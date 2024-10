OTTAWA, ON, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Vous venez de sortir votre veste d'automne pour la première fois cette année ? C'est probablement le moment de commencer à planifier votre évasion séjour vers le Sud pour échapper au froid hivernal. Que ce soit un séjour de courte ou longue durée, partir vers le Sud demande de la préparation. Voici quelques conseils avant le départ qui vous aideront à profiter du soleil en toute sécurité.

Consultez les Conseils aux voyageurs et avertissements pour votre destination

Préservez votre tranquillité d'esprit en planifiant votre voyage de façon responsable. (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

Les considérations de sécurité à l'étranger peuvent changer à tout moment. Il est important de consulter régulièrement les Conseils aux voyageurs et avertissements du gouvernement du Canada pour votre destination, notamment lors de la réservation de votre vol et avant votre départ. Vous y trouverez des renseignements sur la sécurité, la santé, et les lois et coutumes locales, etc.

Protégez-vous grâce à une assurance-voyage

Assurez-vous d'avoir une assurance voyage avec la couverture adéquate pour votre séjour à l'étranger. Par exemple, votre assurance maladie de voyage devrait idéalement couvrir l'évaluation médicale et les problèmes de santé préexistants. Cela vous permettra d'éviter des dépenses importantes si vous êtes hospitalisé ou si vous recevez des soins médicaux à l'extérieur du Canada. Et même si personne ne veut penser à un décès en planifiant un voyage, assurez-vous d'être couvert au cas où il se produirait quoi que ce soit au cours de votre voyage.

Prenez soin de vous

Avant votre départ, consultez votre médecin pour vous assurer que vous êtes en suffisamment bonne santé pour voyager. Assurez-vous d'avoir suffisamment de médicaments pour la durée de votre séjour et renseignez-vous sur les vaccins recommandés pour votre destination. Sachez que certains médicaments ne sont pas autorisés dans certains pays.

Lisez nos conseils pour votre destination afin d'en savoir plus sur les vaccins nécessaires.

Inscrivez-vous en tant que Canadienne ou Canadien à l'étranger

Le service d'Inscription des Canadiens à l'étranger permet à Affaires mondiales Canada (AMC) de communiquer avec vous et vous aider en cas d'urgence. Grâce à ce service, AMC peut également aider votre famille ou vos proches à vous joindre en cas d'urgence à l'étranger.

Conservez vos documents importants en lieu sûr

Des imprévus peuvent survenir, même avec une planification minutieuse. Soyez prêt à faire face à toute situation d'urgence en conservant une copie de vos documents importants, tels que votre passeport et votre certificat d'assurance, en lieu sûr.

Que ce soit pour élargir vos horizons, rencontrer de nouvelles personnes ou simplement vous détendre, voyager est aussi une occasion précieuse pour créer des souvenirs durables. En suivant ces conseils, les retraités migrateurs canadiens peuvent planifier un voyage plus agréable et sans stress dans le Sud, où le soleil brille et les souvenirs se font à chaque instant. Profitez pleinement du temps ensoleillé!

SOURCE Affaires mondiales Canada