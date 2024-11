Plus de 533 000$ en don et 114 000 arbres plantés sur quatre ans

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Pour la quatrième année consécutive, Nespresso Canada s'associe à Arbres Canada, le plus important organisme de bienfaisance voué à la plantation d'arbres au pays, afin de participer au verdissement national et d'agir contre les changements climatiques. À ce jour, les dons accordés par l'entreprise certifiée B Corp s'élèvent à plus de 533 000$ et ont permis de planter plus de 114 000 arbres à travers le Canada.

Un engagement continu pour des forêts canadiennes plus résilientes

Activités de plantation d'arbres - Nespresso Canada (Groupe CNW/Nestle Nespresso SA)

Nespresso Canada octroie un don de 100 000$ au programme « Opération Renouvert » d'Arbres Canada. Ce programme clé vise à restaurer des zones ayant subi des pertes d'arbres importantes à la suite d'une catastrophe naturelle et des effets du changement climatique. Depuis plus de 20 ans, « Opération Renouvert » aide les collectivités à se rétablir après des événements dévastateurs et favorise la résilience et la biodiversité des forêts urbaines.

« Ce don de 100 000$ marque la continuation de notre engagement envers la reforestation de notre pays et le soutien des communautés locales, alors que les défis posés par les catastrophes naturelles continuent de se multiplier. Il s'inscrit également dans notre engagement plus large auprès des producteurs de café, qui dépendent d'écosystèmes sains. C'est grâce à des partenariats solides, comme celui que nous entretenons avec Arbres Canada, que nous sommes capables d'avoir un impact significatif sur notre écosystème local et d'atteindre nos objectifs communs en termes de durabilité », a déclaré Carlos Oyanguren, président de Nespresso Canada.

« Les partenariats avec des commanditaires engagés comme Nespresso Canada sont incroyablement significatifs pour notre organisation », exprime Nicole Hurtubise, directrice générale d'Arbres Canada. « Leur soutien continu à nos programmes et à notre mission nous aide à accroître notre impact à l'échelle nationale et de sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes à l'importance cruciale des arbres pour notre environnement et nos collectivités. », ajoute-t-elle.

En 2023, Nespresso avait également accordé un don de 100 000$ à ce même programme, en vue de plantations prévues au Manitoba et en Colombie-Britannique en 2024. À ce jour, près de 70 000 arbres ont été plantés grâce à Nespresso dans la région d'Interlake au Manitoba afin de régénérer sa forêt boréale qui avait été dévastée par des incendies en 2021. Dans le cadre de ce même projet, des membres de communautés autochtones ont reçu une formation complète sur les opérations de sylviculture.

D'autres projets soutenus par Nespresso Canada dans le cadre de ce programme sont en cours en Colombie-Britannique en réponse aux nombreux incendies auxquels elle a été confrontée dans les dernières années, notamment les feux de forêt d'Elephant Hill en 2017, de McDougall Creek en 2023 et de Shetland Creek en 2024.

Un avenir plus durable, un arbre à la fois

Les employés de Nespresso Canada font aussi partie de la solution : chaque année, plus d'une centaine d'entre eux participent à des activités de plantation d'arbres dans le cadre du programme « Partenaires dans la plantation » d'Arbres Canada. En plus d'inspirer un réel mouvement collectif, cela permet de contribuer à des projets majeurs d'un océan à l'autre visant à bâtir un avenir plus durable. Cet automne, les activités ont permis de planter 250 arbres au Québec, 170 arbres en Ontario et 325 arbres en Colombie-Britannique.

Faire du café une force pour le bien de la planète et des communautés

Au-delà de ce partenariat avec Arbres Canada, Nespresso s'engage plus largement à restaurer des écosystèmes sains, en faisant partie de la solution en matière de développement durable. Sa stratégie « The Positive Cup » vise à faire de chaque tasse Nespresso, une tasse de café à l'impact positif sur le monde, en contribuant notamment à bâtir des communautés et des environnements résilients, sans faire de compromis sur la qualité du café. Par exemple, grâce au programme d'agroforesterie de Nespresso, plus de 7 millions d'arbres ont été plantés dans le monde dans les régions productrices de café depuis 2014, afin de compenser les émissions de carbone opérationnelles.

Nommée l'entreprise la plus durable de l'industrie de la transformation du café par le magazine World Finance en 2021 et en 2024, Nespresso est profondément engagée dans l'agriculture régénératrice, qui comprend des pratiques agricoles visant à protéger et à restaurer les ressources naturelles, principalement le sol, mais aussi l'eau et la biodiversité. Cette approche améliore non seulement la santé et la fertilité des sols, mais favorise également la capture du carbone dans les sols et la biomasse végétale.

À propos d'Arbres Canada

Depuis 1992, Arbres Canada travaille sans relâche pour faire croître le couvert forestier du Canada grâce à ses programmes de verdissement, à ses recherches et à ses efforts de mobilisation. Nous sommes le seul organisme sans but lucratif national dédié à la plantation et à l'entretien des arbres en milieu rural et urbain. Nos expériences de collaboration avec tous les paliers de gouvernement, le secteur de la foresterie urbaine, des partenaires privés et des groupes communautaires nous offrent une position unique pour aider la population canadienne à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Ensemble, nous plantons des millions d'arbres chaque année pour cultiver des écosystèmes résilients et des collectivités plus saines et plus vertes partout au Canada. Consultez arbrescanada.ca pour savoir comment nous aider à planter les bons arbres au bon endroit.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est un précurseur et est largement considéré comme l'une des meilleures références dans le domaine du café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 157 000 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 9 000 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 93 pays et emploie plus de 14 000 personnes. En 2023, son réseau de distribution mondial était constitué de 791 boutiques. Pour plus d'informations, visitez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.

