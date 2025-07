TORONTO, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Pour une durée limitée, votre restaurant Tim Hortons® propose une offre incroyable après 17 h : un repas à 8,99 $* que vous pouvez personnaliser comme bon vous semble pour satisfaire vos envies.

Jusqu'au 17 août dans les restaurants Tim participants, les invités peuvent créer leur propre offre du souper après 17 h pour aussi peu que 8,99 $ en choisissant un délicieux plat principal, un accompagnement et une boisson parmi les produits suivants :

C’est l’heure de souper chez TimMD : Pour une durée limitée, profitez d’une offre du souper à 8 99 $ après 17 h pour déguster un plat principal, un accompagnement et une boisson! (Groupe CNW/Tim Hortons)

PLAT PRINCIPAL

Nouveau sandwich Steak Suprême

N'importe quelle pizza sur pain plat (pepperoni, bacon plein-goût, poulet parmesan, tour du chapeau 3 viandes ou simplement fromage)

Wrap poulet, bacon et sauce ranch, wrap au poulet classique ou n'importe quel wrap-délice (poulet BBQ; poulet, coriandre et lime; légumes, coriandre et lime; poulet habanero ou légumes habanero)

ACCOMPAGNEMENT

Quartiers de pommes de terre avec sel de mer

Pain à l'ail

N'importe quel beigne classique

N'importe quel biscuit classique

Boîte de 4 TimbitsMD classiques

BOISSON (PETITE OU MOYENNE)

N'importe quel RafraîchiTim MD pétillant ou limonade

pétillant ou limonade Café chaud ou TimGlacé

Boisson chaude ou froide à base d'espresso

N'importe quel café infusé à froid

N'importe quel thé

« Nos nouvelles offres du souper à 8,99 $ après 17 h ont une valeur incroyable, en plus de rendre le processus de commande amusant en laissant chaque membre de la famille créer son propre trio composé de délicieux produits Tim au choix », a déclaré Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

* Les invités peuvent également se procurer un bol-délice comme plat principal pour 1 $ de plus. Ils peuvent aussi commander une boisson de grand format, moyennant un supplément.

* Taxes en sus. Offre de durée limitée dans les restaurants participants au Canada. Cette offre ne peut être combinée à d'autres rabais, trios ou offres. Plats principaux : wraps-délices, pizzas sur pain plat, Steak Suprême, ou wraps classiques. Bols-délices comme plats principaux, moyennant un supplément de 1 $. Accompagnements : pain à l'ail, 4 TimbitsMD, biscuits classiques, beignes classiques ou beignes gourmet. Boissons (petites ou moyennes) : limonade et RafraîchiTim limonade/pétillants, TimGlacé et cafés infusés à froid, cafés ou thés, boissons à base d'espresso, ou bouteille d'eau de source de 500 mL. Les substitutions entraînent des frais supplémentaires. Offre disponible en restaurant et sur l'appli. Offre non valable pour les commandes de livraison.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca

SOURCE Tim Hortons

[email protected]