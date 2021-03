La ministre Joly a présenté les initiatives mises en place partout au pays pour contrer la pénurie d'enseignants dans les écoles de langue française en situation minoritaire et dans les programmes d'immersion et de français langue seconde

OTTAWA, ON, le 3 mars 2021 /CNW/ - Nos deux langues officielles, le français et l'anglais, sont une richesse et une source de fierté pour tous les Canadiens. C'est pourquoi nous appuyons et encourageons leur apprentissage, car le bilinguisme nous rassemble et nous distingue du reste du monde.

Aujourd'hui, lors d'une activité virtuelle en compagnie de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, de l'Association canadienne des commissions/conseils scolaires et de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a témoigné de l'importance d'appuyer des projets qui favorisent le recrutement et la rétention d'enseignants au Canada. En effet, depuis la mise en place en 2019 de la Stratégie de recrutement et de rétention d'enseignants dans les écoles de langue française en situation minoritaire et dans les programmes d'immersion et de français langue seconde, le Canada a déjà investi 46,5 millions de dollars dans des projets visant à éliminer la pénurie d'enseignants dans ces écoles et programmes partout au pays.

Cette annonce s'inscrit dans la suite logique de la publication, le 19 février dernier, du document Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, qui présente la vision du gouvernement du Canada pour une réforme du régime linguistique canadien. Parmi les priorités du gouvernement, on retrouve celle d'encourager l'offre d'apprentissage des deux langues officielles et l'appui aux institutions des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Favoriser l'accès à une éducation en français dès la petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire, et à des programmes d'immersion et de français langue seconde pour la majorité anglophone, sont des moyens concrets d'atteindre ces objectifs.

Nos deux langues officielles sont une fierté pour les Canadiens. En soutenant des projets qui contribuent à améliorer l'accès à l'enseignement en français et à l'apprentissage du français, le gouvernement du Canada réaffirme son soutien à tous les francophones et les francophiles qui font chaque jour le choix d'apprendre, de vivre et de parler en français. Ces programmes sont déterminants pour assurer la vitalité du français partout au Canada, tout en permettant à nos enfants de grandir et de s'épanouir dans un pays qui fait la promotion de nos deux langues officielles.

Le gouvernement est fier des investissements faits jusqu'à maintenant et souhaite poursuivre le travail en continuant d'appuyer les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les organismes qui développent des projets liés à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'apprentissage de la langue seconde.

Citations

« Le français est fragilisé, certes, mais bien vivant partout au pays, notamment grâce au travail des enseignants qui jouent un rôle essentiel auprès des jeunes. C'est pourquoi nous croyons qu'il est si important de les appuyer, car ils demeurent au premier rang de la protection et de la promotion du français. Plus que jamais, le gouvernement fédéral désire jouer son rôle afin de combattre les pénuries d'enseignants au pays. C'est non seulement essentiel pour respecter notre engagement collectif à construire un Canada bilingue, mais aussi pour garantir la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

Les faits en bref

Selon le Recensement de 2016 de Statistique Canada, les communautés francophones hors Québec représentent 3,8 p. 100 de la population, et le taux de bilinguisme des anglophones hors Québec est de 6,8 p. 100. Selon les projections pour 2036, le pourcentage de francophones hors Québec pourrait chuter à 3 p. 100, et le taux de bilinguisme national augmenter seulement chez les francophones du Québec.

Selon Statistique Canada, le nombre d'élèves inscrits dans les programmes d'immersion a augmenté de 47,8 p. 100 de 2006-2007 à 2016-2017, tandis que le nombre d'élèves inscrits dans des écoles francophones en milieu minoritaire a augmenté de 14,3 p. 100.

Dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir, le gouvernement du Canada investit 62,6 millions de dollars sur 4 ans pour appuyer le recrutement et la rétention d'enseignants dans les écoles de langue française en situation minoritaire, ainsi que dans les programmes d'immersion française et de français langue seconde.

Le Plan d'action pour les langues officielles comprend un investissement de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, y compris 500 millions de dollars en nouveau fonds pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Le 19 février dernier, la ministre Joly a présenté les intentions du gouvernement du Canada sur la modernisation et le renforcement de la Loi sur les langues officielles et des instruments connexes dans le document Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada. Ce document propose un éventail de changements et de nouvelles mesures afin d'établir un nouvel équilibre en matière linguistique au pays.

Liens connexes

Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Programmes d'appui aux langues officielles : Stratégie de recrutement et de rétention d'enseignants pour les écoles de langue française en situation minoritaire et dans les programmes d'immersion et de français langue seconde

Communiqué de presse : Le gouvernement du Canada aide à remédier à la pénurie d'enseignants en français partout au pays

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected], 613-295-3617; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca