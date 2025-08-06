Une marque emblématique s'ajoute à la liste croissante des commerçants en expansion mondiale depuis Hong Kong qui font affaire avec Nuvei

MONTRÉAL, le 7 août 2025 /CNW/ - Nuvei a annoncé aujourd'hui que Chow Sang Sang Holdings International Limited (HKEX: 116), l'un des bijoutiers les plus emblématiques de la Chine élargie, a choisi sa plateforme mondiale de paiements pour stimuler la prochaine phase de sa croissance internationale, en particulier en Amérique du Nord.

Nuvei a récemment obtenu un permis d'exploitant de services monétaires (MSO) à Hong Kong, ce qui lui permet d'offrir des services locaux d'acquisition et de règlement dans l'un des marchés d'Asie les plus importants sur le plan stratégique. Cela renforce également l'engagement à long terme de Nuvei à l'égard de l'Asie-Pacifique, où elle continue d'accroître sa présence sur le terrain en Chine élargie, au Japon, à Singapour et en Australie.

À mesure que Chow Sang Sang accélérera sa transformation des paiements numériques, Nuvei offrira des expériences de paiement fluides, sécurisées et entièrement localisées pour soutenir la croissance internationale de la marque. Grâce à l'intégration unique à la plateforme de Nuvei, le bijoutier accède aux services suivants :

Acquisition locale dans 50 marchés

Prise en charge de plus de 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs

Liens directs avec les réseaux de cartes mondiaux pour accroître les taux d'approbation et réduire les difficultés liées au paiement

« Alors que nous prenons de l'expansion à l'échelle internationale, en particulier en Amérique du Nord, nous avions besoin d'un partenaire en paiements qui partage notre engagement en faveur de l'excellence, a ajouté Mme Genevieve Chow, directrice des marques à Chow Sang Sang. La plateforme de Nuvei, ses connaissances locales et sa portée mondiale nous permettent d'offrir l'expérience de premier ordre à laquelle nos clients s'attendent, en ligne et en magasin. Ce partenariat est un élément clé de notre stratégie omnicanal. »

Cette annonce survient dans un contexte d'essor de l'achat en ligne de luxe. Les ventes mondiales de bijoux en ligne devraient passer de 105,6 G$ en 2024 à 166 G$ d'ici 2029, soit un TCAC de 16 %. Aux États-Unis seulement, les ventes de bijoux en ligne devraient passer de 22,5 G$ à 37,9 G$ au cours de la même période, soit un triplement depuis 2017[1].

« Les marques de produits de luxe comme Chow Sang Sang relèvent la barre pour le commerce électronique mondial, a déclaré Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Elles ont besoin de partenaires en mesure de leur fournir une infrastructure intelligente qui correspond au niveau de perfectionnement de leur marque. Grâce à notre permis d'exploitant de services monétaires et à l'expansion de notre présence en Asie-Pacifique, nous sommes fiers de soutenir les sociétés les plus ambitieuses de la région grâce à des technologies de paiement conçues pour être utilisées à grande échelle. »

Chow Sang Sang, qui exploite plus de 900 boutiques autogérées en Chine continentale, dans les régions de Hong Kong, de Macao et de Taïwan, commercialise un portefeuille de marques très prisées, dont CHOW SANG SANG, PROMESSA, MINTYGREEN et EMPHASIS.

Le bijoutier se joint à une liste croissante de marchands établis à Hong Kong dans divers secteurs verticaux -- notamment les compagnies aériennes, l'hôtellerie, les jeux vidéo, les agences de voyages en ligne, le stationnement automobile et les bornes de recharge pour VE -- qui ont récemment choisi Nuvei pour accroître leurs activités à l'échelle mondiale. Nuvei soutient déjà l'expansion en Asie-Pacifique de chefs de file comme Shein, Temu et Charles & Keith.

