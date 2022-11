TORONTO, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Les invités de Tim Hortons qui ont envie d'une collation salée ou d'un accompagnement pour leur repas peuvent maintenant savourer un nouveau produit fraîchement préparé tout au long de la journée dans les restaurants du Canada.

Les nouvelles Bouchées Tim sont de délicieux feuilletés salés au bon goût de beurre, remplis d'une délicieuse garniture crémeuse, et offerts en deux saveurs : ail et fines herbes, et jalapeño.

« Nous travaillons constamment sur de nouveaux produits dans notre cuisine laboratoire et nous voulions créer un produit que nos invités avaient demandé : une option pour les moments où on n'a pas envie d'une collation sucrée, mais plutôt d'une collation salée, feuilletée et copieuse, au bon goût de beurre », explique le chef Tallis Voakes, directeur en innovation culinaire chez Tim Hortons.

« La nouvelle plateforme des Bouchées Tim reflète notre expertise dans les produits de boulangerie et les pâtisseries, et elle offre à nos invités de nouvelles expériences gustatives irrésistibles. Je suis vraiment ravi de les voir arriver en restaurant et j'ai très hâte que nos invités y goûtent! »

Fraîchement préparées tout au long de la journée, les Bouchées Tim peuvent être dégustées comme collation ou combinées à un bon bol de chili et à votre boisson Tim préférée pour un délicieux repas léger.

