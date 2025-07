OTTAWA, ON, le 1er juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, nous réfléchissons à la notion de notre identité canadienne. Au cours de la dernière année, les Canadiens et Canadiennes ont fait résonner leur voix et démontré une résilience et une unité exceptionnelles, reflétant ainsi toute la fierté de notre nation souveraine. D'un océan à l'autre, j'ai eu le privilège de rencontrer des personnes aimables, compatissantes et déterminées.

Le pays que nous célébrons aujourd'hui est façonné par les liens que nous tissons, par les aspirations que nous cultivons et par nos réalisations collectives. Nous avons tant de raisons de ressentir de la fierté. Puissions-nous continuer à enrichir collectivement nos communautés grâce à nos perspectives uniques.

Alors que nous célébrons la fête du Canada, renforçons notre mentalité d'ouverture, d'apprentissage et de soutien mutuel. Main dans la main, continuons à façonner un Canada à l'image de notre identité.

Mary Simon

