OTTAWA, ON, le 21 août 2025 /CNW/ - Voyager à l'étranger pour la première fois, que ce soit seul ou en groupe, peut être une expérience excitante, mais aussi stressante. Visiter de nouveaux pays et découvrir des cultures différentes pour la première fois peut être un défi, sans parler de se repérer seul dans les grands aéroports internationaux.

Faites de voyage.gc.ca la première étape de la planification de votre voyage (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

Pour vous aider à vous familiariser avec les voyages internationaux et à rester en sécurité tout au long de vos voyages, souvenez-vous des 3 « I » : Informez-vous, Inscrivez-vous et Informez-nous. Pour en savoir plus et découvrir d'autres conseils importants à garder à l'esprit pour chaque voyage, poursuivez votre lecture!

Informez-vous sur votre destination

Faites des Conseils aux voyageurs et avertissements du gouvernement du Canada un élément essentiel de votre processus de planification de voyage. Prenez note des informations importantes concernant votre ou vos destinations, notamment:

les conditions d'entrée et de sortie, y compris si vous avez besoin d'un visa ou d'une autorisation de voyage électronique (AVE);

les risques pour la sécurité et les escroqueries à surveiller;

les lois et coutumes qui pourraient avoir une incidence sur votre expérience;

les vaccins ou médicaments qui peuvent être obligatoires ou recommandés; et

les tendances météorologiques qui pourraient influencer votre liste de bagages et vos plans de voyage.

Si vous prévoyez louer quelconque moyen de transport, qu'il s'agisse d'un scooter ou d'une voiture, vérifiez si votre destination exige que vous ayez un permis de conduire international ou si votre permis de conduire canadien est accepté.

N'oubliez pas de vérifier si votre destination accepte les cartes de crédit, seulement l'argent comptant, ou si les deux sont acceptés selon le fournisseur ou le service. Prenez note des taux de conversion de devises, des frais de retrait aux guichets automatiques et des frais bancaires pour échanger des devises afin d'éviter les mauvaises surprises. En outre, soyez vigilant face aux escroqueries liées aux échanges de devises ou aux lecteurs de carte frauduleux.

Vérifiez également le type d'adaptateurs dont vous aurez besoin pour vos appareils électroniques et si un convertisseur de tension est nécessaire. Emportez des chargeurs portatifs pour recharger vos appareils lors de vos déplacements et évitez si possible d'emporter des appareils électroniques volumineux.

Planifiez votre voyage

Réfléchissez aux documents de voyage dont vous aurez besoin. Si vous n'avez jamais voyagé à l'étranger et que vous avez besoin d'un passeport, assurez-vous de faire votre demande suffisamment à l'avance pour qu'elle soit traitée et livrée à temps pour votre voyage. N'oubliez pas de prévoir du temps pour obtenir un visa, si nécessaire. Si vous avez déjà un passeport, vérifiez les conditions de validité requises par votre destination afin de vous assurer qu'il n'expirera pas pendant votre séjour à l'étranger.

Lorsque vous réservez un voyage en avion, prévoyez suffisamment de temps avant votre vol et pendant les correspondances afin de passer les contrôles de sécurité et les contrôles d'immigration, et de trouver votre porte d'embarquement. Renseignez-vous sur les règles de votre compagnie aérienne en matière de bagages à main et de bagages enregistrés, ainsi que sur les limites pour les liquides, les aérosols et les gels, car le dépassement de ces limites peut vous obliger à laisser des produits à l'aéroport ou à payer un supplément pour un bagage supplémentaire.

Il est également essentiel de souscrire une assurance voyage complète pour toute la durée de votre voyage et de bien comprendre ce qu'elle couvre et ce qu'elle ne couvre pas. Si vous aimez les activités telles que la plongée sous-marine, le vélo et le surf, ou même les sports plus risqués comme l'alpinisme ou le parachutisme, assurez-vous que votre assurance couvre le tourisme d'aventure et inclut le sauvetage par hélicoptère et l'évacuation médicale.

Restez connecté

Assurez-vous de vous inscrire auprès du service d'Inscription des Canadiens à l'étranger avant de quitter le Canada. Grâce à ce service, vous recevrez des mises à jour importantes du gouvernement du Canada si un événement grave survient dans le pays où vous vous trouvez, comme une catastrophe naturelle ou une grande manifestation, ou si quelque chose se passe chez vous. De plus, vous recevrez des alertes concernant toute modification des conseils officiels aux voyageurs afin que vous puissiez prendre des décisions plus sûres pendant votre voyage.

Il est également important de rester en contact régulier avec vos proches restés au pays afin qu'ils sachent que vous êtes en sécurité. Laissez-leur un itinéraire détaillé et assurez-vous de les mettre à jour en cas de changement.

Avant d'utiliser un réseau Wi-Fi public gratuit, assurez-vous de bien comprendre les risques liés à la cybersécurité. Renseignez-vous pour savoir si vous pouvez et devez utiliser un réseau privé virtuel (RPV) pour sécuriser votre accès à Internet et prendre d'autres mesures pour protéger vos informations. Vous pouvez envisager de vous procurer une carte eSIM (une carte SIM électronique, plutôt que physique pour votre appareil mobile) avec données ou d'ajouter l'itinérance à votre forfait de données canadien comme solution de rechange.

Enfin, trouvez le bureau canadien le plus proche de votre destination et conservez ses coordonnées dans un endroit facilement accessible. Savoir comment nous joindre peut être crucial si vous avez besoin d'aide à l'étranger. Pour obtenir de l'aide d'urgence à l'extérieur du Canada, vous pouvez communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à Ottawa.

Une bonne préparation est essentielle pour que votre premier voyage à l'étranger soit sécuritaire et agréable. Pour obtenir plus de renseignements et de ressources, consultez le site Voyage.gc.ca.

Liens connexes

SOURCE Affaires mondiales Canada