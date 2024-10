Nespresso Canada ouvre la voie avec son programme RENOUVEAU

MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Le magasinage de seconde main n'est pas près de disparaître. Selon un nouveau sondage de Nespresso Canada, trois quarts des Canadiens (74 %) ont acheté des produits de seconde main lors des 12 derniers mois, indiquant que les consommateurs ont adopté cette façon de magasiner. Dans une ère dans laquelle la durabilité et les réflexions financières sont bien souvent en premier plan, ils se tournent vers le magasinage de seconde main, car non seulement cela leur permet d'épargner de l'argent (66 %), c'est aussi mieux pour l'environnement (68 %). Puisque trois Canadiens sur cinq (58 %) affirment aimer donner une deuxième vie aux produits grâce au magasinage de seconde main, cela démontre que les entreprises ont de nombreuses occasions de se joindre au mouvement et aider à faire une différence.

VIRAGE AU SECONDE MAIN : DES OPTIONS PLUS ABORDABLES ET DURABLES DEMANDÉES AUX ENTREPRISES PAR LES CANADIENS, SELON UN NOUVEAU SONDAGE DE NESPRESSO (Groupe CNW/Nestle Nespresso SA) Nespresso Canada ouvre la voie avec son programme RENOUVEAU. (Groupe CNW/Nestle Nespresso SA)

Les consommateurs s'attendent à bien plus des producteurs

Ce nouveau sondage révèle que trois Canadiens sur quatre (76 %) croient que les organisations doivent accueillir ce mouvement à bras ouverts et fournir davantage d'efforts envers la réparation et la remise à neuf de leurs produits. Plus de la moitié (55 %) sont plus enclins à soutenir des organisations qui remettent à neuf et réparent leurs produits et à acheter auprès d'elles. Pourtant, ce service ne semble pas largement disponible pour le moment : le tiers seulement des Canadiens (34 %) ont entendu parler de marques offrant des programmes de remise à neuf ou de reconditionnement. Tendre vers les options durables ouvre également la porte à la croissance en affaires puisque trois quarts (76 %) des Canadiens ont exprimé de l'intérêt à acheter un produit remis à neuf par le producteur d'origine.

Changer vers le seconde main, sans changer d'idée

L'intérêt envers les programmes de remise à neuf dirigés par les marques est encore plus élevé pour certains produits, surtout ceux avec des composantes électriques importantes, comme les petits électroménagers. En fait, plus de la moitié des Canadiens (56 %) seraient à l'aise d'acheter un petit électroménager de seconde main du producteur d'origine, sachant qu'il serait en bon état de fonctionnement (65 %).

Les obstacles principaux auxquels font face les Canadiens lors de l'achat d'un petit électroménager, y compris d'un particulier, sont les doutes reliés à son état (57 %) et la garantie limitée (53 %). Heureusement, les entreprises ont le pouvoir de surmonter ces obstacles et offrir des programmes qui répondent réellement aux besoins des clients. Cela dit, les attentes demeurent élevées : les Canadiens s'attendent à un rabais (71 %) et un produit en parfait état (64 %) lorsqu'ils achètent directement de la source.

Un vent de RENOUVEAU avec Nespresso

Nespresso a récemment lancé son programme RENOUVEAU au Canada, qui permet aux amateurs de café partout au pays d'offrir une deuxième vie à des machines à café Nespresso sélectionnées et d'acheter des machines reconditionnées sans faire de compromis sur la qualité. En plus d'offrir une option plus responsable, les machines du programme RENOUVEAU répondent aux mêmes standards de qualité que tous les produits Nespresso, et sont garanties au même titre que nos machines neuves.

« Les Canadiens ont parlé : ils cherchent, plus que jamais, à donner une deuxième vie à leur produit, ainsi que des méthodes de magasinage plus durables. Ils tiennent également les entreprises pour responsables. Chez Nespresso Canada, nous sommes fiers d'offrir aux amateurs de café une façon d'aligner leur amour du café exceptionnel avec leurs valeurs. Avec RENOUVEAU, nous permettons aux Canadiens de savourer le café Nespresso différemment, sans toutefois compromettre la qualité ou l'expérience », explique Carlos Oyanguren, président de Nespresso Canada. Ce programme innovateur fait partie de l'engagement à long terme de Nespresso envers le développement durable et une économie circulaire.

Avec sa certification B Corp, Nespresso s'engage à faire partie de la solution en matière de responsabilité sociale et environnementale, notamment en ce qui a trait à la circularité, au climat et aux communautés. Si vous souhaitez vous procurer une machine RENOUVEAU, visitez la boutique Nespresso la plus près de chez vous ou visitez https://www.nespresso.com/ca/fr.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est un précurseur et est largement considéré comme l'une des meilleures références dans le domaine du café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 157 000 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 9 000 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 93 pays et emploie plus de 14 000 personnes. En 2023, son réseau de distribution mondial était constitué de 791 boutiques. Pour plus d'informations, visitez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com .

À propos du sondage

Hill & Knowlton a utilisé le panel en ligne de Léger Opinion pour sonder 1 500 Canadiens au cours de la période du 8 au 13 août 2024 pour le compte de Nespresso Canada. L'échantillon a été sélectionné au hasard à partir du panel en ligne de répondants potentiels au sondage recrutés par Léger Opinion. Un système de pondération post-stratification a été appliqué à l'échantillon en se basant sur les données démographiques du recensement de 2021 afin d'assurer une représentation par province, par âge et par genre. La marge d'erreur pour un échantillon sélectionné au hasard devrait être de ±3 % 19 fois sur 20.

