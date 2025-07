Annemarie Swijtink est nommée présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada

Michèle Boudria, actuellement présidente et chef de la direction, part à la retraite après 40 ans au sein de McDonald's

Annemarie Swijtink, directrice générale de McDonald's des Pays-Bas, est annoncée comme successeure

TORONTO, le 15 juill. 2025 /CNW/ - McDonald's du Canada a annoncé aujourd'hui qu'Annemarie Swijtink, actuellement directrice générale de McDonald's des Pays-Bas, a été nommée présidente et chef de la direction. Michèle Boudria, actuellement présidente et chef de la direction, a annoncé son départ à la retraite après une impressionnante carrière de 40 ans au sein de l'entreprise. La passation des pouvoirs aura lieu le 1er septembre 2025.

Célébrons l'héritage de 40 ans de Michèle Boudria

Michèle a été une leader transformationnelle au cours de sa carrière chez McDonald's. Ayant amorcé son parcours avec McDonald's en 1984 à titre d'équipière au Québec, Michèle a occupé plusieurs postes senior dans nos bureaux régionaux, nationaux et internationaux, dont celui de directrice générale de McDonald's des Pays-Bas, avant de devenir la première femme à occuper le poste de présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada en 2022.

Leader axée sur les personnes, Michèle a joué un rôle essentiel dans la croissance des résultats commerciaux tout en favorisant une culture axée sur le perfectionnement du talent et l'excellence opérationnelle, tout cela avec intention. Son héritage comprend la création de partenariats solides avec les franchisés, la promotion de la mission de McDonald's de nourrir et de soutenir les collectivités canadiennes, et l'avancement passionné des initiatives d'inclusion au sein de l'organisation.

« Nous transmettons à Michèle notre plus sincère appréciation à l'aube de sa retraite bien méritée. Sa remarquable carrière de 40 ans au sein de McDonald's n'est rien de moins qu'inspirante, déclare Manu Steijaert, président des marchés internationaux. Le talent de Michèle pour cultiver des relations de confiance a profondément façonné l'entreprise canadienne. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants de ses innombrables contributions et du partenariat étroit que nous avons partagé. Michèle, tu seras toujours une partie précieuse de la famille McDonald's. »

Regard sur l'avenir : Annemarie Swijtink est nommée présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada

Michèle est remplacée par Annemarie Swijtink, qui se joint à McDonald's du Canada en provenance des Pays-Bas, où elle occupe le poste de directrice générale depuis juin 2022.

Annemarie a commencé sa carrière chez McDonald's à titre d'équipière et a gravi les échelons au siège social de McDonald's des Pays-Bas dès 2006. Depuis cette époque, elle a occupé des rôles stratégiques de plus en plus élevés dans les domaines du marketing, de l'engagement numérique des clients, de l'impact et de l'analyse des données.

« Ayant travaillé avec Annemarie pendant de nombreuses années, j'ai eu le privilège d'être témoin de l'incidence qu'elle a eue sur notre marque et nos équipes, déclare Manu Steijaert, président des marchés internationaux. Son leadership a non seulement conduit à la croissance de l'entreprise néerlandaise, obtenant des résultats exceptionnels en termes de ventes et de parts de marché, mais sa vision stratégique et son approche collaborative font d'elle la personne idéale pour s'appuyer sur cet élan et propulser la marque au Canada vers un avenir passionnant. »

Leader enthousiaste et axée sur la collaboration, Annemarie a une feuille de route impressionnante sur le plan de la stratégie et de l'exécution. Très appréciée des franchisés néerlandais, elle a fait preuve d'un leadership axé sur les personnes qui a favorisé des relations solides et stimulé la croissance des talents et des équipes. Elle apporte au Canada une compréhension approfondie de l'entreprise McDonald's, une passion pour les clients de McDonald's et un engagement envers la collaboration.

« Je suis incroyablement honorée d'accéder au poste de présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada. Mon parcours chez McDonald's a commencé en tant qu'équipière de 15 ans à Deventer, et ce fut un privilège de grandir au sein d'une marque emblématique au fil des ans, mentionne Annemarie Swijtink. Déménager des Pays-Bas au Canada représente un emballant nouveau chapitre pour moi et ma famille et j'ai hâte de faire partie de la vibrante communauté canadienne. J'ai hâte de rencontrer l'équipe talentueuse ici et de travailler ensemble pour continuer à construire l'avenir prometteur de McDonald's au Canada. »

