Joignez-vous à McDonald's du Canada pour honorer les racines atlantiques du McFlurry avec de nouvelles saveurs, des œuvres d'art et des festivités tout l'été

TORONTO, le 10 juin 2025 /CNW/ - Aussi emblématique que la poutine et trônant au sommet des créations canadiennes les plus savoureuses, le McFlurry® célèbre cet été son 30e anniversaire! Créé en juin 1995 par Ron McLellan, un franchisé visionnaire de Bathurst au Nouveau-Brunswick, le McFlurry a vite troqué son humble statut de saveur locale au profit de celui de phénomène international, se retrouvant aujourd'hui dans 99 pays.

Signé Canada, avec amour : 30 délicieuses années pour le McFlurry® (Groupe CNW/McDonald's Canada)

Cet été, McDonald's du Canada invite les gens aux quatre coins du pays à se joindre à une fête ponctuée de nouvelles saveurs, d'œuvres d'art et d'un esprit tout canadien. « Le McFlurry, c'est plus qu'un dessert. C'est une représentation de l'esprit d'innovation du Canada et une source de fierté nationale », explique Ron McLellan, franchisé de McDonald's du Canada et inventeur du McFlurry.

S'il a conquis les cœurs sur la scène internationale, le McFlurry puise ses racines dans les provinces de l'Atlantique. Pour marquer cette grande étape, McDonald's du Canada invite ses clients à célébrer l'innovation et l'esprit de communauté incarnés par le McFlurry en se laissant tenter par ce dessert et en savourant une bouchée de notre unique histoire canadienne. « J'ai créé le McFlurry pour répandre de la joie, se souvient M. McLellan. De le voir être adopté partout dans le monde, c'est comme un rêve. »

Le goût des célébrations : nouvelles saveurs au menu

Célébrez le McFlurry tout l'été avec une explosion de nouvelles saveurs offertes pour une durée limitée! Les Canadiens et Canadiennes pourront marquer l'occasion avec un McFlurry Gâteau d'anniversaire, fait de lait glacé à la vanille onctueux, de morceaux glacés de pâte à biscuits à saveur de gâteau avec confettis et d'un sirop à saveur de gâteau d'anniversaire. Ils pourront aussi se laisser tenter par le riche McFlurry Gâteau au fromage, qu'ils pourront garnir de quatre façons : fraises, chocolat fondant, caramel ou Oreo. Plus tard cet été, McDonald's du Canada proposera, jusqu'à épuisement des stocks, une nouvelle saveur pour aider ses clients à affronter la chaleur estivale. Chaque McFlurry est fait avec des produits laitiers canadiens à 100 %, témoignage de l'engagement de McDonald's à utiliser des ingrédients de qualité provenant du Canada.

De l'art et des desserts : pleins feux sur l'originalité de la côte Est

En l'honneur du lieu de naissance du McFlurry, McDonald's du Canada lance sa campagne « Une création de la côte Est ». Pour célébrer la région où tout a commencé, sept artistes de la côte Est se sont vu confier le mandat de créer et produire des œuvres inspirées du McFlurry dans leurs techniques respectives. Ces créations du 30e anniversaire du McFlurry mettront en valeur la culture dynamique et la fougue des provinces de l'Atlantique et cultiveront la fierté en faisant rayonner des talents locaux.

Les artistes de la campagne sont :

Vanessa Thomas, peinture et médias mixtes, Nouvelle-Écosse

Adam McNamara, sculpture sur bois, Nouvelle-Écosse

Cynthia DeCoste, peinture, Nouveau-Brunswick

Janice Goguen & Les Hookeuses du Bor'de'lo, tapis au crochet, Nouveau-Brunswick

Sarah Nicole Dart , cyanographie, Île-du-Prince-Édouard

, cyanographie, Île-du-Prince-Édouard Jill O'Reilly , mosaïque de vitraux, Terre-Neuve-et-Labrador

, mosaïque de vitraux, Terre-Neuve-et-Labrador Jonathan et Elizabeth White , courtepointe, bois flotté et peinture, Terre-Neuve-et-Labrador

McFlurry : le saviez-vous?

Le McFlurry a été créé le 7 juin 1995 à Bathurst , au Nouveau-Brunswick, par le franchisé de McDonald's du Canada , Ron McLellan.

, au Nouveau-Brunswick, par le franchisé de McDonald's du , Ron McLellan. Son nom est inspiré de la bourrasque de neige ( flurry ), cet instant froid et empreint de possibilités, où l'on essaie d'attraper un flocon sur sa langue, qui ravive les sens et propage la bonne humeur.

), cet instant froid et empreint de possibilités, où l'on essaie d'attraper un flocon sur sa langue, qui ravive les sens et propage la bonne humeur. Le tout premier McFlurry, garni de biscuits Oreo, demeure aujourd'hui l'une de nos saveurs les plus prisées.

Le restaurant de Ron McLellan à Bathurst , au Nouveau-Brunswick, proposait six saveurs lors du lancement : Oreo, Smarties, Coffee Crisp, Crispy Crunch, SKOR et Fudgee-O.

, au Nouveau-Brunswick, proposait six saveurs lors du lancement : Oreo, Smarties, Coffee Crisp, Crispy Crunch, SKOR et Fudgee-O. La variation préférée de Ron McLellan est caramel avec une double dose d'Oreo!

est caramel avec une double dose d'Oreo! Parmi les saveurs que l'on retrouve ailleurs dans le monde, citons Baci® Perugina® en Italie, matcha au Japon et Durian Crunch à Singapour.

