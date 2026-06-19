Le ministre MacDonald annonce le lancement du nouveau volet de soutien communautaire du Fonds des infrastructures alimentaires locales à l'appui de la sécurité alimentaire au Canada

GATINEAU, QC, le 19 juin 2026 /CNW/ - La sécurité alimentaire signifie avoir un accès fiable à des aliments salubres, nutritifs et abordables. C'est pourquoi, conformément à la Stratégie nationale de sécurité alimentaire récemment annoncée, le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates pour que la population canadienne, en particulier les personnes les plus vulnérables, sache que son prochain repas restera facilement accessible.

Aujourd'hui, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé à Moisson Outaouais le lancement du volet de soutien communautaire du Fonds des infrastructures alimentaires locales, un nouveau programme de 20 millions de dollars qui vise à aider les banques alimentaires et d'autres organismes nationaux, régionaux et locaux à acheter et à distribuer des aliments nutritifs aux familles dans le besoin.

Le volet de soutien communautaire utilise un modèle de distribution supplémentaire des fonds qui permet à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) de tirer parti de l'expertise d'un nombre limité d'organismes sans but lucratif (bénéficiaires initiaux) avec un réseau établi de banques alimentaires et d'autres organismes communautaires (bénéficiaires finaux).

AAC s'appuiera sur l'expertise des bénéficiaires initiaux pour sélectionner les bénéficiaires finaux à financer. Les bénéficiaires initiaux admissibles sont invités à présenter une demande dès aujourd'hui, le 19 juin à midi (HNE), et jusqu'au 9 juillet 2026 à 23 h 59 (HNE).

Citations

« Notre gouvernement cherche à s'assurer que tous les Canadiens se sentent en sécurité dans notre système alimentaire. Grâce au volet de soutien communautaire, nous nous appuyons sur le travail important déjà accompli par les banques alimentaires et les organismes communautaires de l'ensemble du pays pour aider les Canadiens qui sont confrontés à l'insécurité alimentaire. En soutenant les organisations de première ligne, nous faisons en sorte que les familles puissent accéder rapidement à des aliments salubres et nutritifs. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La sécurité alimentaire repose sur des partenariats solides entre les gouvernements, les organisations communautaires et les dirigeants locaux. Grâce au volet de soutien communautaire du Fonds des infrastructures alimentaires locales, nous aidons les organismes de confiance à étendre leur portée et à mieux répondre aux besoins uniques des collectivités qu'ils servent. Cet investissement renforcera les réseaux alimentaires locaux et contribuera à la résilience du système alimentaire pour la population canadienne. »

- Sophie Chatel, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les organismes de la région de l'Outaouais travaillent fort pour aider les personnes et les familles qui font face à l'insécurité alimentaire. Ce nouveau financement contribuera à renforcer les réseaux communautaires, à améliorer l'accès à des aliments nutritifs et à fournir aux organismes locaux les outils dont ils ont besoin pour mieux servir les résidents. Je suis fier de l'investissement annoncé ici, dans notre région, là où les organismes communautaires travaillent sans relâche chaque jour pour s'assurer que les personnes et les familles ont accès au soutien dont elles ont besoin. »

- Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation

« Avec les besoins en aide alimentaire qui atteignent des niveaux sans précédent au pays, cette annonce arrive à un moment charnière. Les organisations de première ligne font face à une demande croissante chaque jour et requièrent des ressources concrètes pour continuer à soutenir les personnes et les familles dans le besoin. Nous sommes très heureux d'avoir le soutien du gouvernement du Canada et nous nous réjouissons de cet investissement qui contribuera à renforcer la sécurité alimentaire dans nos communautés. »

- Marie-Pier Chaput, directrice des communications, Moisson Outaouais

Faits en bref

Un engagement du gouvernement du Canada d'abord annoncé le 26 janvier 2026, le nouveau programme du volet de soutien communautaire de 20 millions de dollars est officiellement mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire .

. La Stratégie nationale de sécurité alimentaire vise à aider la population canadienne à avoir l'assurance que ses aliments resteront abordables, disponibles et produits ici, au pays. Elle met l'accent sur le soutien aux agriculteurs, aux transformateurs et aux travailleurs qui produisent les aliments qui se retrouvent chaque jour dans nos assiettes. Elle investit également dans l'innovation et le renforcement des chaînes d'approvisionnement afin que le Canada puisse produire davantage de ses propres aliments et mieux relever les défis futurs.

Dans le budget de 2025, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il rendrait permanent le Programme national d'alimentation scolaire, lequel fournit des repas à quelque 400 000 enfants chaque année et permet aux familles participantes ayant deux enfants à l'école d'économiser environ 800 $ par année en épicerie.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]