Cette année, pour les Fêtes, chaque format de gobelets à boissons chaudes est conçu différemment, la collection comprenant des gobelets blancs et rouges. Les touches graphiques fantaisistes incluent un renne au nez en forme de cœur, des arbres de Noël avec une base en forme de tasse à café, des ornements en forme de beignes, des couronnes et des bonshommes de neige. Les boîtes de beignes et les sacs de livraison arborent également les nouveaux éléments graphiques amusants des Fêtes de cette année.

« Chaque année pour les Fêtes, nos invités s'attendent à des surprises de notre part, et nous sommes heureux de dévoiler aux amoureux de Tim le nouvel emballage de cette année, notre menu festif et une gamme d'idées-cadeaux et d'articles pour le bas de Noël », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Le traditionnel dévoilement annuel de nos gobelets et emballages, de notre menu et de nos marchandises des Fêtes marque une période de l'année amusante qui inspire les sourires et la bonne humeur et nous prépare tous à répandre l'esprit des Fêtes. »

Cette année, les boissons des Fêtes incluent un chocolat chaud et un chocolat chaud blanc, tous deux à la canne de bonbon et garnis de crème fouettée et d'écorce à la menthe poivrée. Les pâtisseries des Fêtes, quant à elles, comprennent un beigne de rêve forêt-noire avec garniture et un muffin choco-noisettes avec garniture.

Les restaurants participants offriront également ce mois-ci une gamme d'articles des Fêtes à offrir en cadeau, notamment des tasses en céramique sur le thème des Fêtes et une décoration d'arbre assortie, ainsi que des gobelets festifs en acier inoxydable.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

