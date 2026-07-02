Avis aux médias - Visite du ministre MacDonald à Kelowna

Nouvelles fournies parAgriculture et Agroalimentaire Canada
02 juil, 2026, 15:24 ET
OTTAWA, ON, le 2 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra à Kelowna, en Colombie-Britannique, pour rencontrer des intervenants clés du secteur agricole et agroalimentaire. Le ministre MacDonald et l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député de Kelowna, visiteront l'exploitation Days Century Growers afin de souligner la Stratégie nationale de sécurité alimentaire, puis répondront aux questions après la visite.
Date
Le 3 juillet 2026
Heure
De 14 h 20 à 14 h 35, heure du Pacifique
Lieu
Days Century Growers
2225, Burtch Road
Kelowna (Colombie-Britannique) V1Y 7Z5
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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada
SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada
Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]
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