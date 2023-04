OTTAWA, ON, le 4 avril 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs ce à quoi ils doivent s'attendre lorsqu'ils traverseront la frontière pendant le congé de mars.

Dans tout le pays, près de 6 600 agents des services frontaliers empêchent les produits nocifs d'entrer au Canada, tout en veillant à ce que les voyages et les échanges commerciaux légitimes puissent se poursuivre efficacement et en toute sécurité. En 2022, nous avons facilité l'arrivée de plus de 60 millions de voyageurs tout en gardant plus de 1 100 armes à feu, ainsi que 24 400 armes prohibées, hors de nos rues et en saisissant plus de 41 000 kg de drogues illégales.

L'ASFC investit chaque année des efforts importants dans la planification et la préparation des périodes de pointe, telles que celles pendant les longues fins de semaine de congé et les mois d'été. L'Agence surveille les volumes de voyageurs et les temps d'attente. Ensuite, elle ajuste les niveaux de personnel de façon à réduire au minimum les délais de traitement aux points d'entrée terrestres et dans les aéroports internationaux, où elle collabore avec les autorités aéroportuaires pour planifier les arrivées.

Nous vous encourageons à profiter des nombreux outils et conseils ci-dessous pour vous assurer d'avoir un voyage plus harmonieux.

Préparez-vous et vérifiez les temps d'attente à la frontière ainsi que les points d'entrée de rechange. Si vous traversez la frontière par voie terrestre, vous êtes invités à passer pendant les heures creuses, par exemple tôt le matin. Les lundis des longues fins de semaine de congé sont généralement les plus occupés, et les temps d'attente à la frontière sont plus longs.

. Que vous voyagiez par voie terrestre, aérienne ou maritime, vous pouvez aider à accélérer les délais de traitement en vous présentant avec vos documents de voyage. Gagnez du temps en utilisant la Déclaration de l'ASFC faite à l'avance. Si vous arrivez aux aéroports internationaux de Toronto , de Vancouver , de Montréal, de Winnipeg , de Halifax , de Québec, d' Ottawa , Billy-Bishop, d' Edmonton et de Calgary , vous pouvez soumettre votre déclaration de douane et d'immigration à l'ASFC avant votre arrivée en utilisant la fonction « Déclaration de l'ASFC faite à l'avance ». En utilisant cette option, vous avez accès à des voies express pour vous rendre plus rapidement à une borne ou à une porte électronique à l'aéroport.

il est recommandé que l'adulte accompagnateur soit muni d'une lettre de consentement l'autorisant à voyager avec l'enfant s'il a la garde partagée ou n'est pas le parent ou le tuteur légal de l'enfant. Les agents des services frontaliers sont toujours à l'affût des enfants disparus et, en l'absence de la lettre, pourraient poser des questions supplémentaires. Connaissez vos limites d'exemption. En tant que résident de retour au Canada qui avez fait des achats ou qui récupérez des achats en ligne à l'extérieur du pays, vous devez connaître vos limites d'exemptions personnelles. Utilisez l'estimateur de droits et de taxes de l'ASFC pour vous aider à calculer les montants exigibles. Vous pouvez certainement rapporter votre chocolat de Pâques , à condition qu'il soit destiné à un usage personnel et qu'il ne dépasse pas un certain poids!

L'ASFC vous recommande fortement de consulter le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) sur le site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments avant d'apporter des produits alimentaires, végétaux et animaux au . Sachez quels produits ou sous-produits de volaille vous pouvez importer. Actuellement, des conditions et des restrictions peuvent s'appliquer aux importations d'oiseaux vivants, de produits et de sous-produits avicoles en provenance des É.-U. touchés par l'influenza aviaire hautement pathogène. Familiarisez-vous avec les produits de volaille que vous pouvez importer au Canada et avec ceux qui font l'objet de restrictions. En outre, soyez prêt à prouver l'origine de votre produit de volaille à la frontière.

Pour obtenir d'autre information, consultez le site Web de l'ASFC ou communiquez avec nous au 1-800-461-9999.

