Les rails de cryptomonnaies stables permettent des transferts fiduciaires plus rapides et moins coûteux pour la trésorerie, la paie, les envois de fonds et plus encore, en particulier dans les régions mal desservies par les réseaux bancaires traditionnels

MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - Nuvei a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses capacités mondiales de transfert d'argent, permettant des paiements plus rapides et plus rentables vers des comptes bancaires dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents où les infrastructures traditionnelles sont souvent à l'origine de retards et d'inefficacités.

En tirant parti des rails de cryptomonnaies stables pour faciliter le transfert de valeur en arrière-plan, Nuvei offre aux entreprises un nouveau moyen puissant de transférer des fonds fiduciaires à l'étranger avec plus de rapidité, d'efficacité et de rentabilité, ce qui contribue à réduire la dépendance à l'égard d'intermédiaires coûteux qui retardent souvent les paiements dans les régions mal desservies.

Cette capacité s'appuie sur la suite complète de solutions de paiement mondial de Nuvei, qui comprend déjà les virements bancaires directs, les réseaux de paiement en temps réel, les portefeuilles électroniques et les réseaux de cartes. Les entreprises peuvent désormais approvisionner des comptes bancaires virtuels à l'aide de rails locaux, contournant ainsi les virements SWIFT plus lents et plus coûteux.

Une fois approvisionnés, les fonds sont transférés à l'étranger à l'aide de la technologie des chaînes de blocs, ce qui permet un règlement le jour même ou le lendemain. Dans le pays du bénéficiaire, les institutions financières locales se connectent aux réseaux de paiement nationaux pour effectuer le paiement directement sur les comptes bancaires des destinataires en monnaie fiduciaire, même dans les régions où les services bancaires correspondants traditionnels sont inefficaces ou indisponibles.

« Notre mission est de simplifier et d'accélérer les mouvements d'argent à l'échelle mondiale afin que les entreprises puissent se concentrer sur leur croissance, a déclaré Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Grâce à cette extension, nous offrons à nos clients la possibilité de transférer des fonds entre des comptes en monnaie fiduciaire, au-delà des frontières, plus rapidement et à moindre coût que jamais. En utilisant des rails de cryptomonnaies stables en arrière-plan, nous proposons une alternative moderne et efficace aux méthodes de règlement traditionnelles, particulièrement utile dans les économies à croissance rapide où des infrastructures obsolètes freinent les entreprises. »

Les capacités de paiement étendues de Nuvei prennent en charge un large éventail de cas d'utilisation :

Transferts interentreprises , tels que le transfert rapide et efficace de fonds entre filiales internationales.

, tels que le transfert rapide et efficace de fonds entre filiales internationales. Paiements à un tiers , pour les paiements de fournisseurs ou les factures transfrontalières importantes.

, pour les paiements de fournisseurs ou les factures transfrontalières importantes. Paiements à plusieurs tiers, essentiels pour des cas d'utilisation tels que la paie mondiale, les paiements aux vendeurs sur les places de marché ou les programmes de transfert de fonds, qui sont indispensables pour les entreprises basées sur des plateformes et les entreprises de technologie financière sur les marchés émergents.

Cette approche coordonne également plusieurs fournisseurs de devises afin de garantir les taux de change les plus compétitifs, ce qui permet aux entreprises confrontées à la volatilité des devises, un défi auquel sont confrontées de nombreuses entreprises opérant dans les régions en développement, de réaliser des économies supplémentaires et de gagner en transparence.

La nouvelle option de paiement en monnaie fiduciaire s'intègre parfaitement à la plateforme mondiale existante de Nuvei, qui prend en charge plus de 200 marchés avec un règlement local dans 150 devises. Elle complète la gamme étendue de solutions de paiement de Nuvei, qui comprend les virements bancaires, les réseaux de paiement en temps réel, les portefeuilles électroniques et les réseaux de cartes, offrant ainsi aux entreprises la flexibilité dont elles ont besoin pour atteindre leurs destinataires, même dans les zones rurales, mal desservies par les banques ou où les coûts sont élevés.

Alors que la demande de paiements transfrontaliers plus rapides, moins coûteux et plus fiables continue d'augmenter, Nuvei reste déterminée à fournir une infrastructure qui permet aux entreprises d'opérer et de se développer à l'échelle mondiale en toute confiance, en particulier sur les marchés émergents qui représentent la prochaine frontière du commerce numérique.

À propos de Nuvei

Nuvei accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, consultez le site www.nuvei.com.

