Visite du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire en Alberta pendant le Stampede de Calgary

OTTAWA, ON, le 3 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra en Alberta du 5 au 9 juillet afin de rencontrer des producteurs et visiter leurs exploitations, de visiter d'importantes installations de transformation agricole, de consulter des intervenants et de rencontrer des chefs de file du gouvernement et de l'industrie.

5 juillet - Calgary (Alberta)

Le ministre MacDonald visitera des entreprises agroalimentaires et des parcs d'engraissement locaux.

6 juillet - Calgary (Alberta)

Le ministre MacDonald visitera une exploitation agricole locale, où il rencontrera également des intervenants et participera à des consultations avec l'industrie des cultures de l'Alberta.

Il participera également à divers événements des industries du bœuf, de l'agroentreprise et du commerce afin d'entendre les points de vue des intervenants et de promouvoir le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

7 juillet - Calgary (Alberta)

Le ministre MacDonald visitera des fermes et des ranchs de la région afin de recueillir directement les commentaires des producteurs au sujet de leurs activités.

Il visitera un centre d'innovation agricole pour en apprendre davantage sur les innovations locales axées sur les exploitations agricoles qui voient le jour dans la région.

Il échangera également avec des intervenants des industries des cultures fourragères, des prairies et du bœuf.

8 juillet - Calgary (Alberta)

Le ministre MacDonald assistera au Congrès international des éleveurs de bétail (International Livestock Congress) et rencontrera des chefs de file de l'industrie aux échelles régionale, nationale et internationale afin de discuter des enjeux et des possibilités dans le secteur.

Il visitera les terrains du Stampede, où il rencontrera des intervenants, des producteurs et des représentants d'agroentreprises afin d'en apprendre davantage sur leurs activités et leurs récents succès.

Lors de sa visite au Stampede, le ministre MacDonald fera l'annonce d'un financement à l'appui de l'industrie du bœuf.

Il poursuivra ses échanges avec les milieux de l'agriculture, du bœuf et des affaires.

9 juillet - Calgary (Alberta)

Le ministre MacDonald s'entretiendra avec des transformateurs et des fabricants agroalimentaires locaux afin d'en apprendre davantage sur leurs activités à valeur ajoutée dans les secteurs de la vente en gros, de la vente au détail et des services alimentaires.

Il rencontrera des représentants de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Calgary pour discuter des avancées en matière de bien-être animal et de prévention des blessures, de médecine équine et d'outils d'agriculture de précision.

Il visitera également un ranch local et poursuivra ses échanges avec des intervenants clés de l'industrie de l'élevage bovin.

Nous invitons les médias qui souhaitent rencontrer le ministre MacDonald pendant sa visite à communiquer avec nous.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes‑ressources: Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]