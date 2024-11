OTTAWA, ON, le 19 nov. 2024 /CNW/ - En tant que Canadienne ou Canadien se rendant ou vivant dans une zone de conflit, vous devez comprendre les risques, potentiellement élevés, prendre des précautions immédiates et nécessaires, et être pleinement conscient des dangers et des mesures à prendre pour vous protéger.

Qu'est-ce qu'une zone de conflit et à quoi serez-vous exposé?

Une zone de conflit est une région qui fait face à une violence importante et continue, à un conflit armé, à des troubles civils ou à une instabilité politique majeure. Vous y rencontrerez probablement des affrontements violents, des changements soudains des conditions de sécurité et des perturbations de la vie quotidienne et des services essentiels. La situation peut s'aggraver rapidement et mettre votre sécurité en danger.

Conseils aux voyageurs et avertissements du gouvernement du Canada : Tenez compte de ces avis

Le gouvernement du Canada émet des conseils aux voyageurs et avertissements, qui présentent des renseignements essentiels sur les conditions de sécurité dans le monde entier, afin de permettre aux voyageuses et voyageurs de prendre des décisions éclairées quant à leur destination. Veuillez noter que la décision de voyager relève de votre seule responsabilité.

En particulier, 2 niveaux de risque sont susceptibles d'avoir un impact sur votre sécurité, ainsi que sur votre couverture d'assurance voyage :

Niveau 3 : Évitez tout voyage non essentiel

: Évitez tout voyage non essentiel Niveau 4 : Évitez tout voyage

Ignorer ces avertissements pourrait compromettre votre sécurité et vous exposer, vous et votre famille, à des risques importants. Suivez toujours les conseils aux voyageurs et avertissements et évitez les zones présentant un niveau de risque 3 ou 4.

Si vous y êtes, partez

Si vous vous trouvez actuellement dans une zone de conflit, votre priorité doit être de partir immédiatement pendant que des moyens de transport commerciaux sont encore disponibles. Les conditions peuvent se détériorer rapidement, rendant de plus en plus difficile, voire impossible, un départ en toute sécurité. Le gouvernement du Canada pourrait ne pas être en mesure de vous aider en cas d'urgence, et les possibilités d'évacuation peuvent être limitées ou inexistantes.

Si vous décidez de voyager malgré tout, comprenez les risques

Risques de sécurité : Exposition à des affrontements violents Enlèvements et violences Attaques de drones, de roquettes ou de missiles Frappes aériennes et autres formes de violence

Escalade du conflit : Situations imprévisibles en matière de sécurité État d'urgence ou loi martiale, y compris couvre-feux, contrôles de sécurité, interdictions de sortie du territoire Danger accru

: Perturbations dans les déplacements et les transports : Problèmes potentiels liés au transport aérien Fermeture de l'espace aérien ou des frontières

Mesures gouvernementales et de sécurité : Arrestations ou détentions Couvre-feux et interdictions de sortie Obligations militaires (si vous êtes considéré comme une citoyenne ou un citoyen du pays)

Infrastructure et perturbations aux services essentiels : Pénurie de produits de première nécessité tels que la nourriture, l'eau et les médicaments Problèmes de connectivité, y compris avec les services Internet

Être coincé dans une zone de conflit : Difficulté à trouver des sorties sécuritaires ou un abri Options de vols commerciaux ou accès routier limités ou inexistants

Incidence sur l'assurance voyage : De nombreuses polices d'assurance voyage ne vous couvriront pas si vous vous rendez dans une région où le gouvernement du Canada a émis un avertissement d'« éviter tout voyage non essentiel » ou d'« éviter tout voyage ».



Si vous restez malgré nos conseils

Si vous décidez de vous rendre ou de rester dans une zone de conflit malgré nos conseils, vous devez comprendre que vous êtes responsable de votre propre sécurité.

Restez informé : Consultez régulièrement les conseils aux voyageurs et avertissements ainsi que des sources d'information fiables.

Consultez régulièrement les conseils aux voyageurs et avertissements ainsi que des sources d'information fiables. Évaluez la sécurité : Évaluez continuellement la manière dont la situation peut avoir une incidence sur votre sécurité et votre couverture d'assurance.

Évaluez continuellement la manière dont la situation peut avoir une incidence sur votre sécurité et votre couverture d'assurance. Assurez-vous de disposer de moyens de communication avec votre famille et les autorités canadiennes.

avec votre famille et les autorités canadiennes. Envisagez de partir : Si vous pouvez le faire en toute sécurité, quittez le pays par des moyens commerciaux.

Si vous pouvez le faire en toute sécurité, quittez le pays par des moyens commerciaux. Inscrivez-vous auprès du service d' Inscription des Canadiens à l'étranger pour aider le gouvernement du Canada à vous contacter en cas d'urgence.

pour aider le gouvernement du à vous contacter en cas d'urgence. Gardez sur vous les coordonnées du bureau canadien le plus proche de l'endroit où vous vous trouvez et du Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada , ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Départs assistés et évacuations d'une zone de conflit

Points clés à retenir :

Limites : Les départs assistés ou évacuations avec l'aide du gouvernement peuvent être organisés à titre exceptionnel, si cela est possible, et seulement en dernier recours. L'aide gouvernementale peut être limitée par la gravité de la situation, les ressources disponibles, les considérations de sécurité et les lois et réglementations locales.

: Les départs assistés ou évacuations avec l'aide du gouvernement peuvent être organisés à titre exceptionnel, si cela est possible, et seulement en dernier recours. L'aide gouvernementale peut être limitée par la gravité de la situation, les ressources disponibles, les considérations de sécurité et les lois et réglementations locales. Admissibilité : L'aide consulaire est réservée aux citoyennes et citoyens canadiens. Dans les situations d'urgence entraînant des départs assistés ou des évacuations, une aide peut être accordée aux résidentes et résidents permanents du Canada et aux membres de la famille admissibles des Canadiens, tels que définis dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés .

: L'aide consulaire est réservée aux citoyennes et citoyens canadiens. Dans les situations d'urgence entraînant des départs assistés ou des évacuations, une aide peut être accordée aux résidentes et résidents permanents du et aux membres de la famille admissibles des Canadiens, tels que définis dans le . Coûts : Il se peut que le gouvernement ne puisse offrir que le transport vers un lieu sûr dans le même pays ou dans un pays tiers, et pas nécessairement vers le Canada . Les voyageuses et voyageurs devront assumer tous les frais de voyage à partir de ce tiers lieu sûr, ainsi que les dépenses connexes telles que l'hébergement temporaire et la nourriture.

: Il se peut que le gouvernement ne puisse offrir que le transport vers un lieu sûr dans le même pays ou dans un pays tiers, et pas nécessairement vers le . Les voyageuses et voyageurs devront assumer tous les frais de voyage à partir de ce tiers lieu sûr, ainsi que les dépenses connexes telles que l'hébergement temporaire et la nourriture. Préparation : Assurez-vous que vos documents de voyage et ceux des membres de votre famille immédiate sont toujours à jour, accessibles et en lieu sûr. Soyez conscients des limites strictes imposées aux bagages et sachez que les animaux de compagnie ne peuvent pas être évacués.

: Assurez-vous que vos documents de voyage et ceux des membres de votre famille immédiate sont toujours à jour, accessibles et en lieu sûr. Soyez conscients des limites strictes imposées aux bagages et sachez que les animaux de compagnie ne peuvent pas être évacués. Disponibilité : Si le gouvernement peut vous aider à quitter la zone touchée, le nombre de places disponibles peut être limité. Vous devrez suivre les instructions qui vous seront données, notamment partir aux heures prescrites, souvent avec très peu de préavis.

N'oubliez pas que votre sécurité est votre responsabilité. Suivez les conseils donnés par le gouvernement du Canada et prenez des décisions éclairées pour vous protéger, vous et votre famille.

Liens connexes

SOURCE Affaires mondiales Canada