Tim Hortons®, la LPHF(MC) et Barbie® font équipe pour les nouvelles poupées Barbie de hockey, en collaboration avec les légendes Sarah Nurse et Marie‑Philip Poulin

Les poupées Barbie ® LPHF MC de Tim Hortons ® seront offertes dès le 11 août dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada . Vous pouvez déjà les trouver sur BoutiqueTim.ca et ca.shop.thepwhl.com/fr ( Canada ) et shop.thepwhl.com (États-Unis).





Pour célébrer le lancement des poupées Barbie® LPHFMC de Tim Hortons®, le restaurant Tim Hortons situé au 3157, rue Dundas Ouest à Toronto est passé du rouge Tim emblématique au rose Barbie et au violet qui représente la LPHF. Les invités pourront admirer cette fantastique transformation jusqu'au 13 août.

TORONTO, le 8 août 2025 /CNW/ - Elle tire! Elle marque! Elle défend sa cause!

Tim Hortons, la LPHF et Mattel, Inc. ont annoncé aujourd'hui le lancement des nouvelles poupées Barbie® LPHFMC de Tim Hortons®, qui seront offertes dès le 11 août dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada. Vous pouvez déjà les trouver en ligne sur BoutiqueTim.ca et les boutiques de la LPHF. Dans le cadre d'un engagement commun visant à améliorer l'accès des filles au hockey, Tim Hortons fera un don de 5 $ à la Fondation du Prix Grindstone pour chaque poupée Barbie® LPHFMC de Tim Hortons® vendue dans les restaurants participants et sur BoutiqueTim.ca, et la LPHF fera un don équivalent de 5 $ pour chaque poupée achetée sur sa boutique en ligne.

Gamme de poupées la plus inclusive sur le marché, Barbie continue d'encourager les jeunes enfants à se réaliser pleinement. Des études montrent que les filles qui participent à des sports d'équipe ont plus de chances de croire qu'elles ont tout ce qu'il faut pour vivre leur carrière de rêve, d'avoir davantage d'aspirations en leadership et de jouir d'une plus grande confiance en elles1.

Les deux poupées Barbie® LPHFMC de Tim Hortons® sont inspirées de super-étoiles de l'équipe Barbie et LPHF : Sarah Nurse et Marie-Philip Poulin, qui ont été reconnues comme modèles Barbie en 2020 pour avoir été des pionnières sur la glace et avoir fait tomber les barrières pour les femmes dans le monde du hockey. Chaque poupée Barbie, vendue à 34,99 $, est vêtue d'un chandail de hockey arborant les logos de Tim Hortons et de la LPHF, et est accompagnée d'un bâton de hockey, d'un casque et de patins.

Les partisans pourront célébrer le lancement des poupées Barbie® LPHFMC de Tim Hortons® de différentes façons, notamment :

Les membres FidéliTim qui achètent une poupée Barbie ® LPHF MC de Tim Hortons ® dans un restaurant Tim courront la chance de gagner une expérience exclusive le jour d'un match de la LPHF. Pour obtenir plus de détails et les renseignements du concours, visitez le timhortons.ca/hockey-barbie-fr.

LPHF de Tim Hortons dans un restaurant Tim courront la chance de gagner une expérience exclusive le jour d'un match de la LPHF. Pour obtenir plus de détails et les renseignements du concours, visitez le timhortons.ca/hockey-barbie-fr. À compter du 11 août, le beigne Barbie de la LPHF - un beigne en pâte à la levure trempé dans du fondant blanc et recouvert de vermicelles roses - et le RafraîchiTim Barbie ananas et fruit du dragon seront également offerts dans les restaurants Tim participants.

Le chandail à capuchon Barbie® de Tim peut être commandé sur BoutiqueTim.ca.

« Tim Hortons tire une grande fierté de son leadership en matière de hockey au Canada, notamment de la façon dont ses franchisés locaux appuient collectivement 100 000 jeunes joueuses dans les communautés du pays chaque année grâce au programme de Hockey Timbits. Nous sommes ravis de nous associer à Barbie, Sarah Nurse, Marie-Philip Poulin et la LPHF pour les nouvelles poupées Barbie de hockey de la LPHF de Tim Hortons. Nous sommes fiers que chaque poupée vendue dans un restaurant Tim et à la boutique de la LPHF donne lieu à un don à la Fondation du Prix Grindstone afin de contribuer à l'élimination des difficultés financières pour les filles qui veulent pratiquer ce sport. »

Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons

« Notre objectif est d'inspirer la prochaine génération de hockeyeuses en vendant ces poupées Barbie dans le cadre du partenariat avec Tim Hortons et la LPHF. Barbie entretient un partenariat de longue date avec Tim Hortons, fondé sur un engagement commun à inspirer les jeunes hockeyeuses. Barbie étant un partenaire officiel de la LPHF au Canada depuis sa saison inaugurale, il était naturel de réunir des marques ayant un objectif commun. Ces poupées Barbie reflètent notre engagement à défendre la conviction qu'une fille peut devenir tout ce qu'elle veut, notamment une hockeyeuse, sur la patinoire et ailleurs. »

Tara George, directrice nationale de Mattel Canada

« Les partisans de toute la ligue nous ont dit qu'ils avaient hâte de voir les poupées Barbie de hockey de la LPHF de Tim Hortons, ce qui fait de cette collaboration avec Tim Hortons et Barbie un choix idéal. Nous sommes particulièrement fiers que cette initiative change réellement les choses, car la Fondation du Prix Grindstone continue de transformer la vie des filles au Canada en aidant à éliminer les difficultés financières et à créer davantage de possibilités pour la prochaine génération de joueuses. »

Amy Scheer, vice-présidente directrice des opérations commerciales de la LPHF

« Nous sommes incroyablement reconnaissants envers Tim Hortons et la LPHF pour leur généreux soutien et pour avoir fait équipe avec Mattel afin de promouvoir le hockey féminin au Canada. En tant qu'organisme caritatif national, nous sommes fiers de nous associer à des organisations qui soutiennent l'égalité des sexes dans le sport et qui comprennent que les filles qui ont la possibilité de jouer au hockey gagnent en confiance, renforcent leur résilience et acquièrent des compétences en leadership. Cette collaboration permettra à plus de filles d'accéder à ce sport et de découvrir tout ce que la Fondation du Prix Grindstone a à offrir. »

Danielle Bell, présidente de la Fondation du Prix Grindstone

Des conditions s'appliquent. Aucun achat requis. Les résidents du Canada âgés de 13 ans ou plus (14 ans ou plus au Québec) peuvent participer. Version intégrale du règlement et détails sur la participation au https://www.timhortons.ca/hockey-barbie-fr. © Tim Hortons, 2025.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario. Depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À PROPOS DE MATTEL

Mattel est l'un des leaders mondiaux du jouet et du divertissement familial, et possède l'un des portefeuilles de marques les plus emblématiques au monde. Nous attirons les consommateurs et les partisans au moyen de notre portefeuille de franchises, parmi lesquelles figurent Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Thomas et ses amis, UNO®, Les Maîtres de l'Univers, Matchbox®, Monster High®, Polly Pocket® et Barney®, ainsi que d'autres marques populaires que nous possédons ou concédons sous licence, en partenariat avec des sociétés de divertissement mondiales. Nous proposons des jouets, du contenu, des produits de consommation, et des expériences numériques et en direct. Nos produits sont vendus en collaboration avec les plus grandes sociétés de vente au détail et de commerce en ligne du monde. Depuis sa création en 1945, Mattel est fière d'être un partenaire de confiance qui permet aux enfants de toutes les générations d'explorer le monde merveilleux de l'enfance et de réaliser leur plein potentiel. Visitez le site mattel.com.

À PROPOS DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE DE HOCKEY FÉMININ (LPHF)

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) est une ligue professionnelle de hockey sur glace nord-américaine qui regroupe les meilleures joueuses du monde. Elle se compose de huit équipes : Boston, Minnesota, Montréal, New York, Ottawa, Seattle, Toronto et Vancouver. Lancée le 1er janvier 2024, la LPHF a battu de nombreux records d'affluence et détient le record mondial pour un match de hockey féminin. En 2024, la LPHF a été reconnue par le Sports Business Journal comme la percée sportive de l'année et a obtenu la première place dans la toute première édition canadienne du Harris Poll, qui classe la réputation des entreprises. Visitez le site thepwhl.com/fr/ pour acheter des billets et des articles, et inscrivez-vous à l'infolettre de la LPHF pour recevoir les dernières nouvelles de la ligue. Suivez la ligue sur toutes les plateformes de médias sociaux (@thepwhlofficial).

LPHF, le logo de la LPHF et les logos des équipes de la LPHF sont des marques déposées de la LPHF. © PWHL 2025. Tous droits réservés.

À PROPOS DE LA FONDATION DU PRIX GRINDSTONE

La Fondation du Prix Grindstone est un organisme caritatif canadien enregistré qui fournit une aide financière aux filles de moins de 19 ans qui souhaitent jouer au hockey, mais qui ne peuvent le faire en raison de difficultés financières. Fondée en 2014 à Kelowna, en Colombie-Britannique, la Fondation du Prix Grindstone a accordé sa première subvention en 2015, et a depuis octroyé plus de 140 000 dollars d'aide financière pour les frais d'inscription des joueuses d'un bout à l'autre du Canada. Entièrement financée par les généreux dons du public, la Fondation du Prix Grindstone estime que toutes les filles devraient avoir les mêmes chances de pratiquer le sport qu'elles aiment. Son mandat est de contribuer à l'essor du hockey en soutenant diverses familles canadiennes d'un océan à l'autre pour faire en sorte que toutes les joueuses puissent pratiquer ce sport. Pour en savoir plus sur la Fondation du Prix Grindstone ou pour faire un don à cet organisme, veuillez visiter grindstoneaward.com et suivre Grindstone sur les médias sociaux (@GrindstoneAward).

