QUÉBEC, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Le tiers des Canadiennes et des Canadiens n'a pas d'assurance dentaire, et bon nombre de ces personnes ne sont peut-être pas en mesure de consulter un professionnel de la santé buccodentaire parce que les services de soins dentaires sont trop chers. Ce manque d'accès à des soins de santé essentiels peut contribuer à de graves problèmes de santé. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour éliminer les obstacles financiers aux soins dentaires pour les familles qui en ont le plus besoin.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, était aujourd'hui au Centre dentaire Montcalm, à Québec, pour discuter de la nouvelle prestation dentaire canadienne provisoire, dont les demandes ont commencé à être acceptées la semaine dernière. Cette prestation permet aux familles admissibles de recevoir des paiements directs, non imposables, pouvant atteindre 650 $ par année par enfant admissible de moins de 12 ans pendant deux ans (jusqu'à 1 300 $) pour les services de soins dentaires.

À ce jour, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a reçu plus de 36,000 demandes et les familles canadiennes ont déjà reçu des paiements.

Voici la liste des critères que les demandeurs doivent absolument remplir pour bénéficier de cette prestation :

Avoir un enfant (ou des enfants) de moins de 12 ans au 1 er décembre 2022 et recevoir actuellement l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) pour cet enfant;

décembre recevoir actuellement l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) pour cet enfant; Avoir un revenu familial net rajusté inférieur à 90 000 $;

Ne pas avoir accès à un régime privé de soins dentaires pour leur enfant;

Avoir produit leur déclaration de revenus de 2021;

Avoir engagé ou avoir à engager des dépenses pour des services de soins dentaires pour leur enfant entre le 1er octobre 2022 et le 30 juin 2023, dont les coûts ne sont pas entièrement couverts ou remboursés par un autre programme dentaire mis en place par un autre ordre de gouvernement.

Les parents admissibles peuvent demander la prestation dentaire canadienne rapidement et facilement en passant par le portail Mon dossier de l'ARC. Les personnes qui présentent une demande en ligne et qui sont inscrites au dépôt direct peuvent recevoir leur paiement dans les cinq jours ouvrables. Les personnes qui sont incapables de faire une demande en ligne peuvent appeler notre nouvelle ligne téléphonique spécialisée, au 1-800-715-8836, pour remplir leur demande avec l'aide d'un agent.

Tant que cette prestation dentaire canadienne provisoire sera en place, le gouvernement du Canada poursuivra son travail d'élaboration d'un programme pancanadien complet de soins dentaires à long terme.

« La Prestation dentaire canadienne aide déjà des familles à payer pour des soins dentaires pour leurs enfants. Cette prestation aidera encore plus d'enfants au Québec à obtenir un sourire plus éclatant et à améliorer leur santé buccodentaire. Des paiements sont maintenant versés à des parents et à des tuteurs admissibles partout au pays, ce qui se traduit par plus d'argent dans leurs poches au moment où ils en ont le plus besoin. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé du Canada

La carie dentaire est la maladie chronique juvénile évitable la plus courante, tant au Canada que dans le monde.

que dans le monde. Le traitement des problèmes dentaires est la principale cause de chirurgie d'un jour sous anesthésie générale pour les enfants de moins de 5 ans au Canada .

. Selon les signalements en 2010, 57 % des enfants de 6 à 11 ans avaient ou avaient eu une carie.

Dans le budget de 2022, le gouvernement s'est engagé à verser 5,3 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022- 2023, et 1,7 milliard de dollars par la suite, pour offrir des soins dentaires aux Canadiennes et aux Canadiens qui n'y ont pas accès en raison des coûts élevés.

