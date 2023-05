OTTAWA, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a le privilège d'annoncer que Son Excellence Guðni Th. Jóhannesson, président de l'Islande, et Mme Eliza Reid effectueront une visite d'État au Canada du 29 mai au 1er juin 2023.

Pendant leur séjour au Canada, le président et Mme Reid se rendront à Ottawa, à Halifax, à St. John's et à Toronto.

Le Canada et l'Islande, amis de longue date et alliés dont les peuples sont unis par des liens étroits, cherchent à faire progresser leurs priorités communes, notamment la coopération dans l'Arctique, l'ordre international fondé sur des règles, l'égalité entre les sexes, les droits de la personne, la résilience des jeunes, la préservation des langues, la sécurité énergétique et la lutte contre les changements climatiques. En 2022, les deux pays ont célébré 75 ans de relations diplomatiques.

Les visites d'État sont un élément essentiel pour la consolidation des relations internationales et la poursuite des objectifs diplomatiques du Canada.

Cette visite, qui s'inscrit dans le prolongement de la visite de la gouverneure générale en Islande en 2022, contribuera au resserrement des liens qui unissent le Canada et l'Islande. Le président et son épouse seront accompagnés de la très honorable Lilja Alfreðsdóttir, ministre de la Culture et des Affaires commerciales, ainsi que de fonctionnaires islandais et de représentants du milieu d'affaires.

Un programme détaillé des activités et des événements auxquels participeront la gouverneure générale et le président sera publié ultérieurement.

