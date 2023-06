Vote reporté : pas d'entente pour les syndicats du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - Les membres des syndicats du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges devaient se rencontrer aujourd'hui pour voter sur la recommandation du conciliateur. Malheureusement, l'assemblée générale prévue est reportée. En effet, les syndicats n'ont pas été en mesure de s'entendre avec l'employeur sur les conditions du retour au travail des employé-es. Pour eux, la direction du cimetière témoigne d'une fermeture complète et totale quant aux enjeux du protocole de retour au travail. Cette obstruction patronale bloque l'atteinte d'une entente entre les parties, ce qui a pour effet d'empêcher la présentation de la recommandation du conciliateur, qui était prévue aujourd'hui.

La possibilité pour les syndiqué-es de voter sur la recommandation, et surtout l'espoir de régler le conflit, est une fois de plus retardée. Les conditions de retour au travail sont essentielles dans la situation. Les travailleuses et les travailleurs ne peuvent adopter et signer une nouvelle convention collective sans établir les bases d'un retour avec l'employeur.

Pour Patrick Chartrand, président du syndicat de l'entretien du cimetière, « l'employeur met du sable dans l'engrenage. C'est frustrant pour les membres. En sortant à la dernière minute de nouvelles demandes sur les conditions du retour au travail, il ne respecte pas le processus de la négociation. C'est un manque de respect qu'il porte aux membres, mais aussi au conciliateur en chef et à la CSN. Pourtant, les membres sont prêts à tourner la page concernant certains aspects du conflit pour retourner au travail dans un climat sain et harmonieux ».

« Je m'adresse aujourd'hui à la direction de la Fabrique Notre-Dame : vous avez entre vos mains le pouvoir de régler ce conflit qui dure depuis trop longtemps. Les travailleuses et les travailleurs ont le droit de réclamer un retour au travail qui se fera dans le respect. Je vous invite à faire preuve de bonne foi pour qu'enfin, les familles puissent vivre leur deuil dignement », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« L'employeur, comme à son habitude, veut créer la confusion au sein des membres. Mais les travailleuses et les travailleurs sont encore debout et vont continuer à se battre. Ils peuvent compter sur nous pour ramer dans la bonne direction à leur côté », avance quant à elle Dominique Daignault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

« Je comprends la déception de toutes et de tous aujourd'hui, mais je sais que vous êtes solidaires. Votre mobilisation est exemplaire et la fédération vous appuie entièrement dans vos décisions », annonce aux membres Linda Tavolaro, secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

En grève depuis le 20 septembre dernier, le Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN compte 17 membres. Pour sa part, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN, responsable de l'entretien, rassemble environ 100 membres qui sont en grève depuis le jeudi 12 janvier 2023.

La Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN), à laquelle sont affiliés les deux syndicats du cimetière, compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65 000 membres qui œuvrent dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) regroupe près de 100 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec. La FEESP-CSN et le CCMM-CSN sont tous les deux affiliés à la CSN, qui regroupent plus de 330 000 membres.

