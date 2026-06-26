Voici le soleil... et le budget : Un sondage de la Banque CIBC révèle que les Canadiens privilégient des choix économiques cet été

Près des deux tiers (65 %) des Canadiens accordent la priorité à l'épargne plutôt qu'aux dépenses

TORONTO, le 26 juin 2026 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC indique que les Canadiens abordent l'été avec un souci accru d'économie : 65 % disent privilégier l'épargne plutôt que les dépenses.

Selon le sondage, les Canadiens sont déterminés à profiter de l'été, mais avec une vigilance accrue à l'égard de leurs finances -- priorisant l'épargne, revoyant leurs plans de voyage à la baisse et faisant en sorte que chaque dollar compte. Près de 8 répondants sur 10 (79 %) ont changé leurs habitudes de consommation en raison de l'augmentation du coût de la vie.

Les voyages demeurent dans les plans de nombreux Canadiens, mais leur organisation est de plus en plus dictée par les considérations de coût. Quatre Canadiens sur dix (39 %) prévoient voyager cet été, la plupart de ces déplacements (69 %) se faisant près de chez eux ou à l'intérieur du pays. En parallèle, 32 % se disent moins susceptibles de voyager en raison de la hausse des coûts.

« L'été n'a pas à être synonyme de dépenses excessives. Les Canadiens montrent qu'une planification judicieuse permet d'allier plaisir et saine gestion des finances », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification et conseil financiers, à la CIBC. « Ce qui se dégage des résultats cette année, c'est un mélange de prudence et de résilience. Les Canadiens s'adaptent, accordent la priorité à ce qui compte le plus pour eux et cherchent des moyens de profiter de la saison sans perdre de vue leurs objectifs financiers à long terme. »

Autres principales conclusions du sondage de la Banque CIBC :

69 % des Canadiens jugent être financièrement prêts à faire face aux dépenses de l'été;

des Canadiens jugent être financièrement prêts à faire face aux dépenses de l'été; 66 % préfèrent dépenser pour des expériences plutôt que pour des biens matériels;

préfèrent dépenser pour des expériences plutôt que pour des biens matériels; 62 % refusent de laisser les préoccupations économiques les empêcher de profiter de l'été;

refusent de laisser les préoccupations économiques les empêcher de profiter de l'été; 46 % disent qu'ils comptent diminuer leurs dépenses au quotidien pour limiter les effets du contexte économique actuel.

À propos du sondage :

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 10 au 15 mai 2026 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Renseignements : Katarina Milicevic, Affaires publiques à la Banque CIBC, [email protected] ou 416 362-3458