TORONTO, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Merci, Canada! Tim Hortons est fière d'annoncer que plus de 13 millions de dollars ont été recueillis pour les Camps de la Fondation Tim Hortons durant la campagne du Jour des camps cette année.

En recueillant plus de 275 millions de dollars depuis la création du Jour des camps, Tim Hortons a pu offrir à plus de 325 000 jeunes l'expérience des Camps Tim dans le cadre de programmes pluriannuels pour qu'ils puissent développer confiance et résilience, ainsi que d'autres compétences essentielles pour les aider à se réaliser pleinement.

Cette année, le Jour des campsMC de Tim Hortons a permis d’amasser plus de 13 millions de dollars pour les Camps de la Fondation Tim Hortons afin d’aider des jeunes issus de milieux défavorisés à réaliser leur plein potentiel (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nous remercions de tout cœur les nombreux invités de Tim qui ont généreusement soutenu le Jour des camps encore une fois cette année, ainsi que nos incroyables propriétaires de restaurants dans tout le pays d'avoir versé 100 % de leurs recettes du café chaud et du TimGlacé à notre Fondation », a déclaré Alex Schwan, président de Tim Hortons. « Merci de votre précieux soutien! Nous apportons une grande aide à des jeunes qui méritent d'avoir toutes les chances de réussir. »

Chaque année durant le Jour des camps, les propriétaires de restaurants Tim Hortons versent aux Camps de la Fondation Tim Hortons la totalité des recettes provenant du café chaud, du TimGlacé, des bracelets et du beigne du Jour des camps, des badges de don et des autres initiatives uniques qu'ils organisent pour amasser des fonds.

« Le dévouement et l'engagement des propriétaires en faveur du Jour des camps ainsi que la générosité des Canadiennes et Canadiens permettent à des milliers de jeunes d'accéder à des programmes qui les stimulent, les inspirent et changent leur vie », a déclaré Duncan Fulton, président du comité consultatif des Camps de la Fondation Tim Hortons. « Nous vous remercions de vous être mobilisés pour les jeunes qui en ont le plus besoin. Votre contribution aura des effets positifs cette année et pendant de nombreuses autres années. »

Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'appuyer les Camps Tim Hortons pendant l'année, consultez le www.campstimhortons.com.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

[email protected]