18 tempêtes tropicales ont été nommées, 11 sont devenues des ouragans et de ces dernières, 5 sont devenues des ouragans majeurs.

L'année dernière, la période des ouragans en Atlantique a commencé tranquillement pour se terminer en force : seulement en novembre, 3 ouragans se sont formés.

En 2024, un nombre total de 5 tempêtes ont touché terre. De 1991 à 2020, le nombre moyen de tempêtes à franchir le rivage était de 1,7 par année.

Les prévisions pour la saison 2025 sont similaires à celles de 2024, c'est-à-dire au-dessus de la normale. On prévoit entre 13 et 19 tempêtes tropicales nommées, 6 à 10 ouragans, dont 3 à 5 pourraient devenir des ouragans majeurs dans l'océan Atlantique.

Ressources références

À propos des ouragans -- Canada.ca

À propos des ouragans : nom des tempêtes -- Canada.ca

Centre américain de prévention des ouragans (en anglais seulement)

SOURCE Affaires mondiales Canada