VIRAGE VERT - LES SADC DE L'OUTAOUAIS REÇOIVENT UNE AIDE DE 390 000$ DU GOUVERNEMENT DU CANADA POUR ACCÉLÉRER LE VIRAGE VERT

FORT-COULONGE, QC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Pontiac, Sophie Chatel, au nom de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une contribution non remboursable de 390 000$ aux trois SADC de l'Outaouais pour accélérer le virage vert des PME.

« Nos petites et moyennes entreprises sont les piliers de notre économie. Il est important de les assister afin qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. C'est pour cela que je suis très fière d'annoncer cette contribution non remboursable aux trois SADC de l'Outaouais qui vont accompagner nos entreprises dans leur virage vert. Il est primordial d'outiller nos entreprises afin qu'ils puissent exceller dans l'économie de demain. » Sophie Chatel, député de Pontiac

« Nous prenons des mesures concrètes pour aider les collectivités et les petites entreprises à accélérer le virage vert du Québec. Avec cet appui, nous donnons les moyens aux SADC de l'Outaouais d'accompagner encore plus d'organisations dans l'adoption de pratiques écoresponsables et de technologies propres. Les SADC contribuent ainsi à l'atteinte des objectifs de notre gouvernement en matière d'économie verte et durable. » L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

Cette aide financière arrive à point pour les Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) de l'Outaouais, qui intègrent le développement durable depuis plusieurs années dans leurs projets de développement économique local et dans leurs interventions auprès des entreprises. Cet appui de DEC leur permettra de continuer d'appuyer les entreprises afin qu'elles améliorent leur performance environnementale et économique ainsi que les collectivités dans le cadre de leurs projets de développement économique local en développement durable.

« La SADC Pontiac a accompagné la croissance et le développement durable d'entreprise comme celle de la Pourvoirie Domaine du Lac Bryson. L'industrie touristique revêt une grande importance pour la croissance future de notre région et nous continuerons à offrir le soutien et les ressources nécessaires à tous les entrepreneurs qui souhaitent prendre le virage vert. » Ken Pack, Vice-président - SADC Pontiac

« La protection de nos ressources pour la succession de notre entreprise a toujours été une priorité, c'est pourquoi nous accordons une attention particulière chez Domaine du Lac Bryson à notre environnement naturel lorsqu'il s'agit de gérer notre population de pêcheurs et d'animaux sauvages. Il est tout aussi important pour nous d'encourager et de soutenir autant que possible notre économie locale. » - Denis Lebrun, Domaine du Lac Bryson

Les SADC de l'Outaouais ont mené plusieurs projets de développement durable au cours des dernières années. Leur proximité avec les entrepreneurs et les intervenants économiques les positionnent comme des acteurs clés dans les différentes initiatives de lutte aux changements climatiques et de réduction des gaz à effets de serre. Ce programme permettra de répondre aux besoins des petites entreprises et des collectivités pour de l'accompagnement et de l'expertise en développement durable.

