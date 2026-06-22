Le gouvernement du Canada investit dans de nouvelles technologies antimicrobiennes pour améliorer la santé de la volaille au Canada

VANCOUVER, BC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le soutien à l'innovation en santé animale est au cœur des efforts déployés par le Canada pour assurer la durabilité et la résilience à long terme de notre système alimentaire. Les recherches visant à trouver des solutions de rechange aux antibiotiques aident le secteur de la volaille à s'adapter aux défis changeants, à promouvoir la salubrité des aliments et à renforcer la confiance des consommateurs.

Aujourd'hui, Wade Grant, député de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé l'octroi d'une somme pouvant atteindre 892 122 $ à Amphoraxe Life Science inc. dans le cadre du volet Projets du programme Agri-science. Ce financement permettra d'accélérer la mise au point et la mise à l'essai de nouvelles formulations prometteuses de peptides antimicrobiens pour contrer les menaces importantes qui pèsent sur la santé de la volaille.

Amphoraxe Life Sciences mettra au point des solutions à base de peptides antimicrobiens pour remplacer les antibiotiques conventionnels servant à contrôler l'E. coli pathogène aviaire et Salmonella Enterica. Dans le cadre du projet, l'équipe sélectionnera, produira et évaluera rigoureusement jusqu'à dix formulations candidates ayant recours à des méthodes de production durables afin de confirmer leur innocuité et leur efficacité pour la volaille.

En mettant au point ces outils innovants, le projet vise à aider les agriculteurs à assurer la santé des élevages, à réduire la dépendance aux antibiotiques traditionnels et à relever le défi croissant de la résistance aux antimicrobiens. Cet investissement soutient un approvisionnement alimentaire solide, sûr et résilient pour la population canadienne tout en améliorant le bien-être des animaux.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans la recherche qui soutient la mise au point de nouveaux outils scientifiques pour les agriculteurs et les producteurs alimentaires du Canada alors que nous travaillons à lutter contre la résistance aux antimicrobiens. De tels projets aideront les agriculteurs à protéger la santé de la volaille, à améliorer la salubrité des aliments et à réduire le besoin en antibiotiques de notre système alimentaire. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Je suis heureux de voir que notre gouvernement appuie l'innovation locale qui profite à la fois à nos agriculteurs et à nos collectivités. Des solutions comme celles développées par Amphoraxe Life Sciences visent à aider les éleveurs de volaille à garder leurs animaux en bonne santé, à protéger notre approvisionnement alimentaire et à faciliter l'accès des Canadiens à une volaille de haute qualité qui est élevée de manière durable. »

- Wade Grant, député de Vancouver Quadra

« Cet investissement souligne l'engagement de notre gouvernement à soutenir l'innovation canadienne et à garantir un approvisionnement alimentaire sûr et résilient. En soutenant des solutions fondées sur la science, comme celle présentée aujourd'hui, nous travaillons ensemble pour offrir aux producteurs des outils durables et efficaces leur permettant de relever les défis auxquels ils sont confrontés. »

- Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville

« La résistance aux antimicrobiens érode progressivement l'efficacité des antibiotiques sur lesquels les éleveurs de volaille comptent depuis des décennies. Dans le cadre de ce projet, nous utilisons la génomique avancée, l'IA et le génie des peptides pour construire une nouvelle boîte à outils fabriquée au Canada afin que les éleveurs puissent assurer la santé de leurs animaux, protéger la sécurité alimentaire et rester compétitifs sans dépendre des antibiotiques traditionnels. »

- Inanc Birol, Ph. D., responsable scientifique, scientifique émérite, BC Cancer; professeur de médecine génétique, Université de la Colombie-Britannique; CSC, Amphoraxe Life Sciences inc.

« Un tel soutien permet à des entreprises canadiennes de transformer des données scientifiques solides en produits concrets qui profitent aux agriculteurs et aux consommateurs. En proposant des solutions de rechange aux antibiotiques à base de peptides, nous pouvons lutter contre la résistance aux antimicrobiens tout en créant des emplois de grande valeur et des technologies exportables, ici au Canada. »

- Fatih Birol, PDG, Amphoraxe Life Sciences inc.

Faits en bref

Amphoraxe Life Sciences inc., dont les bureaux se trouvent à Vancouver (Colombie-Britannique), développe des technologies peptidiques ayant recours à l'IA comme solutions de rechange de prochaine génération aux antibiotiques pour l'élevage du bétail.

Ce projet est le fruit d'une collaboration entre Amphoraxe Life Sciences inc., la Provincial Health Services Authority et l'Université de Victoria.

Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) est un accord quinquennal (de 2023 à 2028) de 3,5 milliards de dollars conclu entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à accroître la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Le programme Agri-science, offert dans le cadre du PCA durable, vise à accélérer l'innovation en finançant et en appuyant des activités scientifiques et de la recherche précédant la mise en marché qui servent les intérêts du secteur agricole et agroalimentaire et de la population canadienne.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]