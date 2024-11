À la demande générale, le menu de Tim pour les Fêtes comprend à nouveau une gamme de produits aromatisés au Baileys sans alcool, notamment le chocolat chaud de rêve Baileys, le café à la crème Baileys, le latte Baileys, le cappuccino glacé Baileys, ainsi que le beigne de rêve crème Boston Baileys.

Parmi les autres produits du menu des Fêtes, vous pourrez retrouver le beigne de rêve explosion de saveurs caramel et brownie, le muffin au chocolat chaud, le brownie double chocolat, et les chocolats chauds à la canne de bonbon, les préférés des invités.

Commencez votre magasinage des Fêtes au Tim près de chez vous! Nous offrons une gamme d'idées-cadeaux amusantes sous le thème de Tim, y compris une décoration d'arbre, une boule à neige, un camion jouet, des peluches, des bougies parfumées et plus encore!

TORONTO, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Vive le Tim des Fêtes!

Les saveurs du temps des Fêtes sont arrivées dans les restaurants Tim Hortons! Notre menu des Fêtes de cette année comprend la délicieuse gamme de produits aromatisés au Baileys sans alcool, à savourer durant toute la saison.

Vive le Tim des Fêtes! Le menu des Fêtes de Tim Hortons est de retour, y compris les produits aromatisés au Baileys sans alcool (Groupe CNW/Tim Hortons) Vive le Tim des Fêtes! Votre restaurant Tim près de chez vous regorge d’idées cadeaux amusantes pour votre magasinage des Fêtes: une décoration d’arbre, une boule à neige, un camion jouet, des peluches, des bougies parfumées et plus encore! (Groupe CNW/Tim Hortons)

Combinant les saveurs emblématiques des classiques de Tim et le goût décadent du Baileys, la gamme de produits aromatisés au Baileys sans alcool comprend les produits suivants : le chocolat chaud de rêve Baileys, le café à la crème Baileys, le latte Baileys, le cappuccino glacé Baileys, ainsi que le beigne de rêve crème Boston Baileys.

Le menu des Fêtes comprend aussi le beigne de rêve explosion de saveurs caramel et brownie, le brownie double chocolat, et le muffin au chocolat chaud avec une garniture à la guimauve.

De plus, que serait le temps des Fêtes sans un bon chocolat chaud à la canne de bonbon ou un chocolat chaud blanc à la canne de bonbon de Tim?

« C'est toujours une période amusante de l'année lorsque nous lançons notre menu et nos emballages des Fêtes pour célébrer avec nos invités. Nous sommes ravis de servir une gamme de produits aromatisés au Baileys sans alcool cette année encore », a déclaré Carolina Berti, vice-présidente du marketing et de l'innovation chez Tim Hortons.

« Nous sommes également fiers de reprendre notre campagne du biscuit sourire des Fêtes, pour une semaine à partir du 18 novembre, et ainsi répandre la gentillesse avec nos invités partout au Canada. Jusqu'au 24 novembre, 100 % des recettes de biscuit sourire des Fêtes seront versées à des organismes caritatifs et communautaires partout au Canada, y compris les Camps de la Fondation Tim Hortons. »

« Nous sommes ravis de répéter la collaboration entre Tim Hortons et Baileys pour offrir aux Canadiens et Canadiennes toute nouvelle façon de savourer le goût riche et festif du Baileys dans une gamme de produits sans alcool », a déclaré Nadia Niccoli, chef du marketing de Diageo Canada.

« Suite à la belle réussite de l'année dernière, nous rehaussons l'expérience en 2024 en offrant le nouveau chocolat chaud de rêve Baileys, un favori du temps des Fêtes parfait pour toutes les occasions qui plaira assurément! »

Vous pouvez également visiter un Tim près de chez vous et commencer votre magasinage des Fêtes. Lors de votre prochaine tournée Tim, vous pourrez vous procurer toute une gamme de cadeaux des Fêtes inspirés de Tim Hortons, y compris une décoration d'arbre, une boule à neige, un camion jouet, des peluches gobelet de café et beignes, des bougies parfumées et une variété de tasses et gobelets. De plus, vous pouvez remplir les bas de Noël de votre famille ou créer de beaux paniers-cadeaux avec un assortiment de produits TimMD à la maison, tels que le café mélange hivernal, le chocolat chaud à la canne de bonbon et les capsules K-Cup compatibles avec les machines Keurig de mélange hivernal.

ET ENCORE PLUS DE NUTELLA CHEZ TIM!

Nous avons une bonne nouvelle pour les amateurs de Nutella! Les invités de Tim ont adoré la gamme de boissons et de pâtisseries au Nutella lancée cet été. Ce délicieux partenariat a été prolongé! Les invités de Tim pourront continuer à déguster le café infusé à froid au Nutella, le biscuit de rêve au Nutella et le croissant avec Nutella jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à épuisement des stocks.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 700 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

[email protected]