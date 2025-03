À partir du 1er avril, les clients pourront franchir le portail de McDonald's grâce à la nouvelle Boîte du film Minecraft, un repas pour adulte offert pour une durée limitée qui comprend, au choix, un Big Mac® fait de bœuf canadien à 100 %; 10 Poulet McCroquettesMD faites de poulet élevé sur des fermes canadiennes à 100 % et accompagnées de la sauce enflammée du Nether; ou un sandwich McÉpicéMC, aussi fait de poulet élevé sur des fermes canadiennes à 100 %, ainsi qu'une portion moyenne de frites, une boisson de fontaine, format moyen… et l'un des 6 objets de collection exclusifs avec une carte assortie qui débloque des expériences supplémentaires dans le jeu, le tout remis dans un emballage pixelisé spécial. Les Canadiens pourront également savourer un Lait frappé à la pomme pour une durée limitée.

« Nous sommes ravis d'offrir la Boîte du film Minecraft au Canada et de proposer à nos clients une expérience amusante et unique, déclare Francesca Cardarelli, chef du Marketing de McDonald's du Canada. Cette campagne vise à fusionner le monde de Minecraft avec notre menu McDonald's emblématique et les personnages du Royaume de Ronald McDonald, comme ma préférée : Zoiso et ses élytres! C'est une célébration de la créativité et de l'esprit communautaire, et nous avons hâte que nos clients en fassent l'expérience par eux-mêmes. »

Des objets à collectionner et des expériences de jeu exclusives à explorer

La Boîte du film Minecraft met en vedette l'un des six objets à collectionner inspirés des personnages et des produits bien-aimés de McDonald's, et des populaires trésors de Minecraft. Cube Big Mac®, Zoiso ailée, casque frites, œuf Grimace, potion gazeuse ou Pique-Burger zombifié, collectionnez-les tous pour remplir votre inventaire et rehausser vos séances de minage! Chaque objet de collection est accompagné d'une carte assortie et d'un code à balayer pour débloquer un skin exclusif dans la Place de marché Minecraft1.

Cube Big Mac - Extrait de la mer de sauce spéciale, ce bloc précieux tire son éclat radieux du fromage fondu et d'un petit pain aux graines de sésame grillé.

- Extrait de la mer de sauce spéciale, ce bloc précieux tire son éclat radieux du fromage fondu et d'un petit pain aux graines de sésame grillé. Zoiso ailée - Gardez un œil sur le ciel ou vous pourriez manquer la lève-tôt planant haut au-dessus des nuages avec une rare paire d'élytres.

- Gardez un œil sur le ciel ou vous pourriez manquer la lève-tôt planant haut au-dessus des nuages avec une rare paire d'élytres. Casque frites - Forgé à partir de la célèbre boîte à frites rouge, ce casque enchanté est réputé pour sa protection contre les amis qui tentent de vous voler votre dernière frite.

- Forgé à partir de la célèbre boîte à frites rouge, ce casque enchanté est réputé pour sa protection contre les amis qui tentent de vous voler votre dernière frite. Œuf Grimace - Émergeant des profondeurs d'un lait frappé violet, cet objet magique tire sa forme de l'œuf le plus convoité de tous.

- Émergeant des profondeurs d'un lait frappé violet, cet objet magique tire sa forme de l'œuf le plus convoité de tous. Potion gazeuse - L'effet électrisant de cette potion est aussi mystérieux que sa recette : une combinaison accidentelle de saveurs pétillantes fantastiques.

- L'effet électrisant de cette potion est aussi mystérieux que sa recette : une combinaison accidentelle de saveurs pétillantes fantastiques. Pique-Burger zombifié - On sait peu de choses sur ce personnage affamé qui apparaît tard dans la nuit et erre dans tous les biomes à la recherche de hamburgers.

Bâtissez votre monde… et votre Boîte, en y ajoutant la sauce enflammée du Nether

Les fans peuvent choisir un Big Mac, 10 Poulet McCroquettes ou un sandwich McÉpicé, accompagnés d'une portion moyenne de frites et d'une boisson de fontaine, format moyen, dans les restaurants participants du Canada, en commandant à l'avance dans l'appli McDonald's ou à la McLivraisonMD. Envie de piquant pour accompagner vos Poulet McCroquettesMD? Savourez-les avec la sauce enflammée du Nether. Offerte pour une durée limitée, cette sauce piquante au chili inspirée par le Nether propose d'ardents arômes de piment de Cayenne et de chili, équilibrés par des notes d'ail savoureux et une douceur subtile.

Et pour vous rafraîchir après votre voyage dans le Nether, offrez-vous un Lait glacé à la pomme fait avec un sirop aromatisé à la pomme au goût frais et sucré, mélangé à du lait glacé à la vanille onctueux.

Les familles et nos plus jeunes fans peuvent également se joindre à la fête grâce au Joyeux festin Minecraft, à partir du 1er avril. Chaque Joyeux festin est accompagné de 1 des 12 jouets Blockhead ou Block World inspirés du film, ou d'un livre d'activités Aventures Minecraft. L'emballage du jouet et du livre Joyeux festin comprend également un code à balayer* pour débloquer un jeu numérique exclusif où les joueurs peuvent entreprendre leur propre quête dans le monde d'Un film Minecraft au www.happymeal.com . Il y aura 12 jouets uniques, dont :

Blockheads - Mouton rose, Abeille, Squelette, Creeper, Évocateur, Dennis

Block Worlds - Bloc d'or et Dawn, Bloc d'herbe et lama, Bloc de redstone et Creeper, Bloc de diamant et Steve, Bloc de laine rose et mouton rose, Bloc de pierre et Garrett

Alors, rendez-vous dans votre restaurant McDonald's dès le 1er avril et joignez-vous à nous pour une aventure légendaire Un film Minecraft, jusqu'à épuisement des stocks.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

Au sujet d'Un film Minecraft

Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures présentent une production Vertigo Entertainment/On The Roam/Mojäng Studios : Un film Minecraft, réalisé par Jared Hess. Le film sera distribué par Warner Bros. Pictures dans le monde entier et par Legendary East en Chine, et sera diffusé en salles et en IMAX seulement en Amérique du Nord à partir du 4 avril 2025, et à l'international à partir du 2 avril 2025.

1 Pour une durée limitée. Jusqu'à épuisement des stocks. Dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Skins de jeu : des conditions s'appliquent. Aller à minecraft.net/mcdonalds. Jeu Minecraft (vendu séparément) et marché Minecraft requis. Un accès Internet et un compte Microsoft sont requis.

© 2025, McDonald's © 2025 WBEI and Legendary. © Mojang AB.

* Sauf au Québec.

SOURCE McDonald's Canada

Pour de plus amples renseignements : Équipe Impact Canada de McDonald's du Canada, [email protected]