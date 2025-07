OTTAWA, ON, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite à Iqaluit, au Nunavut, du 7 au 9 juillet 2025, dans le cadre de la quatrième et dernière étape de sa Tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale. Lancée officiellement à Terre-Neuve-et-Labrador en juillet 2024, cette tournée met en lumière les pratiques exemplaires en matière de santé mentale et de bien-être dans les communautés nordiques du Canada.

Pendant son séjour à Iqaluit, la gouverneure générale participera aux célébrations de la Fête du Nunavut, visitera des organisations locales mettant en valeur la culture inuite et l'importance des connaissances traditionnelles au moyen de programmes éducatifs et axés sur le territoire, et en apprendra davantage sur les effets des changements climatiques dans l'Arctique ainsi que sur le travail essentiel d'organisations comme la Garde côtière canadienne en matière d'intervention environnementale.

Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium (NFMTC)

La gouverneure générale rencontrera des étudiants qui ont fréquenté le NFMTC et discutera avec eux de leur formation préparatoire à l'emploi dans le secteur maritime. Les étudiants présenteront des exemples d'applications pratiques de leur formation et démontreront leur maîtrise des techniques essentielles de pêche et de navigation.

En savoir plus sur le Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium [en anglais seulement]

Visite au Tukisigiarvik Centre

Dans le cadre de sa Tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale, la gouverneure générale visitera le Tukisigiarvik Centre, où elle rencontrera des personnes qui participent à des programmes de santé mentale et de bien-être fondés sur les traditions et les pratiques culturelles inuites. Au cours de sa visite, la gouverneure générale entendra des témoignages de personnes qui ont trouvé dans ces programmes un moyen de se fortifier par la culture.

En savoir plus sur le Tukisigiarvik Centre [en anglais seulement]

674, chemin Palaugaa

Visite au Centre de ressources Piruqatigiit

La gouverneure générale visitera le Centre de ressources Piruqatigiit, lauréat du Prix Inspiration Arctique 2024-2025. Au fil de sa visite, la gouverneure générale découvrira Ajunngittutit, un programme d'apprentissage alternatif qui, axé sur la culture des Inuits et fondé sur leurs connaissances traditionnelles, honore et préserve la culture inuite tout en préparant les participants à leur réussite future.

En savoir plus sur le Centre de ressources Piruqatigiit [en anglais seulement]

Visite au Qaujigiartiit Health Research Centre

La gouverneure générale visitera le Qaujigiartiit Health Research Centre, qui conjugue les connaissances inuites et la science occidentale dans son approche de la recherche en santé. La gouverneure générale découvrira les divers ateliers et possibilités de formation que le centre offre aux habitants du Nunavut.

En savoir plus sur le Qaujigiartiit Health Research Centre [en anglais seulement]

Table ronde de la Tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale

Dans le cadre de cette visite, la gouverneure générale sera l'hôte d'une table ronde qui réunira des personnes ayant fait face à des problèmes de santé mentale, des experts en la matière et des acteurs du changement, qui feront part de leurs expériences afin de sensibiliser le public aux pratiques innovantes dans ce domaine.

Activités dans le cadre de la Fête du Nunavut

La gouverneure générale participera aux célébrations de la Fête du Nunavut et y prononcera une allocution.

Terrain de l'école de Nakasuk

