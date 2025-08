Les commerçants américains et canadiens bénéficient désormais d'une prévision des frais d'interchange par transaction, d'une visibilité en temps réel sur les règlements et d'une expérience mondiale unifiée pour toutes les opérations de paiement

MONTRÉAL, le 31 juill. 2025 /CNW/ -- Nuvei a annoncé aujourd'hui l'extension de sa plateforme mondiale exclusive de compensation et de règlement aux États-Unis et au Canada, modernisant ainsi son infrastructure nord-américaine. Cette mise à niveau permet à la région de se conformer à la norme mondiale de Nuvei, et offre aux commerçants un rapprochement plus rapide, une plus grande transparence et une meilleure rentabilité.

Grâce à cette expansion, les commerçants ont accès aux mêmes informations en temps réel et aux mêmes rapports détaillés que ceux disponibles sur le réseau mondial de Nuvei, le tout via une expérience unique et unifiée. Au moment de l'autorisation, ils peuvent désormais voir le coût réel de chaque transaction, grâce à des données prévisionnelles sur les frais d'interchange par transaction. Les premiers utilisateurs font état d'une réduction de 60 % du temps de rapprochement manuel, d'une diminution des demandes de renseignements liés aux frais et d'un nombre de points de données par transaction plus de huit fois supérieur à celui des anciens systèmes par lots. Cela permet un rapprochement plus rapide, simplifie les pistes d'audit et la conformité, et permet aux équipes de se concentrer sur la croissance plutôt que sur les investigations manuelles.

Les commerçants d'Amérique du Nord ont également accès à quatre rapports financiers avancés qui n'étaient auparavant disponibles que dans d'autres régions, notamment les rapports de solde, le récapitulatif des règlements, les rapports de rétrofacturation et les rapports de mouvements, ce qui leur permet d'obtenir des informations plus détaillées et de meilleures prévisions de trésorerie.

« La modernisation de notre infrastructure nord-américaine grâce à nos capacités de compensation et de règlement exclusives est une étape importante pour Nuvei, a déclaré Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Les commerçants aux États-Unis et au Canada opèrent désormais sur la même plateforme que nos clients sur d'autres marchés mondiaux, ce qui leur confère la transparence, la cohérence et le contrôle nécessaires pour croître plus rapidement et être compétitifs à l'échelle mondiale. Cette mise à jour profite également aux entreprises internationales opérant en Amérique du Nord en unifiant leur vision dans toutes les régions, en supprimant les obstacles et en favorisant une efficacité à l'échelle mondiale. »

Amélioration de la transparence et de la visibilité des frais d'interchange

La plateforme exclusive de Nuvei offre aux commerçants une visibilité en temps réel, au niveau des transactions, sur la façon dont les fonds sont transférés et réglés, y compris des informations par transaction sur les frais d'interchange grâce à des données prédictives. Cela élimine les conjectures dans les prévisions, la tarification et la planification des marges, aidant ainsi les commerçants à réduire les erreurs, à améliorer leur rentabilité et à mieux anticiper leur rendement financier.

Les règles et la logique de rapprochement sont automatiquement mises à jour, ce qui élimine les tâches manuelles et permet aux équipes financières d'accéder à des données plus précises et plus opportunes. Nuvei met également à l'essai un modèle de tarification basé sur l'IA afin d'aider les commerçants à mieux prévoir et optimiser leurs coûts de transaction.

La gestion des rétrofacturation est désormais entièrement intégrée au panneau de contrôle Nuvei. Grâce à une connexion directe aux réseaux de cartes, les commerçants bénéficient d'une visibilité complète sur le cycle de vie des rétrofacturations, y compris la possibilité de télécharger des pièces justificatives et d'interagir directement avec les agents pour contester les litiges et résoudre les problèmes plus rapidement.

Une vue globale unifiée grâce au panneau de contrôle Nuvei

Toutes les capacités de compensation et de règlement sont gérées via le panneau de contrôle Nuvei, une interface intuitive à connexion unique qui offre aux commerçants une visibilité de bout en bout sur tous les marchés, tous les types de paiement et toutes les devises.

Cela élimine les outils fragmentés et les processus régionaux, et les remplace par une expérience utilisateur cohérente et une structure d'établissement de rapports unifiée. Les équipes financières et opérationnelles passent moins de temps à résoudre les incohérences ou à enquêter sur les divergences, et consacrent davantage de temps à la mise en œuvre de la stratégie.

Qu'ils gèrent des opérations mondiales ou se concentrent sur l'Amérique du Nord, les commerçants bénéficient de pistes d'audit améliorées, d'un rapprochement simplifié et d'une cohérence mondiale évolutive. Les données au niveau des transactions fournissent la granularité nécessaire pour suivre les écarts, analyser les structures tarifaires et aligner les opérations financières sur tous les marchés.

Les bases d'une future plateforme innovante

Cette expansion s'appuie sur les investissements récents de Nuvei dans des capacités d'acquisition locale directe au Canada et dans les services de débit sans code PIN et de routage au moindre coût, soutenant ainsi l'objectif plus large de l'entreprise qui consiste à mettre en place une plateforme de paiement mondiale entièrement intégrée, à réduire la dépendance vis-à-vis de tiers, à augmenter les taux d'approbation et à permettre des opérations plus prévisibles et riches en données.

Cette modernisation ouvre également la voie à des innovations à venir, notamment des flux de règlement programmables, des outils d'optimisation de la trésorerie, des paiements en temps réel et des capacités de compensation de nouvelle génération telles que la prise en charge des actifs numériques et des stablecoins, qui permettront aux commerçants de transférer plus rapidement leurs fonds, de réduire leurs coûts et de saisir de nouvelles occasions de croissance à l'échelle mondiale.

À propos de Nuvei

Nuvei accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et plus de 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, consultez le site www.nuvei.com .

Personne-ressource :

Relations publiques

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/Nuvei_logo_Logo.jpg

SOURCE Nuvei