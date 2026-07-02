Avis aux médias - Visite du ministre MacDonald à Kelowna

OTTAWA, ON, le 2 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra à Kelowna, en Colombie-Britannique, pour rencontrer des intervenants clés du secteur agricole et agroalimentaire. Le ministre MacDonald et l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député de Kelowna, visiteront l'exploitation Days Century Growers afin de souligner la Stratégie nationale de sécurité alimentaire, puis répondront aux questions après la visite.

Date

Le 3 juillet 2026

Heure

De 14 h 20 à 14 h 35, heure du Pacifique

Lieu

Days Century Growers

2225, Burtch Road

Kelowna (Colombie-Britannique) V1Y 7Z5

Suivez-nous sur Facebook, X, YouTube, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]