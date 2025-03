OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Les voyages entre filles sont bien plus que de simples vacances. C'est l'occasion parfaite pour s'évader du quotidien, célébrer l'amitié et créer des souvenirs. Voici quelques conseils pour voyager en toute sécurité. Ces conseils seront particulièrement utiles aux voyageuses et les aideront à vivre un séjour inoubliable.

Consultez les Conseils aux voyageurs et avertissements pour votre destination

Voyage entre filles : conseils pour une escapade réussie. Photo de Natalia Blauth sur Unsplash (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

Les considérations de sécurité à l'étranger peuvent changer à tout moment. Il est important de consulter régulièrement les Conseils aux voyageurs et avertissements du gouvernement du Canada pour votre destination, notamment lorsque vous réservez votre vol, puis juste avant votre départ. N'oubliez pas de consulter la section « Sécurité » des conseils pour votre destination afin d'obtenir des informations spécifiques sur la sécurité des femmes.

Voyager en tant que femme implique parfois de prendre plus de précautions

Comprendre les lois et les coutumes locales : Renseignez-vous sur les lois et les normes culturelles de votre destination avant de partir. Sinon, vous risquez de compromettre votre sécurité, en particulier en tant que femme. En ce qui concerne les voyageuses 2SLGBTQI+, les lois et coutumes peuvent être différentes de celles du Canada.

Prudence sur les médias sociaux : Évitez de publier des mises à jour en temps réel sur vos activités. Le fait de partager instantanément votre position peut vous mettre en danger.

Participez à des visites de groupe et utilisez les transports officiels : Optez pour des visites guidées en groupe et les transports publics officiels lorsque vous faites du tourisme. Si vous utilisez des applications de covoiturage, suivez les protocoles de sécurité.

Protégez votre nourriture et vos boissons : Gardez toujours un œil sur votre nourriture et vos boissons afin d'éviter toute altération potentielle.

Restez polie mais prudente dans vos échanges avec les étrangers : Soyez amicale, mais ne divulguez pas de renseignements personnels à des inconnus. Faites confiance à votre instinct.

Soyez consciente des risques de harcèlement : À certains endroits, les femmes risquent davantage d'être victimes de harcèlement, de violence verbale, voire d'agression physique ou sexuelle.

Connaître les contacts locaux en cas d'urgence : Gardez à portée de main les coordonnées des services d'urgence locaux et de l'ambassade ou du consulat du Canada le plus proche. Pour de l'aide supplémentaire, vous pouvez joindre en tout temps le Centre de veille et d'intervention d'urgence à Ottawa.

Soyez prête à toute éventualité

Assurez-vous d'avoir une assurance voyage avec la couverture adéquate pour votre séjour à l'étranger. Par exemple, votre assurance maladie de voyage devrait idéalement couvrir l'hospitalisation, l'évacuation médicale et les problèmes de santé préexistants. Cela vous évitera des dépenses importantes si vous êtes hospitalisée ou que vous recevez des soins médicaux à l'extérieur du Canada.

Consultez votre médecin pour vous assurer d'être suffisamment en bonne santé pour voyager. Si vous prenez des médicaments, ayez-en en quantité suffisante pour la durée de votre séjour et renseignez-vous sur les vaccins recommandés pour votre destination. Sachez que certains médicaments ne sont pas autorisés dans certains pays. Prévoyez aussi une trousse de produits de santé pour le voyage ainsi que des produits d'hygiène féminine, car ceux-ci peuvent être difficiles à trouver dans certains pays.

Inscrivez-vous comme Canadienne à l'étranger pour être informée en cas d'urgence à l'étranger ou contactée en cas d'urgence chez vous. Assurez-vous aussi de consulter nos conseils sur mesure pour les femmes qui voyagent.

En suivant ces conseils, vous pourrez profiter pleinement de votre escapade. La clé est de rester vigilante, tout en savourant chaque instant de votre aventure!

SOURCE Affaires mondiales Canada