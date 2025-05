Dans un marché du travail compétitif où le taux de chômage des jeunes atteint 14,1 % à l'échelle nationale, les emplois formateurs sont très prisés

TORONTO, le 12 mai 2025 /CNW/ - McDonald's du Canada et ses franchisés indépendants recrutent à hauteur de 20 000 nouveaux employés en vue de l'achalandage estival, en amont d'une saison où de nombreux Canadiens prévoient prendre la route pour voir du pays. Cette annonce survient dans la foulée de l'enquête du mois d'avril sur la population active publiée par Statistique Canada, qui brossait un tableau inquiétant du chômage chez les jeunes, dont les chiffres sont au-delà de deux fois plus élevés que la moyenne nationale.

« Je suis à la recherche d'employés qui ont envie d'apprendre et d'acquérir des compétences qu'ils conserveront toute leur vie, déclare Jean-Simon Ross, franchisé McDonald's à Sept-Îles et Port-Cartier. Chez McDo, nous offrons un environnement inclusif, dynamique et rempli d'opportunités, ainsi qu'une expérience reconnue comme un excellent atout pour le CV et véritablement le meilleur premier emploi. »

Au-delà de la paie, des compétences recherchées et transférables

McDonald's, pour qui 1 Canadien sur 10* a déjà travaillé au cours de sa vie, est un véritable tremplin à plus d'un égard. Qu'ils en soient à leur premier emploi ou sur la voie d'une carrière, les membres de l'équipe développent de précieuses aptitudes professionnelles qu'ils pourront appliquer dans d'autres contextes, comme le travail d'équipe, le leadership, l'agilité, la résilience et la prise de décision - le tout au sein d'un environnement inclusif.

Collectivement, les restaurants McDonald's sont l'un des plus grands employeurs de jeunes au Canada. Les employés ont accès à une formation de classe mondiale et à de nombreux programmes de bourses d'études qui ouvrent des débouchés.

Chez McDonald's, chaque membre de l'équipe compte

Plus de 90 % des restaurants McDonald's du Canada sont détenus par des franchisés qui sont bien ancrés dans leur collectivité. Par conséquent, les employés - dont 70 % ont moins de 24 ans - travaillent au sein d'une équipe locale, dans un environnement dynamique et orienté sur les clients. En outre, qui dit travail en restaurant dit flexibilité pour adapter les horaires aux plans familiaux et saisonniers.

Erin Moore, chef des Ressources humaines de McDonald's du Canada, est catégorique : « Dans nos restaurants, chaque employé est important, que vous soyez dans la cuisine à préparer l'un de nos produits emblématiques ou au comptoir en train de demander à un client s'il souhaite faire un don à l'OMRM en arrondissant son total. C'est l'une de nos priorités de développer, chez les équipes des restaurants, des compétences essentielles qui peuvent servir maintenant, mais aussi plus tard dans leur carrière. Et c'est vrai quel que soit l'emploi occupé. Que vous cherchiez à donner le coup d'envoi à votre carrière ou à gravir les échelons au sein de l'entreprise, il y a une équipe pour vous chez McDonald's. »

Les candidats intéressés peuvent chercher les emplois à pourvoir dans un restaurant près de chez eux à emplois.mcdonalds.ca.

